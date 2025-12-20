Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мастерская» перед Новым Годом покажет «Пастернака» Романа Габриа

20 декабря
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
декабрь 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
20 декабря 2025
Санкт-Петербургская «Мастерская» 26 декабря в 19.30 на Малой сцене представит публике последнюю премьеру года — поэму Романа Габриа «Пастернак». Согласно пресс-службе театра, в постановке заняты Никита Капралов, Арина Лыкова, Андрей Гаврюшкин, Мария Русских, Алексей Ведерников, Алексей Мацепура, Василий Щипицын, Кирилл Гордлеев, Анастасия Ермак и Михаил Вершков.

Отказ Бориса Пастернака от Нобелевской премии — один из самых известных сюжетов в истории русской и советской литературы. Именно он стал основой нового спектакля Романа Габриа. В 1958 году после публикации романа «Доктор Живаго» в Италии Пастернаку была присуждена Нобелевская премия по литературе. Незамедлительно началась травля: поэта клеймили в газетах и на собраниях трудящихся, его исключили из Союза писателей СССР. Особо рьяные коллеги требовали выслать лауреата из страны и лишить советского гражданства. Пастернак отправляет в Стокгольм телеграмму, в которой извещает о своем отказе от награды.

«Мастерская» перед Новым Годом покажет «Пастернака» Романа Габриа
фото: пресс-служба театра «Мастерская»

События хорошо задокументированы, в частности, сохранились стенограммы заседаний, тексты писем и телеграмм, дневники современников. Эти документальные свидетельства легли в основу спектакля. Важнейшая особенность постановки – весь текст в ней стихотворный. Стихи написал режиссер и идеолог спектакля Роман Габриа. «Борис Пастернак – один из моих любимых поэтов, — признается постановщик. — Историческая драматургия, которая выстроилась вокруг его отказа от Нобелевской премии, кажется мне очень интересной. Стенограммы собраний Союза писателей, которые я использовал, полны образных оборотов, ведь выступают мастера слова. Я взял на себя смелость перевести документы в поэтическую форму – в первую очередь чтобы избежать холодной публицистики».

Спектаклю свойственна живописная статичность, возвышенность слога, композиционная выверенность. Режиссер будто пишет холст, где текст, свет, музыка, жест, все визуальные образы становятся красками на его полотне. И даже портретное сходство актера с поэтом оказывается важным. Поэтому Никита Капралов в роли Бориса Пастернака играет в сложном пластическом гриме, который максимально точно передает реальные черты лица Бориса Леонидовича. Одной из главных красок на палитре режиссера является фигура Лары, главной героини «Доктора Живаго», и ее реальный прообраз – Ольга Всеволодовна Ивинская, сыгранная Ариной Лыковой. Ивинская была спутницей поэта в последние годы его жизни, и именно ей посвящена вся поздняя лирика Пастернака.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Арина Лыкова адаптировала для театральной сцены роман Константина Вагинова «Козлиная песнь»
Роман Габриа адаптировал для театральной сцены «Превращение» Франца Кафки
Поиск по меткам
театральная премьера
персоны
Алексей Ведерников (II)Роман ГабриаАндрей ГаврюшкинКирилл ГордлеевАнастасия ЕрмакНикита КапраловАрина ЛыковаАлексей МацепураМария РусскихВасилий Щипицын
театры
"Мастерская"

фотографии >>
«Мастерская» перед Новым Годом покажет «Пастернака» Романа Габриа фотографии
«Мастерская» перед Новым Годом покажет «Пастернака» Романа Габриа фотографии
«Мастерская» перед Новым Годом покажет «Пастернака» Романа Габриа фотографии
«Мастерская» перед Новым Годом покажет «Пастернака» Романа Габриа фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анатолий Лобоцкий
20 декабря ушёл из жизни актёр Анатолий Лобоцкий.
Николай Денисов
19 декабря ушёл из жизни актёр Николай Денисов.
Геннадий Белов
19 декабря ушёл из жизни композитор Геннадий Белов.
Наталья Каравайкина
19 декабря ушла из жизни актриса Наталья Каравайкина.

День рождения >>

Лиана Асатиани
Владимир Башкиров
Максим Битюков
Елизавета Боярская
Виталий Егоров
Николай Макеев
Елена Романова
Галина Сазонова
Валерий Шептекита
Пьер Бокма
Николь де Бур
Мария Роза Галло
Эдуар Монтут
Надя Фарес
Джона Хилл
Дженни Эгаттер
все родившиеся 20 декабря >>

Афиша кино >>

Пятый элемент
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, Великобритания, США, 1997
Ёлки-12
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Волчьи дети Амэ и Юки
драма, научная фантастика, приключения
Япония, 2012
Поймать монстра
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ассасин: Смертельная битва
боевик, драма, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Ночь койота
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Вечность
фантастическая мелодрама
США, 2025
Фэкхем-холл
комедия
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен