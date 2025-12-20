«Мастерская» перед Новым Годом покажет «Пастернака» Романа Габриа

Отказ Бориса Пастернака от Нобелевской премии — один из самых известных сюжетов в истории русской и советской литературы. Именно он стал основой нового спектакля Романа Габриа. В 1958 году после публикации романа «Доктор Живаго» в Италии Пастернаку была присуждена Нобелевская премия по литературе. Незамедлительно началась травля: поэта клеймили в газетах и на собраниях трудящихся, его исключили из Союза писателей СССР. Особо рьяные коллеги требовали выслать лауреата из страны и лишить советского гражданства. Пастернак отправляет в Стокгольм телеграмму, в которой извещает о своем отказе от награды.
фото: пресс-служба театра «Мастерская»
События хорошо задокументированы, в частности, сохранились стенограммы заседаний, тексты писем и телеграмм, дневники современников. Эти документальные свидетельства легли в основу спектакля. Важнейшая особенность постановки – весь текст в ней стихотворный. Стихи написал режиссер и идеолог спектакля Роман Габриа. «Борис Пастернак – один из моих любимых поэтов, — признается постановщик. — Историческая драматургия, которая выстроилась вокруг его отказа от Нобелевской премии, кажется мне очень интересной. Стенограммы собраний Союза писателей, которые я использовал, полны образных оборотов, ведь выступают мастера слова. Я взял на себя смелость перевести документы в поэтическую форму – в первую очередь чтобы избежать холодной публицистики».
Спектаклю свойственна живописная статичность, возвышенность слога, композиционная выверенность. Режиссер будто пишет холст, где текст, свет, музыка, жест, все визуальные образы становятся красками на его полотне. И даже портретное сходство актера с поэтом оказывается важным. Поэтому Никита Капралов в роли Бориса Пастернака играет в сложном пластическом гриме, который максимально точно передает реальные черты лица Бориса Леонидовича. Одной из главных красок на палитре режиссера является фигура Лары, главной героини «Доктора Живаго», и ее реальный прообраз – Ольга Всеволодовна Ивинская, сыгранная Ариной Лыковой. Ивинская была спутницей поэта в последние годы его жизни, и именно ей посвящена вся поздняя лирика Пастернака.
обсуждение >>