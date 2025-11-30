«Манюню» превратят в спектакль

В московском международном Доме Музыки 17 и 18 января зрителей ожидает премьера «Манюни» Арины Мороз, поставленного по детской повести Наринэ Абгарян. В постановке примут участие исполнители главных ролей Ба, мамы Нади и папы Миши в популярном одноименном сериале Джульетта Степанян, Арман Навасардян и Мариам Мано, уточняет пресс-служба спектакля.
фото: пресс-служба спектакля
Арина Мороз получила известность благодаря детским спектаклям «Кентервильское привидение», «Сказки Андерсена» и «Пиноккио». По словам режиссера, «трудно вспомнить другое современное произведение, ставшее настолько популярным, как "Манюня". После книг Драгунского и "Чебурашки" Эдуарда Успенского — это один из самых ярких хитов. У меня двое детей. Старшему сыну я читала "Манюню", книга жила у нас дома. Младшая дочь сначала посмотрела сериал, а потом уже прочла книги. Когда мы только начинали работу над этим проектом, дочка принесла мне три тома и сказала: "Мама, давай скорее делай спектакль, я хочу его посмотреть". Позже, когда начались репетиции с актерами, она пришла на одну из них с этими книгами и попросила главных героев оставить там свои автографы. И это много говорит о популярности "Манюни"».
Мороз самостоятельно работала над инсценировкой и создала текст, полностью основанный на книге. Зрители увидят все, за что они любят сериал — атмосферу, юмор и характеры героев — при этом в спектакле появятся неожиданные эпизоды, которые существуют только на страницах книг. После премьерных показов в Москве «Манюня» пройдет в 12 городах — Владимире, Ессентуках, Иваново, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новочеркасске, Пензе, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Таганроге, Тольятти и Ульяновске.
