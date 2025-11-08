Анна Чиповская, Данил Стеклов и Полина Романова сыграют в «Идиотах» Сергея Волкова

Режиссерским дебютом Волкова был спектакль «Преступление и наказание», поставленный в 2013 году в Санкт-Петербургском театре имени Ленсовета. И вот – новый диалог с Достоевским, теперь уже на мхатовской сцене. «Идиоты» — не пересказ романа, а, скорее, рефлексия его персонажей, их попытка «хоть с одним человеком обо всем говорить, как с собой».
По словам постановщика, автора инсценировки и исполнителя роли Мышкина, «темы этой работы — несоответствие человека той роли, которую ему приписывают. Разрыв между тем, кем нас хотят видеть, и кем мы являемся наедине с самими собой. Неуклюжее милосердие, которое, спотыкаясь и промахиваясь, все-таки дает надежду превратить наше одиночество рядом друг с другом в близость».
