Электротеатр Станиславский поставит спектакль по рождественскому рассказу Трумана Капоте

На Малой сцене Электротеатра Станиславский с 27 декабря по 8 января пройдут премьерные показы спектакля по мотивам рассказа Трумана Капоте «Воспоминание об одном Рождестве», сообщает пресс-служба театра.
фото: пресс-служба театра
Отмечается, что спектакль ломает стереотипы традиционного новогоднего детского театра. В этом представлении не будет привычных Деда Мороза и Снегурочки, зато появятся волшебная елка, семейные традиции и нежность, окружающая самый теплый праздник в году. Спектакль рассказывает не просто о празднике, а об ожидании рождественского чуда — о тонкой грани между реальностью и фантазией, наполненной теплом и светом. Сценическое пространство постепенно наполняется волшебством: обычные кухонные предметы оживают, мука превращается в снег, а елочная гирлянда загорается еще в лесу, предвосхищая праздник.
«Мне хотелось создать историю для всей семьи, пропитанную духом праздника, наполненную добром и запахом рождественского пирога», — отмечает режиссер постановки Ирина Михеева.
«Воспоминание об одном Рождестве» — это история особенного новогоднего ритуала, который ежегодно совершают мальчик по имени Дружок и его далекая родственница Подружка. Они живут в очень скромных условиях, в многолюдном доме, полном родственников. Несмотря на бедность, к каждому Новому году они придумывают, как раздобыть деньги, чтобы испечь пирог — не только для своих близких, но и для совершенно незнакомых людей. Именно с приготовления этого пирога начинается их долгожданная новогодняя сказка.
Соавтором инсценировки и ассистентом режиссера выступает Мгер Закарян, а сценографом спектакля значится Мария Васильева.
