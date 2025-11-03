Егор Дружинин расскажет историю доктора Фауста на языке пластики

Историю доктора Фауста рассказывают на языке пластики — это эксперимент для театра кукол и уникальный опыт для зрителя — возможность «увидеть разговор» о непреодолимом конфликте света и тьмы: любовь, страсть, предательство, падение, прощение. Зрителю покажут ту часть жизни доктора Фауста — алхимика, ученого, астролога и мага, в которой небо и ад ведут борьбу за его душу. История Фауста и Маргариты — попытка понять, в какой момент искреннее чувство превращается в губительную, разрушающую страсть, в падение.
«Спектакль может показаться мрачным, в нем есть серьезные эмоциональные триггеры, и мрачность даже может показаться нарочитой. Но в финале история все равно приводит зрителя к свету, к надежде на хороший финал. Это может быть воспринято как сказка: есть борьба добра со злом, но есть и моменты какого-то радостного экстаза, надежды и любви», — рассказывает автор пьесы и режиссер-хореограф Егор Дружинин.
Художественный замысел необычайно выразителен: человек, попадая во власть низменных страстей, во власть Мефистофеля, превращается в куклу. «Спектакль очень необычный, это синтез балета, театра кукол и классического театра. Работать интересно, причем "интересно" можно читать как "сложно". И тем ещё интереснее. Поиск эстетики, фактуры, технических решений. В спектакле работают куклы разных систем со множеством трюков и приспособлени, позволяющих создать иллюзию свободы от человека. Куклы будут на наших глазах меняться, умирать, двигаться в хорошей пластике, даже бутафория будет работать...», — отмечает художник спектакля Виктор Никоненко.
фото: пресс-служба театра
Пространство спектакля метафорично — это пустой, лишенный мебели бокс с тремя порталами: в потолке, в стене и в полу. Стены и потолок сложены из старых выбеленных досок жемчужного цвета, по текстуре напоминающее дерево или… выбеленные кости. Образ легко считывается: все внимание зрителя приковано к действию в этой коробке. Как в театре с куклами. Или как в метафизике – взгляды высших и инфернальных сил прикованы к тому, что делают люди в своей жизни, которая, по сути, – «коробочка» для наблюдения.
Костюмы артистов не относятся к определенному времени. В них использованы детали, при6мы и аллюзии нескольких веков: от позднего средневековья до XVIII века. Эклектичное смешение эпох поддерживается выбором материалов и фактур и больше – в историческом крое и ручном шитье. Нет ни одной машинной строчки: каждая деталь создается руками швей мастерских – даже если «зритель этого не увидит». Фактура костюмов аутентична: используются преимущественно натуральные ткани — батист, тарлатан, канва, перфорированная кожа.
Музыкальное оформление спектакля — классическое: Бах, Бетховен, Гуно, Гендель. Сцена «Вальпургиева ночь» сопровождается авторской музыкой актрисы Театра кукол Образцова Людмилы Ким. «Это кульминация дьявольского мира, где правит Мефистофель, значит, и музыка должна отражать дух Мефистофеля — искушение, фальшь, циничная насмешка. Для этого мы придумали фальшифую барочную музыку, которая как бы насмехается над канонами истинного барокко, пародируя его», — добавляет композитор.
обсуждение >>