Роман Андрея Битова «Пушкинский дом» послужил основой для спектакля-лаборатории

На основной сцене Санкт-Петербургской «Мастерской» 5, 6 и 7 декабря в 19.00 состоится премьерный показ четырехчасового спектакля-лаборатории «Пушкинский дом» по роману Андрея Битова. Согласно пресс-службе театра, художественным руководителем постановки выступает Григорий Козлов, режиссерами — Сергей Паньков, Сергей Агафонов, Серафима Крамер, Елена Левина и Дмитрий Хохлов, а художником-постановщиком — Мария Гросс. Премьера совпадает по времени со знаменательной датой: 15 декабря Институт русской литературы РАН, известный как Пушкинский дом, празднует 120-летие.
фото: пресс-служба театра «Мастерская»
Произведение Битова называют романом-музеем, классикой постмодернизма. Его многослойная, разнонаправленная структура нашла отражение в оригинальной форме спектакля: пять фрагментов поставлены разными режиссерами, выпускниками мастерской Козлова. Каждый постановщик работает в своей эстетике, в своем жанре, отражая одну из граней сложносочиненного романа. Это взгляд современного человека, обращенный в прошлое; способ осознать свою принадлежность к великой русской литературе, разглядеть в ней свое место. Центрального героя, Льва Одоевцева, наследника славной фамилии и потомственного филолога, также играют пять разных актеров.
Проводником по полифоническому, полижанровому спектаклю становится Экскурсовод (Ксения Морозова), выполняющий функцию «сноски». Ведь Лева, хоть и центральный, но отнюдь не главный герой у Битова. А главный герой здесь — сам текст (язык, культура, судьба Отечества). И он тоже «оживает» в спектакле, обретая форму в лице Автора (Максим Фомин). Эти двое сквозных персонажей ведут расследование. В центре сюжета – детективная история о том, как был убит герой. Впрочем, было ли это убийство реальным или только метафорическим, сказать сложно.
фото: пресс-служба театра «Мастерская»
«Пушкинский дом» – это роман-матрешка. В нем все переплетено: и исторический контекст, и судьбы героев, и размышления автора, занимающие значительную часть повествования. Многосоставную конструкцию экспериментального спектакля объединяет взгляд художественного руководителя постановки. Григорий Козлов находит в этой истории свою собственную, свойственную ему одному оптику. Через весь спектакль он проводит мысль о том, как человек становится человеком, проходя путь от предательства и трусости до признания личной ответственности и совершения поступка. Так из посредственности Лева становится художником; так из литературного окружения он выходит в жизнь.
«В 2018 году на вечере памяти Андрея Битова мы показали посвященный ему спектакль "Пенелопа". После показа общались с актрисой Катей Гороховской и критиком Мариной Дмитриевской. Тогда и появилась идея позаниматься "Пушкинским домом". Когда в театре "Мастерская" начали регулярно проводиться режиссерские лаборатории, Марина Дмитриевская напомнила об этой идее. В 2023 году над эскизным спектаклем взялись работать пять молодых режиссеров, а руководителем работы стал Алексей Крикливый. Эскиз понравился и зрителям, и критикам. Эту лабораторную работу мы и пытаемся сейчас превратить в спектакль. Для режиссеров и актеров это хорошая возможность исследовать большой, удивительный роман. Самая сложная задача – объединить в одно целое пять разных творческих подходов», — рассказал художественный руководитель «Мастерской» Григорий Козлов.
