Деконструкция «Последний ужин»
Электротеатр Станиславский поставит спектакль по рождественскому рассказу Трумана Капоте

19 декабря
2025 год
19 декабря 2025
На Малой сцене Электротеатра Станиславский с 27 декабря по 8 января пройдут премьерные показы спектакля по мотивам рассказа Трумана Капоте «Воспоминание об одном Рождестве», сообщает пресс-служба театра.

Электротеатр Станиславский поставит спектакль по рождественскому рассказу Трумана Капоте
фото: пресс-служба театра

Отмечается, что спектакль ломает стереотипы традиционного новогоднего детского театра. В этом представлении не будет привычных Деда Мороза и Снегурочки, зато появятся волшебная елка, семейные традиции и нежность, окружающая самый теплый праздник в году. Спектакль рассказывает не просто о празднике, а об ожидании рождественского чуда — о тонкой грани между реальностью и фантазией, наполненной теплом и светом. Сценическое пространство постепенно наполняется волшебством: обычные кухонные предметы оживают, мука превращается в снег, а елочная гирлянда загорается еще в лесу, предвосхищая праздник.

«Мне хотелось создать историю для всей семьи, пропитанную духом праздника, наполненную добром и запахом рождественского пирога», — отмечает режиссер постановки Ирина Михеева.

«Воспоминание об одном Рождестве» — это история особенного новогоднего ритуала, который ежегодно совершают мальчик по имени Дружок и его далекая родственница Подружка. Они живут в очень скромных условиях, в многолюдном доме, полном родственников. Несмотря на бедность, к каждому Новому году они придумывают, как раздобыть деньги, чтобы испечь пирог — не только для своих близких, но и для совершенно незнакомых людей. Именно с приготовления этого пирога начинается их долгожданная новогодняя сказка.

Соавтором инсценировки и ассистентом режиссера выступает Мгер Закарян, а сценографом спектакля значится Мария Васильева.
версия для печати

Наталья Щукина и Юлия Дробот сыграют в спектакле «Марьино поле»
Электротеатр «Станиславский» готовит спектакль по «Постороннему» Альбера Камю
По «Анне Карениной» ставят экспериментальную танц-драму «До поезда осталось»
персоны
Мгер ЗакарянИрина Михеева (II)
театры
Электротеатр "Станиславский"

Деконструкция «Последний ужин»

Наталья Каравайкина
19 декабря ушла из жизни актриса Наталья Каравайкина.

Павел Баршак
Анастасия Вертинская
Галина Волчек
Мадлен Джабраилова
Евгения Дмитриева
Виктория Кобленко
Анна Леванова
Валентина Литвинова
Андрей Петров
Надежда Смирнова
Дженнифер Билз
Джейк Джилленхол
Альфредо Кастро
Скотт Коэн
Алисса Милано
Марла Соколофф
Тиль Швайгер
все родившиеся 19 декабря >>

Пятый элемент
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, Великобритания, США, 1997
Ёлки-12
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Волчьи дети Амэ и Юки
драма, научная фантастика, приключения
Япония, 2012
Поймать монстра
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ассасин: Смертельная битва
боевик, драма, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Ночь койота
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Вечность
фантастическая мелодрама
США, 2025
Фэкхем-холл
комедия
Великобритания, 2025
