Бурак Озчивит расскажет о «Самой красивой девушке Стамбула»

В марте в Москве и Казани впервые будет представлен моноспектакль «Самая красивая девушка Стамбула». Главную и единственную роль исполнит один из самых узнаваемых турецких актеров в мире Бурак Озчивит. Информационным партнером мероприятий выступит онлайн-кинотеатр Иви, сообщает пресс-служба платформы.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
В Москве премьера состоится 2 марта в МДМ. Затем актер посетит Казань 4 марта. Продюсерами проекта в России выступают Мария Шамшина и Борис Мягков.
«Самая красивая девушка Стамбула» — это моноспектакль, в котором Бурак Озчивит выходит за рамки привычного экранного образа и работает с живой сценой напрямую, без дистанции, без монтажа и без дублей. Постановка режиссера Чагры Шенсоя — это почти поэма о Стамбуле, городе контрастов и одиночества, где любовь, боль и страсть переплетаются с шумом улиц, звуком мотора и светом ночных огней. Спектакль исследует ту самую внутреннюю пустоту, которую каждый носит в себе, показывая ее как форму любви, тоски и надежды.
В центре сюжета — история автомеханика Октая, который находит отражение собственной жизни в сломанной машине и в женщине, которую он называет «самой красивой девушкой Стамбула». Его чувство — одновременно мечта, одержимость и боль. Его город — жесткий, шумный, прекрасный и равнодушный. Это история о попытке сохранить достоинство, когда внутри все горит, и о человеке, живущем в тени большого города, но не теряющем способности любить.
