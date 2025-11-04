В Пскове пройдет I Всероссийский фестиваль спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест»

В Пскове с 9 по 14 декабря состоится Всероссийский фестиваль спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест». Фестиваль задуман как смотр достижений российских театральных коллективов в области бэби-театра и призван способствовать развитию этого направления в России, сообщает пресс-служба мероприятия.
фото: пресс-служба смотра
В основной конкурс вошли 12 спектаклей, отобранных экспертным советом. Фестиваль откроется 9 декабря на Большой сцене Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина. Челябинский государственный драматический «Молодежный театр» покажет спектакль Саши Малышева «Вишневый садик», а Калмыцкий государственный театр кукол «Джангар» — спектакль заслуженной артистки Республики Калмыкия Зои Хонхолджиновой «Ежичек».
10 декабря гости увидят спектакль Юрия Устюгова «Полосатые сказки» Театра кукол «Бродячая собачка» (Санкт-Петербург); постановку Екатерины Костеневской «Кто сказал “ку-ку”, или как Поросенок болел леопардозом» Театральной лаборатории КукLab (Москва); игрушечную сказку Надежды Алексеевой «Потеряшки» Новгородского театра для детей и молодежи «Малый». 11 декабря спектакль «Шепот кастрюль» Екатерины Ширяевой представит «Театр им. Мони Бидони» (Москва). Кроме того, пройдет показ бэби-спектакля «Кто посадит дерево?» Анны Козловой и Ивана Корсуновского из проекта «Дерево» (Москва).
В состав жюри вошли актриса театра и кино, лауреат национальной кинопремии «Золотой Орел» Юлия Хлынина, заслуженный работник культуры РФ, театровед, театральный критик Наталия Каминская, руководитель творческо-информационной части по Основной сцене Национального драматического театра России (Александринского театра), театровед, театральный критик Елена Герусова, режиссер и художница, автор бэби-спектаклей в Псковском театре драмы и других российских театрах Александра Ловянникова. Жюри «Кроха-феста» присудит лучшим спектаклям Гран-при — «Золотого кролика», призы за лучшую режиссуру и лучшее художественное оформление и специальный приз.
В рамках «Кроха-феста» в Псковском театре драмы пройдет лаборатория бэби-театра с участием артистов труппы. По итогам работы лаборатории 13 и 14 декабря зрителям будут показаны эскизы спектаклей, которые впоследствии, как ожидается, будут доработаны и войдут в репертуар театра. Куратором лаборатории выступит театральный критик Анна Казарина.
