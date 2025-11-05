Герард Васильев, Людмила Полякова и Владимир Федосеев признаны «Легендами сцены»

Объявлены имена почетных лауреатов премии «Звезда Театрала»-2025, чья торжественная церемония вручения состоится 15 декабря в Театре им. Вахтангова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом собщает пресс-служба журнала «Театрал».
фото: пресс-служба премии
Награду «Легенда сцены» в этом году получат «рыцарь Оперетты»Герард Васильев, актриса Малого театраЛюдмила Полякова и дирижер Владимир Федосеев, который уже более полувека руководит Большим симфоническим оркестром им. Чайковского. Лауреаты в этой номинации определяются без зрительского голосования по предложениям читателей «Театрала», как одного из организаторов Международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала», и утверждаются редколлегией журнала по согласованию с общественным советом премии.
