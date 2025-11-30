Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Не стало выдающегося британского драматурга Тома Стоппарда

30 ноября
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
30 ноября 2025
В английском графстве Дорсет в возрасте 88 лет не стало члена Королевского литературного общества, выдающегося британского драматурга, сценариста и режиссера Тома Стоппарда. Печальную новость сообщило литературное агентство United Agents.

Не стало выдающегося британского драматурга Тома Стоппарда
фото: unitedagents.co

«С глубокой печалью мы вынуждены сообщить о том, что наш дорогой клиент и друг Том Стоппард мирно скончался у себя дома в окружении своей семьи. Мы будем помнить его работы, их гениальность и человечность, а также его остроумие, дерзновенность, широту души и глубокую любовь к английскому языку», — говорится в сообщении.

Томаш Штраусслер родился 3 июля в 1937-м в еврейской семье в Чехословацкой Республике. В начале немецкого вторжения в Чехословакию родители двухлетнего Тома были вынуждены бежать в Сингапур, а затем в Индию. После гибели отца отчим Кеннет Стоппард перевез семью в Англию, дал мальчику свою фамилию и воспитал его настоящим британцем. В 17 Стоппард увлекся журналистикой и начал сотрудничать с бристольскими газетами. В 60-х переехал в Лондон, где стал писать для радио, телевидения и работать театральным критиком под псевдонимом Уильям Бут. В 30 представил премьеру своей абсурдисткой пьесы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» на сцене Национального театра, представление стало его дебютом и неожиданно сделало его одним из ведущих британских драматургов. Постановка до сих пор идет на театральных сценах по всему миру. Российским зрителям больше всего полюбилась трилогия Стоппарда «Берег утопии», героями которой являются Белинский, Чаадаев, Герцен, Бакунин, Огарев, Аксаков и другие исторические персонажи.

Читать Томá Стоппарда: От Джерома и Набокова до Шекспира и Толстого
Том Стоппард писал не только пьесы: среди его работ сценарии к фильмам «Отчаяние», «Трое в лодке, не считая собаки», «Бразилия», «Империя солнца», «Русский отдел», «Билли Батгэйт», «Анна Каренина» и «Тюльпанная лихорадка». В 1990-м лично перенес на большие экраны свою драму «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», за что получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Обладатель премии «Оскар» за сценарий мелодрамы «Влюбленный Шекспир» и большого количества других наград. В 1997-м был посвящен в рыцари.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Алексей Бородин поставит «Проблему» Тома Стоппарда
Том Стоппард празднует юбилей
персоны
Том Стоппард
фильмы
Анна КаренинаБерег утопииБилли БатгэйтБразилияВлюблённый ШекспирИмперия СолнцаОтчаяниеРозенкранц и Гильденстерн мертвыРусский отделТрое в лодке, не считая собакиТюльпанная лихорадка

фотографии >>
Не стало выдающегося британского драматурга Тома Стоппарда фотографии
Не стало выдающегося британского драматурга Тома Стоппарда фотографии
Не стало выдающегося британского драматурга Тома Стоппарда фотографии
Не стало выдающегося британского драматурга Тома Стоппарда фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Том Стоппард
29 ноября ушёл из жизни драматург Том Стоппард.
Вадим Смирнов
28 ноября ушёл из жизни актёр Вадим Смирнов.
Дамир Закиров
27 ноября ушёл из жизни актёр Дамир Закиров.
Всеволод Шиловский
25 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Шиловский.

День рождения >>

Юрий Васильев (II)
Артемий Егоров
Ольга Красько
Эльдар Лебедев
Вячеслав Невинный
Василиса Немцова
Александр Никитин
Алексей Фатеев
Раззак Хамраев
Гаэль Гарсия Берналь
Билли Драго
Элайша Катберт
Кейли Куоко
Вирджиния Майо
Клеманс Поэзи
Бен Стиллер
все родившиеся 30 ноября >>

Афиша кино >>

Крипер
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Фэкхем-холл
комедия
Великобритания, 2025
Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Письмо Деду Морозу
семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
По-братски
комедия
Россия, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен