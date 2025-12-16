Антон Хабаров, Анна Якунина и Лидия Вележева стали лауреатами «Звезды Театрала»

За лучшую женскую роль наградили Лидию Вележеву, воплотившую образ Кручининой в постановке «Без вины виноватые» Малого театра. В аналогичной мужской номинации отметили Павла Попова, сыгравшего Ландау в «Солнце Ландау».
В спецноминации «Лучший проект, посвященный 80-летию Победы» отметили постановки «Нашествие» Театра имени Моссовета и «Эшелон» Театра «Сфера». Сюрпризом для зрителей стала еще одна специальная номинация – «Лучший театральный фестиваль», о которой не сообщалось прежде. Дирекция премии «Звезда Театрала» отдала награду фестивалю «Театральный бульвар». Он второй раз проходил в столице при поддержке местного Департамента культуры в течение всего лета. Локациями фестиваля были открытые площадки в центре Москвы, а вход на все мероприятия для зрителей оставался бесплатным. Лауреатами в самой почетной номинации «Легенда сцены» в этом году стали артист Московского театра опереттыГерард Васильев, актриса Малого театра Людмила Полякова и дирижер, художественный руководитель Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимир Федосеев.
