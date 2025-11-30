Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Роман Андрея Битова «Пушкинский дом» послужил основой для спектакля-лаборатории

30 ноября
2025 год
30 ноября 2025
На основной сцене Санкт-Петербургской «Мастерской» 5, 6 и 7 декабря в 19.00 состоится премьерный показ четырехчасового спектакля-лаборатории «Пушкинский дом» по роману Андрея Битова. Согласно пресс-службе театра, художественным руководителем постановки выступает Григорий Козлов, режиссерами — Сергей Паньков, Сергей Агафонов, Серафима Крамер, Елена Левина и Дмитрий Хохлов, а художником-постановщиком — Мария Гросс. Премьера совпадает по времени со знаменательной датой: 15 декабря Институт русской литературы РАН, известный как Пушкинский дом, празднует 120-летие.

Роман Андрея Битова «Пушкинский дом» послужил основой для спектакля-лаборатории
фото: пресс-служба театра «Мастерская»

Произведение Битова называют романом-музеем, классикой постмодернизма. Его многослойная, разнонаправленная структура нашла отражение в оригинальной форме спектакля: пять фрагментов поставлены разными режиссерами, выпускниками мастерской Козлова. Каждый постановщик работает в своей эстетике, в своем жанре, отражая одну из граней сложносочиненного романа. Это взгляд современного человека, обращенный в прошлое; способ осознать свою принадлежность к великой русской литературе, разглядеть в ней свое место. Центрального героя, Льва Одоевцева, наследника славной фамилии и потомственного филолога, также играют пять разных актеров.

Проводником по полифоническому, полижанровому спектаклю становится Экскурсовод (Ксения Морозова), выполняющий функцию «сноски». Ведь Лева, хоть и центральный, но отнюдь не главный герой у Битова. А главный герой здесь — сам текст (язык, культура, судьба Отечества). И он тоже «оживает» в спектакле, обретая форму в лице Автора (Максим Фомин). Эти двое сквозных персонажей ведут расследование. В центре сюжета – детективная история о том, как был убит герой. Впрочем, было ли это убийство реальным или только метафорическим, сказать сложно.

Роман Андрея Битова «Пушкинский дом» послужил основой для спектакля-лаборатории
фото: пресс-служба театра «Мастерская»

«Пушкинский дом» – это роман-матрешка. В нем все переплетено: и исторический контекст, и судьбы героев, и размышления автора, занимающие значительную часть повествования. Многосоставную конструкцию экспериментального спектакля объединяет взгляд художественного руководителя постановки. Григорий Козлов находит в этой истории свою собственную, свойственную ему одному оптику. Через весь спектакль он проводит мысль о том, как человек становится человеком, проходя путь от предательства и трусости до признания личной ответственности и совершения поступка. Так из посредственности Лева становится художником; так из литературного окружения он выходит в жизнь.

«В 2018 году на вечере памяти Андрея Битова мы показали посвященный ему спектакль "Пенелопа". После показа общались с актрисой Катей Гороховской и критиком Мариной Дмитриевской. Тогда и появилась идея позаниматься "Пушкинским домом". Когда в театре "Мастерская" начали регулярно проводиться режиссерские лаборатории, Марина Дмитриевская напомнила об этой идее. В 2023 году над эскизным спектаклем взялись работать пять молодых режиссеров, а руководителем работы стал Алексей Крикливый. Эскиз понравился и зрителям, и критикам. Эту лабораторную работу мы и пытаемся сейчас превратить в спектакль. Для режиссеров и актеров это хорошая возможность исследовать большой, удивительный роман. Самая сложная задача – объединить в одно целое пять разных творческих подходов», — рассказал художественный руководитель «Мастерской» Григорий Козлов.
версия для печати

Скорбим

Том Стоппард
29 ноября ушёл из жизни драматург Том Стоппард.
Вадим Смирнов
28 ноября ушёл из жизни актёр Вадим Смирнов.
Дамир Закиров
27 ноября ушёл из жизни актёр Дамир Закиров.
Всеволод Шиловский
25 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Шиловский.

День рождения >>

Юрий Васильев (II)
Артемий Егоров
Ольга Красько
Эльдар Лебедев
Вячеслав Невинный
Василиса Немцова
Александр Никитин
Алексей Фатеев
Раззак Хамраев
Гаэль Гарсия Берналь
Билли Драго
Элайша Катберт
Кейли Куоко
Вирджиния Майо
Клеманс Поэзи
Бен Стиллер
все родившиеся 30 ноября >>

