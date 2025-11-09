Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Павел Устинов сыграет в спектакле Эдуарда Боякова «Хорошие фото»

9 ноября
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
9 ноября 2025
В Театре на Малой Ордынке 12 и 13 ноября состоится премьера спектакля Эдуарда Боякова «Хорошие фото» по пьесе Ольги Погодиной-Кузминой, сообщает пресс-служба театра.

Павел Устинов сыграет в спектакле Эдуарда Боякова «Хорошие фото»
фото: ordynka31.ru

В центре постановки – Николай, герой войны, ветеран, проходящий реабилитацию в госпитале. Потеря ноги и фантомные боли мешают ему адаптироваться к новой жизни. Ожидание вестей от близкого друга оборачивается ударом: друг пал на поле боя. В память о товарище Николай, в мирной жизни – специалист по организации ритуалов, решает устроить ему достойные, героические похороны. Однако, столкнувшись с равнодушием чиновничьего аппарата и цинизмом коммерсантов, он понимает, что справедливость для павших героев приходится вырывать с неменьшим упорством, чем в бою.

По словам драматурга Ольги Погодиной-Кузминой, «сюжет пьесы взят из жизни, его герои — участники боевых действий, которые воевали в разных подразделениях. Я сохранила даже реальные имена персонажей, и Коля Чернобровкин — прототип главного героя — сегодня продолжает помощь фронту, возит гуманитарную помощь. Коля и на самом деле ритуальщик. Он рассказывал много смешных случаев из практики. Мы все время хохотали вместе, наладили контакт. История о том, как он лежал в госпитале с фантомными болями, с которыми не мог справиться, но, когда погиб лучший друг, он закрутился с похоронами и нога отпустила — это реальная его история. Мне бы хотелось, чтобы в спектакле было больше юмора и абсурда, потому что наша жизнь сегодня полна самых странных и дурацких поворотов. А юмор спасает душу от уныния — самого скучного из всех грехов».

Павел Устинов сыграет в спектакле Эдуарда Боякова «Хорошие фото»
фото: Эдуард Бояков

Пьесы о специальной военной операции редко ставят на сценических площадках Москвы, хотя в творчестве современных драматургов эта тема уже успела занять заметное место. «Мы переживаем сейчас невероятную историческую драму, которая способна развернуть мировое устройство. Специальная военная операция – важнейшая часть этой драмы. А потому есть огромная ответственность за спектакль на эту тему. Мы не можем пока взглянуть на нее со стороны, спустя время сквозь призму истории. История творится сегодня. Пьеса должна быть не только искренней и профессионально написанной, она должна быть адекватна уровню нашей общей ответственности – автора, режиссера, артистов, театра. Такая пьеса появилась: "Хорошие фото" Ольги Погодиной-Кузминой. И вот она будет в афише Театра на Малой Ордынке», — рассказал режиссер-постановщик спектакля, художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

Главную роль в постановке исполнит Павел Устинов, который был призван во время частичной мобилизации и принимал непосредственное участие в боевых действиях. Его личный опыт во многом совпадает с опытом героев спектакля. «Как только я впервые прочитал эту пьесу, я сразу понял, что она отражает нынешнюю реальность и повествует о каждом человеке, кто побывал или в данный момент находится в зоне специальной военной операции. Я считаю, что эта пьеса в действительности является одной из самых правдивых, честных, откровенных пьес нашего времени. Безусловно хочется видеть больше подобных произведений, чтобы люди думали, говорили..., чтобы все ребята понимали — они не забыты, о них каждый день думают миллионы наших граждан, о них помнят. И хочется, чтобы память о каждом нашем воине не была забыта, чтобы люди видели и знали, что у нашей любимой России есть защитники, они не остаются в стороне, когда ситуация требует безотлагательных мер», — говорит актер.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Лидия Мартин   9.11.2025 - 15:36
Тема очень серьезная и важная, интересно, как театр справится с ее раскрытием. То, что главную роль исполняет человек с личным опытом, связанным с СВО, — большой плюс. Надеюсь, спектакль будет мощным и... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Эдуард Бояков назначен художественным руководителем Театра на Малой Ордынке
Эдуард Бояков объявил о создании нового театра
Поиск по меткам
театральная премьера
персоны
Эдуард БояковОльга Погодина-КузминаПавел Устинов
театры
Театр на Малой Ордынке

анонс

Скорбим

Владимир Симонов
8 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Симонов.
Вахид Алиев
6 ноября ушёл из жизни актёр Вахид Алиев.
Юрий Николаев
4 ноября ушел из жизни телеведущий, народный артист РФ Юрий Николаев.

День рождения >>

Назар Заднепровский
Джавахир Закиров
Иван Криворучко
Александра Пахмутова
Роман Полянский
Валерия Скороходова
Иван Стебунов
Глафира Тарханова
Людмила Чиркова
Суйменкул Чокморов
Ханка Белицкая
Рено Верле
Финн Коул
Хеди Ламарр
Мэй Марш
Джованна Меццоджорно
Лу Ферриньо
все родившиеся 9 ноября >>

Афиша кино >>

Ран
военный фильм, драма, экранизация
Япония, Франция, 1985
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Солёная тропа
биография, драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, 2024
Иллюзия обмана 3
криминальный фильм, триллер
США, 2025
Искупление
драма, мистика, притча, триллер
Россия, 2025
Лысый нянь
боевик, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
фильм ужасов
США, 2024
Суета
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2025
Яга на нашу голову
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram