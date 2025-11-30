Не стало выдающегося британского драматурга Тома Стоппарда

В английском графстве Дорсет в возрасте 88 лет не стало члена Королевского литературного общества, выдающегося британского драматурга, сценариста и режиссера Тома Стоппарда
. Печальную новость сообщило литературное агентство United Agents
.
«С глубокой печалью мы вынуждены сообщить о том, что наш дорогой клиент и друг Том Стоппард мирно скончался у себя дома в окружении своей семьи. Мы будем помнить его работы, их гениальность и человечность, а также его остроумие, дерзновенность, широту души и глубокую любовь к английскому языку», —
говорится в сообщении.
Томаш Штраусслер
родился 3 июля в 1937-м в еврейской семье в Чехословацкой Республике. В начале немецкого вторжения в Чехословакию родители двухлетнего Тома были вынуждены бежать в Сингапур, а затем в Индию. После гибели отца отчим Кеннет Стоппард перевез семью в Англию, дал мальчику свою фамилию и воспитал его настоящим британцем. В 17 Стоппард увлекся журналистикой и начал сотрудничать с бристольскими газетами. В 60-х переехал в Лондон, где стал писать для радио, телевидения и работать театральным критиком под псевдонимом Уильям Бут. В 30 представил премьеру своей абсурдисткой пьесы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» на сцене Национального театра, представление стало его дебютом и неожиданно сделало его одним из ведущих британских драматургов. Постановка до сих пор идет на театральных сценах по всему миру. Российским зрителям больше всего полюбилась трилогия Стоппарда «Берег утопии
», героями которой являются Белинский, Чаадаев, Герцен, Бакунин, Огарев, Аксаков и другие исторические персонажи.
Томá Стоппарда: От Джерома и Набокова до Шекспира и Толстого
Том Стоппард писал не только пьесы: среди его работ сценарии к фильмам «Отчаяние
», «Трое в лодке, не считая собаки
», «Бразилия
», «Империя солнца
», «Русский отдел
», «Билли Батгэйт
», «Анна Каренина
» и «Тюльпанная лихорадка
». В 1990-м лично перенес на большие экраны свою драму «Розенкранц и Гильденстерн мертвы
», за что получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Обладатель премии «Оскар» за сценарий мелодрамы «Влюбленный Шекспир
» и большого количества других наград. В 1997-м был посвящен в рыцари.
