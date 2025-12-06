Кино-Театр.Ру
Наталья Щукина и Юлия Дробот сыграют в спектакле «Марьино поле»

6 декабря
2025 год
Новости театра >>
6 декабря 2025
Электротеатр «Станиславский» 12 и 13 декабря в 19:00 представит публике премьеру спектакля «Марьино поле». Согласно пресс-службе театра, следующие показы постановки пройдут в конце января и февраля 2026 года.

Зрителей ожидает история о том, как прошлое продолжает жить в нас, и о том, что настоящая сила человека — в его способности помнить и ждать. На «Марьином поле» законы мира отменены. Это вход в призрачное пространство, где время застыло в тревожном, бесконечном ожидании. Здесь, на границе яви и сна, память становится осязаемой, а вечный женский диалог с невозвратимым — пронзительно живым.

Наталья Щукина и Юлия Дробот сыграют в спектакле «Марьино поле»
фото: пресс-служба Электротеатра «Станиславский»

Драматург Олег Богаев создал текст-фантасмагорию, где горькая реальность переплетена с острым юмором. Это глубокое размышление о том, как человеческая душа сохраняет свою стойкость и свет, несмотря на потерю. Три женщины — Марья, Прасковья и Серафима — живут на условной территории, похожей на лимб. Их путь — это не перемещение, а паломничество сквозь миф и сон к несломленной внутренней силе, которую питает одна лишь надежда. Режиссер Роман Дробот превратил этот сюжет в многослойную драму состояний и ощущений. Он создал на сцене гибрид деревенского архетипа и потустороннего мира, где свет, тень и напряжение пауз становятся выразительными инструментами. Работа каждой из актрис – Натальи Щукиной, Юлии Дробот, Аллы Казаковой, Анны Антосик, Анны Сениной и Людмилы Мягкой — требует искренности и способности быть одновременно старой и юной, нести в себе вековую память и обретать способность видеть чудо.

Язык постановки балансирует на грани фольклора, мистерии и абсурда. Звуковая партитура соткана из шорохов прошлого и обрывков голосов. Мифологический персонаж Коровы, роль которого исполнят Анастасия Фурса и Софья Чернецкая, связывает мир живых и ушедших. В ее исполнении образ наполняется особой силой и тихим светом, а финальный вопрос «Ты устала ждать?» становится высшей точкой неизбывной женской стойкости.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Электротеатр «Станиславский» готовит спектакль по «Постороннему» Альбера Камю
По «Анне Карениной» ставят экспериментальную танц-драму «До поезда осталось»
Не стало худрука «Электротеатра "Станиславский"» Бориса Юхананова
Анна АнтосикОлег БогаевРоман ДроботЮлия ДроботАлла КазаковаАнна СенинаАнастасия ФурсаНаталья Щукина
театры
Электротеатр "Станиславский"

что почитать?

