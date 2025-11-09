Кино-Театр.Ру
В Москве готовят спектакль по пьесе Вуди Аллена

9 ноября
2025 год
9 ноября 2025
«Частный театр» 13 декабря в Театре Эстрады представит новую интерпретацию пьесы Вуди Аллена Central Park West – спектакль «Одни во вселенной». Согласно пресс-службе независимого проекта, в постановке Максима Меламедова сыграют Кристина Бабушкина, Екатерина Стулова, Артем Ткаченко, Александра Милешина и Максим Литовченко.

В Москве готовят спектакль по пьесе Вуди Аллена
фото: пресс-служба независимого проекта «Частный театр»

Спектакль напоминает о том, что даже самые одинокие истории пишутся для двоих. Режиссер называет пьесу редким примером современной трагикомедии, где абсурд соседствует с философией, а фарс с подлинной драмой. «Наши герои заблудились в себе, они уязвимы и беспомощны, но отчаянно ищут счастья. В их неврозах и ошибках зритель легко узнает себя. Это смех сквозь слезы, как у Чехова: в каждой шутке есть боль, а в каждой боли – надежда», – говорит Меламедов.

После столичной премьеры спектакль будет показан в Санкт-Петербурге, а затем отправится на гастроли по России.
№ 1
Yanina Sokolova   9.11.2025 - 21:31
Интересно какие города посетит спектакль - я бы хотела сходить посмотреть, всё-таки мой любимы Ткаченко играет и Стулова. читать далее>>
Александр Яцко сыграет главную роль в мюзикле по песням Розенбаума
Григорий Сиятвинда, Сергей Гореликов и Михаил Башкатов станут «Римскими рогоносцами»
«Потерянный рай» с Мариной Зудиной покажут в Москве
театральная премьера
Вуди АлленКристина БабушкинаМаксим ЛитовченкоАлександра МилёшинаЕкатерина СтуловаАртём Ткаченко
Театр Эстрады

