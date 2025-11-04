Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В Пскове пройдет I Всероссийский фестиваль спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест»

4 ноября
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
4 ноября 2025
В Пскове с 9 по 14 декабря состоится Всероссийский фестиваль спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест». Фестиваль задуман как смотр достижений российских театральных коллективов в области бэби-театра и призван способствовать развитию этого направления в России, сообщает пресс-служба мероприятия.

В Пскове пройдет I Всероссийский фестиваль спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест»
фото: пресс-служба смотра

В основной конкурс вошли 12 спектаклей, отобранных экспертным советом. Фестиваль откроется 9 декабря на Большой сцене Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина. Челябинский государственный драматический «Молодежный театр» покажет спектакль Саши Малышева «Вишневый садик», а Калмыцкий государственный театр кукол «Джангар» — спектакль заслуженной артистки Республики Калмыкия Зои Хонхолджиновой «Ежичек».

10 декабря гости увидят спектакль Юрия Устюгова «Полосатые сказки» Театра кукол «Бродячая собачка» (Санкт-Петербург); постановку Екатерины Костеневской «Кто сказал “ку-ку”, или как Поросенок болел леопардозом» Театральной лаборатории КукLab (Москва); игрушечную сказку Надежды Алексеевой «Потеряшки» Новгородского театра для детей и молодежи «Малый». 11 декабря спектакль «Шепот кастрюль» Екатерины Ширяевой представит «Театр им. Мони Бидони» (Москва). Кроме того, пройдет показ бэби-спектакля «Кто посадит дерево?» Анны Козловой и Ивана Корсуновского из проекта «Дерево» (Москва).

В Пскове пройдет I Всероссийский фестиваль спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест»
фото: пресс-служба смотра

12 декабря зрители и члены жюри увидят бэби-спектакли «Кому нравится ночь» Ханты-Мансийского театра кукол режиссера Елены Евстроповой, «Когда я родился» Владимирского областного театра кукол режиссера Екатерины Кочневой, «Воробьишко» Казанского государственного театра юного зрителя постановщика Радиона Букаева. 13 декабря в конкурсной программе — бэби-перформанс «Ла-Ло-Лужа» Театрального проекта «Впервые» (Москва), автора идеи Анны Боголюбской. Завершит основной конкурс фестиваля 14 декабря игра-узнавание Дениса Соколова «Ку-би-ки» в исполнении артистов Кировского театра кукол им. А.Н. Афанасьева.

В состав жюри вошли актриса театра и кино, лауреат национальной кинопремии «Золотой Орел» Юлия Хлынина, заслуженный работник культуры РФ, театровед, театральный критик Наталия Каминская, руководитель творческо-информационной части по Основной сцене Национального драматического театра России (Александринского театра), театровед, театральный критик Елена Герусова, режиссер и художница, автор бэби-спектаклей в Псковском театре драмы и других российских театрах Александра Ловянникова. Жюри «Кроха-феста» присудит лучшим спектаклям Гран-при — «Золотого кролика», призы за лучшую режиссуру и лучшее художественное оформление и специальный приз.

В рамках «Кроха-феста» в Псковском театре драмы пройдет лаборатория бэби-театра с участием артистов труппы. По итогам работы лаборатории 13 и 14 декабря зрителям будут показаны эскизы спектаклей, которые впоследствии, как ожидается, будут доработаны и войдут в репертуар театра. Куратором лаборатории выступит театральный критик Анна Казарина.
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Яга и книга заклинаний». Актер о мультфильме >>
«Лёд 2»
«Колл-центр»
"Дуэлянт"
«Этерна». Часть первая. Отрывок
«Обмани, если любишь». Тизер

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Фестиваль театральных искусств имени Достоевского откроется спектаклем Антона Яковлева «Преступление и наказание»
В Пскове адаптируют для сцены роман Вениамина Каверина «Два капитана»
В Псковском драмтеатре поставили спектакль по повести Чарльза Диккенса «Битва жизни»
персоны
Радион БукаевЕкатерина КостеневскаяАнна КуненковаДенис Соколов (II)Юрий УстюговЮлия Хлынина
театры
"Бродячая собачка"Владимирский театр куколКазанский ТЮЗКалмыцкий ТЮЗКировский кукольный театрНовгородский театр «Малый»Псковский драматический театрЧелябинский молодежный театр

анонс

Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Инна Штеренгарц
2 ноября ушла из жизни актриса, кастинг-директор Инна Штеренгарц.

День рождения >>

Александр Глебов
Евгений Карельских
Ирина Карташёва
Николай Прокопович
Сесиль Свердлова
Елена Симонова
Алексей Титков
Василий Шмаков
Сергей Щеглов
Марлен Жобер
Уоррен Кристи
Мэттью МакКонахи
Ален Нури
Стивен Огг
Марки Пост
Александра Шлёнская
все родившиеся 4 ноября >>

Афиша кино >>

Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Пуанты для моей мамы
драма
Россия, 2024
Франкенштейн: Воскрешение
драма, триллер
Великобритания, 2024
Кролецып и Сурок Времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, 2025
Мой сын
драма
Россия, 2025
Дело Фриды
драма, исторический фильм
Швейцария, 2024
Новая волна
драма, исторический фильм, комедия
Франция, 2025
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
Пушистые каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Испания, Португалия, 2025
Ярость
триллер
США, 2025
Ветер
сказка
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?