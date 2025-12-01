Персонажи Джанни Родари оживут на сцене ЦДР

В Центре драматургии и режиссуры на Соколе 19 и 20 декабря состоится премьера спектакля Анны Трифоновой «Папина елка». Это комедия про приключения Арлекина, Пульчинеллы и Коломбины, которые сдавали экзамены, сообщает пресс-служба ЦДР.
фото: пресс-служба театра
Увлекательные и забавные приключения персонажей Джанни Родари становятся в спектакле сюжетами детских игр, правила для которых придумал, конечно, остроумный папа. В преддверии нового года ребятам предстоит не только вдоволь повеселиться, но и понять главную истину – лишь упорный труд поможет осуществить загаданное желание и достичь любой поставленной цели.
К 105-летнему юбилею итальянского сказочника режиссер и педагог Анна Трифонова обратилась к пьесам «Старьевщик и попугай» и «Комедия про Арлекина, Пульчинеллу и Коломбину, сдающих экзамены, и про Стентерелло, помощника Дуремарова» для создания новой детской постановки на сцене ЦДР. На поучительных историях итальянского писателя выросло не одно поколение детей во всем мире. В России наиболее известные из его сказок: «Чипполино» и «Голубая стрела». Однако Родари писал и пьесы, в том числе ироничные переработки знакомых сюжетов европейских сказок. В новом спектакле Анны Трифоновой герои итальянского сказочника перевоплотятся в обычных мальчиков и девочек – наших современников. Их роли в постановке исполнят студенты и выпускники кафедры новых направлений сценических искусств кафедры саунд-драмы ГИТИСа.
В спектакле задействованы Мария Роскошо, Алина Савина, Софья Тарасова, Анастасия Семенова, Анастасия Блащук, Дарья Князева и другие.
