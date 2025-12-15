Полина Гренц раскроет тайны чужих телефонов в психологической постановке «Примерные»

В пространстве Yauza Place 6 января состоится премьерный показ интерактивного спектакля «Примерные». Главную роль в спектакле исполняет звезда «Физрука» Полина Гренц, сообщает пресс-служба проекта.
фото: пресс-служба проекта
В «Примерных» Полина играет роль, которая раскрывает тайны, провоцирует сомнения и заставляет задуматься о границах личной информации и цифровой зависимости. Постановка по пьесе Юлии Штерн, которая также выступила режиссером, превращает вечер в психологическое приключение, в котором границы между сценой и реальностью исчезают.
«Особенность этого проекта — полное погружение: действие разворачивается прямо во время ужина в ресторане, а зрители сидят за одним столом с актерами, ощущая каждую эмоцию, слыша дыхание и видя каждое движение участников. Все происходит в реальном времени, без сценической дистанции и дублей» — поделилась Полина Гренц
Постановка рассказывает о группе из шести друзей, которые решают сделать рискованную ставку: положить телефоны на стол и поделиться всеми уведомлениями в открытую. Что начинается как забава, превращается в откровения, способные разрушить дружбу или, наоборот, укрепить ее. За время спектакля зрители становятся свидетелями, слышат и видят, как каждая переписка и сообщение могут стать уликами или раскрыть скрытые тайны. Спектакль создан командой Soma Immersive.
