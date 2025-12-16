Кино-Театр.Ру
Антон Хабаров, Анна Якунина и Лидия Вележева стали лауреатами «Звезды Театрала»

16 декабря
2025 год
Новости театра >>
16 декабря 2025
Стали известны лауреаты Международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала». Награду в главной номинации – «Лучший спектакль. Большая форма» – получила постановка Анатолия Шульева «Солнце Ландау», которая идет в Театре имени Вахтангова. В малой форме победу присудили «Обломову» Андрея Прикотенко Александринского театра. Провели церемонию награждения Аня Чиповская и Денис Самойлов.

Антон Хабаров, Анна Якунина и Лидия Вележева стали лауреатами «Звезды Театрала»
фото: Дмитрий Дубинский/пресс-служба премии

Лучшим музыкальным спектаклем стал «Вертинский» Нины Чусовой (Navigator Records), а среди постановок для детей и юношества отметили «Багдадского вора и черную магию» Егора Перегудова Театра имени Маяковского. Лучшим режиссером признали Роман Габриа, поставившего в Театре имени Ленсовета «Театральный роман». За художественное оформление выделили спектакль РАМТ «Усадьба Ланиных».

За лучшую женскую роль наградили Лидию Вележеву, воплотившую образ Кручининой в постановке «Без вины виноватые» Малого театра. В аналогичной мужской номинации отметили Павла Попова, сыгравшего Ландау в «Солнце Ландау».

За женскую роль в музыкальном спектакле приз получила Николина Калиберда, исполнившая роль Оленьки в «Душечке» Театра «У Никитских ворот». В мужской номинации выиграл Иван Ожогин, воплотивший образ Зиновьева в «Хищниках» Театра музыкальной комедии. В спектаклях для детей и юношества выделили актерские работы Екатерины Коротковой, сыгравшей в «Ёжике в тумане» Театра РОСТА в Царицыно, и Константина Бобкова, вышедшего на сцену Театра «Практика» в постановке «Простодурсен. Великий театр». За лучшую роль театральноой актрисы в кино отметили Анну Якунину, сыгравшую в сериале «Склифосовский». В аналогичной мужской категории выделили Антона Хабарова из «Казановы».

Антон Хабаров, Анна Якунина и Лидия Вележева стали лауреатами «Звезды Театрала»
фото: Дмитрий Дубинский/пресс-служба премии

Лучшим директором назвали Владимира Витько, который возглавляет Омский драматический театр «Галёрка». А лучшим региональным театром признали Рязанский театр драмы. Лучшим русским театром за рубежом стал Русский театр драмы имени Айтматова, который базируется в Бишкеке. За социальный проект в театре выделили «ЛогоТеатр», благотворительный культурно-просветительский проект Малого театра.

В спецноминации «Лучший проект, посвященный 80-летию Победы» отметили постановки «Нашествие» Театра имени Моссовета и «Эшелон» Театра «Сфера». Сюрпризом для зрителей стала еще одна специальная номинация – «Лучший театральный фестиваль», о которой не сообщалось прежде. Дирекция премии «Звезда Театрала» отдала награду фестивалю «Театральный бульвар». Он второй раз проходил в столице при поддержке местного Департамента культуры в течение всего лета. Локациями фестиваля были открытые площадки в центре Москвы, а вход на все мероприятия для зрителей оставался бесплатным. Лауреатами в самой почетной номинации «Легенда сцены» в этом году стали артист Московского театра оперетты Герард Васильев, актриса Малого театра Людмила Полякова и дирижер, художественный руководитель Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимир Федосеев.
Ссылки по теме
Герард Васильев, Людмила Полякова и Владимир Федосеев признаны «Легендами сцены»
Иван Янковский, Светлана Ходченкова и Антон Хабаров оказались в лонг-листе «Звезды Театрала»
Вера Алентова, Владимир Васильев и Михаил Филиппов признаны «Легендами сцены»
Евгения Добровольская, Игорь Костолевский, Юлия Пересильд и Иван Янковский получили «Звезду Театрала»
Поиск по меткам
Звезда Театрала
персоны
Герард ВасильевЛидия ВележеваВладимир ВитькоРоман ГабриаНиколина КалибердаЕкатерина КоротковаИван ОжогинЕгор (Георгий) ПерегудовЛюдмила ПоляковаПавел ПоповАндрей ПрикотенкоДенис СамойловВладимир ФедосеевАнтон ХабаровАнна ЧиповскаяНина ЧусоваАнатолий ШульевАнна Якунина
фильмы
КазановаСклифосовский (12 сезон)
театры
Александринский театрМалый театрМосковский театр опереттыОмский театр «Галерка»РАМТРусский театр драмы им. Ч.АйтматоваРязанский театр драмыТеатр "Практика"Театр "Сфера"Театр "У Никитских Ворот"Театр им. Вл. МаяковскогоТеатр им. Евг.ВахтанговаТеатр им. МоссоветаТеатр имени ЛенсоветаТеатр Роста в Царицыно

