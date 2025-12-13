Кино-Театр.Ру
Москвичам и гостям столицы покажут новогодний концерт «Волшебный свет Рождества» в окружении тысячи свечей

13 декабря
2025 год
Новости театра >>
13 декабря 2025
В Театральном зале Московского Дома Музыки 15 и 22 декабря в 19:00, а в Театре Маяковского 16 и 30 декабря в 18:00 и в 21:00 состоятся показы обновленной новогодней программы «Волшебный свет Рождества» в окружении тысячи свечей. Об этом сообщает пресс-служба проекта Lumisfera.

Постановка объединяет музыку, свет и магию рождественских огней, создавая неповторимую атмосферу волшебства и трепета. В эти особенные вечера зрителей ждут миры сновидений и грез с Феей Драже Чайковского, танцы летающих елей Хогвартса и чарующие музыкальные номера, способные вернуть в детство.

Москвичам и гостям столицы покажут новогодний концерт «Волшебный свет Рождества» в окружении тысячи свечей
фото: пресс-служба проекта Lumisfera

«Волшебный свет Рождества» – это подарок, наполненный теплом и светом. Феерическая и торжественная атмосфера зимних сказок подарит заряд энергии и напомнит о важности внутреннего ребенка, который ждет чуда.

В программе заявлены сюита из балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик», «Времена года. Зима» Антонио Вивальди, Last Christmas в исполнении Wham, Carol of the Bells Николая Леонтовича, музыка из «Гарри Поттера», «Холодного сердца» и другие мелодии.
Ссылки по теме
В Зеленом театре ВДНХ пройдет шоу «Лето. Любовь. Lumisfera» с участием Ивана Ожогина и Юлии Ивы
Константин Хабенский выступит на сцене Зеленого театра ВДНХ вместе с оркестром Lumisfera
фильмы
Гарри Поттер и философский каменьХолодное сердце
театры
Театр им. Вл. Маяковского

