Персонажи Джанни Родари оживут на сцене ЦДР

1 декабря
2025 год
1 декабря 2025
В Центре драматургии и режиссуры на Соколе 19 и 20 декабря состоится премьера спектакля Анны Трифоновой «Папина елка». Это комедия про приключения Арлекина, Пульчинеллы и Коломбины, которые сдавали экзамены, сообщает пресс-служба ЦДР.

Персонажи Джанни Родари оживут на сцене ЦДР
фото: пресс-служба театра

Увлекательные и забавные приключения персонажей Джанни Родари становятся в спектакле сюжетами детских игр, правила для которых придумал, конечно, остроумный папа. В преддверии нового года ребятам предстоит не только вдоволь повеселиться, но и понять главную истину – лишь упорный труд поможет осуществить загаданное желание и достичь любой поставленной цели.

К 105-летнему юбилею итальянского сказочника режиссер и педагог Анна Трифонова обратилась к пьесам «Старьевщик и попугай» и «Комедия про Арлекина, Пульчинеллу и Коломбину, сдающих экзамены, и про Стентерелло, помощника Дуремарова» для создания новой детской постановки на сцене ЦДР. На поучительных историях итальянского писателя выросло не одно поколение детей во всем мире. В России наиболее известные из его сказок: «Чипполино» и «Голубая стрела». Однако Родари писал и пьесы, в том числе ироничные переработки знакомых сюжетов европейских сказок. В новом спектакле Анны Трифоновой герои итальянского сказочника перевоплотятся в обычных мальчиков и девочек – наших современников. Их роли в постановке исполнят студенты и выпускники кафедры новых направлений сценических искусств кафедры саунд-драмы ГИТИСа.

В спектакле задействованы Мария Роскошо, Алина Савина, Софья Тарасова, Анастасия Семенова, Анастасия Блащук, Дарья Князева и другие.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения.
Данил Чащин: «Удивительно, сколько людей, которых мы знаем и любим, имеют цыганские корни»
В рамках лаборатории «Акустическая читка» покажут спектакль по «Шествию» Иосифа Бродского
В ЦДР начнутся «Жестокие игры»
Владимир Панков в «Ленкоме» поставит спектакль по «Репетиции оркестра» Федерико Феллини
Том Стоппард
29 ноября ушёл из жизни драматург Том Стоппард.
Вадим Смирнов
28 ноября ушёл из жизни актёр Вадим Смирнов.

Павел Белозёров
Ксения Громова
Елена Дубровская
Наталья Костенева
Дмитрий Марьянов
Неле Савиченко-Климене
Илья Соколовский
Гарик Сукачёв
Геннадий Хазанов
Михаил Царёв
Вуди Аллен
Кэрол Альт
Нестор Карбонелл
Бетт Мидлер
Эмили Мортимер
Джереми Нортэм
Ричард Прайор
все родившиеся 1 декабря >>

Роман с того света
комедия, научная фантастика
Россия, 2024
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Метод исключения
чёрная комедия, экранизация
Южная Корея, 2025
Мышиный переполох
комедия, семейное кино
Норвегия, 2025
Выживший
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
США, 2025
Звук падения
драма
Германия, 2025
Крипер
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Волчок
комедия, приключения
Россия, 2025
Семьянин
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Шальная императрица
комедия, приключения
Россия, 2025
Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
