Павел Устинов сыграет в спектакле Эдуарда Боякова «Хорошие фото»

В центре постановки – Николай, герой войны, ветеран, проходящий реабилитацию в госпитале. Потеря ноги и фантомные боли мешают ему адаптироваться к новой жизни. Ожидание вестей от близкого друга оборачивается ударом: друг пал на поле боя. В память о товарище Николай, в мирной жизни – специалист по организации ритуалов, решает устроить ему достойные, героические похороны. Однако, столкнувшись с равнодушием чиновничьего аппарата и цинизмом коммерсантов, он понимает, что справедливость для павших героев приходится вырывать с неменьшим упорством, чем в бою.
По словам драматурга Ольги Погодиной-Кузминой, «сюжет пьесы взят из жизни, его герои — участники боевых действий, которые воевали в разных подразделениях. Я сохранила даже реальные имена персонажей, и Коля Чернобровкин — прототип главного героя — сегодня продолжает помощь фронту, возит гуманитарную помощь. Коля и на самом деле ритуальщик. Он рассказывал много смешных случаев из практики. Мы все время хохотали вместе, наладили контакт. История о том, как он лежал в госпитале с фантомными болями, с которыми не мог справиться, но, когда погиб лучший друг, он закрутился с похоронами и нога отпустила — это реальная его история. Мне бы хотелось, чтобы в спектакле было больше юмора и абсурда, потому что наша жизнь сегодня полна самых странных и дурацких поворотов. А юмор спасает душу от уныния — самого скучного из всех грехов».
фото: Эдуард Бояков
Пьесы о специальной военной операции редко ставят на сценических площадках Москвы, хотя в творчестве современных драматургов эта тема уже успела занять заметное место. «Мы переживаем сейчас невероятную историческую драму, которая способна развернуть мировое устройство. Специальная военная операция – важнейшая часть этой драмы. А потому есть огромная ответственность за спектакль на эту тему. Мы не можем пока взглянуть на нее со стороны, спустя время сквозь призму истории. История творится сегодня. Пьеса должна быть не только искренней и профессионально написанной, она должна быть адекватна уровню нашей общей ответственности – автора, режиссера, артистов, театра. Такая пьеса появилась: "Хорошие фото" Ольги Погодиной-Кузминой. И вот она будет в афише Театра на Малой Ордынке», — рассказал режиссер-постановщик спектакля, художественный руководитель театра Эдуард Бояков.
Главную роль в постановке исполнит Павел Устинов, который был призван во время частичной мобилизации и принимал непосредственное участие в боевых действиях. Его личный опыт во многом совпадает с опытом героев спектакля. «Как только я впервые прочитал эту пьесу, я сразу понял, что она отражает нынешнюю реальность и повествует о каждом человеке, кто побывал или в данный момент находится в зоне специальной военной операции. Я считаю, что эта пьеса в действительности является одной из самых правдивых, честных, откровенных пьес нашего времени. Безусловно хочется видеть больше подобных произведений, чтобы люди думали, говорили..., чтобы все ребята понимали — они не забыты, о них каждый день думают миллионы наших граждан, о них помнят. И хочется, чтобы память о каждом нашем воине не была забыта, чтобы люди видели и знали, что у нашей любимой России есть защитники, они не остаются в стороне, когда ситуация требует безотлагательных мер», — говорит актер.
обсуждение >>