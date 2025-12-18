Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Бурак Озчивит расскажет о «Самой красивой девушке Стамбула»

18 декабря
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
декабрь 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
18 декабря 2025
В марте в Москве и Казани впервые будет представлен моноспектакль «Самая красивая девушка Стамбула». Главную и единственную роль исполнит один из самых узнаваемых турецких актеров в мире Бурак Озчивит. Информационным партнером мероприятий выступит онлайн-кинотеатр Иви, сообщает пресс-служба платформы.

Бурак Озчивит расскажет о «Самой красивой девушке Стамбула»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

В Москве премьера состоится 2 марта в МДМ. Затем актер посетит Казань 4 марта. Продюсерами проекта в России выступают Мария Шамшина и Борис Мягков.

«Самая красивая девушка Стамбула» — это моноспектакль, в котором Бурак Озчивит выходит за рамки привычного экранного образа и работает с живой сценой напрямую, без дистанции, без монтажа и без дублей. Постановка режиссера Чагры Шенсоя — это почти поэма о Стамбуле, городе контрастов и одиночества, где любовь, боль и страсть переплетаются с шумом улиц, звуком мотора и светом ночных огней. Спектакль исследует ту самую внутреннюю пустоту, которую каждый носит в себе, показывая ее как форму любви, тоски и надежды.

В центре сюжета — история автомеханика Октая, который находит отражение собственной жизни в сломанной машине и в женщине, которую он называет «самой красивой девушкой Стамбула». Его чувство — одновременно мечта, одержимость и боль. Его город — жесткий, шумный, прекрасный и равнодушный. Это история о попытке сохранить достоинство, когда внутри все горит, и о человеке, живущем в тени большого города, но не теряющем способности любить.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Бурак Озчивит приедет в Москву с моноспектаклем
«Матвей — это не Кемаль»: репортаж со съемок российской версии турецкого хита «Черная любовь»
Наш Бурак Озчивит: Федор Гамалея сыграет в ремейке турецкого сериала «Черная любовь»
Бурак Озчивит встретит Новый год в России в специальном эпизоде сериала «Я к тебе надолго»
Жена Бурака Озчивита впервые побывала в Москве
Бурак Озчивит сыграл в российском романтическом скетчкоме «Я к тебе надолго»
От «Королька» до «Зимородка»: 9 классических турецких сериалов о любви и ненависти
Харизматичный властитель, будущий муж и строгий брат: 5 ролей Бурака Озчивита
«Великолепный век»: Сериал и история
Поиск по меткам
Иви
персоны
Борис Мягков (II)Бурак ОзчивитМария ШамшинаЧагры Шенсой

фотографии >>
Бурак Озчивит расскажет о «Самой красивой девушке Стамбула» фотографии
Бурак Озчивит расскажет о «Самой красивой девушке Стамбула» фотографии
Бурак Озчивит расскажет о «Самой красивой девушке Стамбула» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктор Копытько
16 декабря ушёл из жизни композитор Виктор Копытько.
Александр Дроздов
15 декабря ушёл из жизни актёр Александр Дроздов.
Ирина Андрианова
15 декабря ушла из жизни актриса Ирина Андрианова.
Левон Оганезов
13 декабря ушёл из жизни композитор Левон Оганезов.

День рождения >>

Денис Власенко
Роман Громадский
Глафира Козулина
Елена Махова
Наталья Медведева
Юрий Никулин
Игорь Скляр
Игорь Стам
Алексей Шейнин
Бетти Грэйбл
Рэй Лиотта
Брэд Питт
Виктория Прэтт
Эрл Симмонс
Кэти Холмс
Кристина Янда
все родившиеся 18 декабря >>

Афиша кино >>

Пятый элемент
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, Великобритания, США, 1997
Волчьи дети Амэ и Юки
драма, научная фантастика, приключения
Япония, 2012
Ёлки-12
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Поймать монстра
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ассасин: Смертельная битва
боевик, драма, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Ночь койота
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Вечность
фантастическая мелодрама
США, 2025
Фэкхем-холл
комедия
Великобритания, 2025
Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Три Кота. Путешествие во времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Тропа гнева
боевик, приключения, триллер
Россия, Таджикистан, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен