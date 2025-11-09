В Москве готовят спектакль по пьесе Вуди Аллена

фото: пресс-служба независимого проекта «Частный театр»
Спектакль напоминает о том, что даже самые одинокие истории пишутся для двоих. Режиссер называет пьесу редким примером современной трагикомедии, где абсурд соседствует с философией, а фарс с подлинной драмой. «Наши герои заблудились в себе, они уязвимы и беспомощны, но отчаянно ищут счастья. В их неврозах и ошибках зритель легко узнает себя. Это смех сквозь слезы, как у Чехова: в каждой шутке есть боль, а в каждой боли – надежда», – говорит Меламедов.
После столичной премьеры спектакль будет показан в Санкт-Петербурге, а затем отправится на гастроли по России.
