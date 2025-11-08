Кино-Театр.Ру
Анна Чиповская, Данил Стеклов и Полина Романова сыграют в «Идиотах» Сергея Волкова

8 ноября
Новости театра >>
8 ноября 2025
На Малой сцене МХТ имени А.П. Чехова 15 и 16 ноября состоится премьера «Идиотов» Сергея Волкова по роману Федора Михайловича Достоевского «Идиот». В постановке заняты сам режиссер, Анна Чиповская, Данил Стеклов и Полина Романова, уточняет пресс-служба театра.

Анна Чиповская, Данил Стеклов и Полина Романова сыграют в «Идиотах» Сергея Волкова
фото: пресс-служба МХТ имени Чехова

Режиссерским дебютом Волкова был спектакль «Преступление и наказание», поставленный в 2013 году в Санкт-Петербургском театре имени Ленсовета. И вот – новый диалог с Достоевским, теперь уже на мхатовской сцене. «Идиоты» — не пересказ романа, а, скорее, рефлексия его персонажей, их попытка «хоть с одним человеком обо всем говорить, как с собой».

По словам постановщика, автора инсценировки и исполнителя роли Мышкина, «темы этой работы — несоответствие человека той роли, которую ему приписывают. Разрыв между тем, кем нас хотят видеть, и кем мы являемся наедине с самими собой. Неуклюжее милосердие, которое, спотыкаясь и промахиваясь, все-таки дает надежду превратить наше одиночество рядом друг с другом в близость».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
фотографии >>
Анна Чиповская, Данил Стеклов и Полина Романова сыграют в «Идиотах» Сергея Волкова фотографии
Анна Чиповская, Данил Стеклов и Полина Романова сыграют в «Идиотах» Сергея Волкова фотографии
Анна Чиповская, Данил Стеклов и Полина Романова сыграют в «Идиотах» Сергея Волкова фотографии
Анна Чиповская, Данил Стеклов и Полина Романова сыграют в «Идиотах» Сергея Волкова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вахид Алиев
6 ноября ушёл из жизни актёр Вахид Алиев.
Юрий Николаев
4 ноября ушел из жизни телеведущий, народный артист РФ Юрий Николаев.

День рождения >>

Людмила Аринина
Олег Борисов
Евдокия Германова
Митя Лабуш
Олег Меньшиков
Екатерина Олькина
Евгений Пронин
Александр Суворов
Андрей Чубченко
Ален Делон
Асья Ламтюгина
Джессика Лаундес
Вирна Лизи
Гретхен Мол
Микаель Нюквист
Тара Рид
все родившиеся 8 ноября >>

что почитать?

