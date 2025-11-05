Кино-Театр.Ру
Герард Васильев, Людмила Полякова и Владимир Федосеев признаны «Легендами сцены»

5 ноября
2025 год
Новости театра >>
5 ноября 2025
Объявлены имена почетных лауреатов премии «Звезда Театрала»-2025, чья торжественная церемония вручения состоится 15 декабря в Театре им. Вахтангова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом собщает пресс-служба журнала «Театрал».

Герард Васильев, Людмила Полякова и Владимир Федосеев признаны «Легендами сцены»
фото: пресс-служба премии

Награду «Легенда сцены» в этом году получат «рыцарь Оперетты» Герард Васильев, актриса Малого театра Людмила Полякова и дирижер Владимир Федосеев, который уже более полувека руководит Большим симфоническим оркестром им. Чайковского. Лауреаты в этой номинации определяются без зрительского голосования по предложениям читателей «Театрала», как одного из организаторов Международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала», и утверждаются редколлегией журнала по согласованию с общественным советом премии.

В праздничный вечер станут известны победители и в других 19 номинациях, за которых до 30 ноября активнее всего голосовали зрители на официальном сайте «Звезды Театрала». Среди финалистов оказались Евгений Писарев, Лидия Вележева, Антон Яковлев, Ольга Остроумова, Иван Янковский, Светлана Ходченкова, Валерия Ланская, Иван Ожогин, Алена Бабенко, Максим Аверин, Анна Якунина, Антон Хабаров и Ольга Лерман. За звание лучшего спектакля большой формы в 2025-м конкурируют только столичные постановки: «Капитанская дочка» Сергея Безрукова (Московский Губернский театр), «Роман» Александра Лазарева (Театр армии) и «Солнце Ландау» Анатолия Шульева (Театр им. Вахтангова). «Лучший русский театр за рубежом» могут выбрать среди коллективов из Киргизии, Испании и Кипра, а на победу в категории «Лучший региональный театр» претендуют театры из Оренбурга, Рязани и Новосибирска. В ходе зрительского голосования в одной из категорий определилась не тройка, а пятерка финалистов. Это специальная номинация к 80-летию со Дня Победы, в лонг-листе которой значились 15 претендентов. Здесь в короткий список попали постановки МХТ им. Чехова, «Мастерской "12" Никиты Михалкова», Театра им. Моссовета, Et Cetera и «Сферы».
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
