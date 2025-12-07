Кино-Театр.Ру
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» расскажет вечную историю любви

7 декабря
2025 год
7 декабря 2025
На сцене театра «Санктъ-Петербургъ Опера» с 12 по 14 декабря состоится премьерные показы одного из самых лиричных оперных шедевров — «Ромео и Джульетта» Шарля Гуно, сообщает пресс-служба площадки.

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» расскажет вечную историю любви
фото: пресс-служба театра

Шарль Гуно, взяв за основу трагедию Шекспира, создал не просто музыкальную иллюстрацию, а самостоятельное произведение, в центре которого — поэзия чувств и торжество любви над враждой. Мелодическое обаяние и искренняя лиричность этой оперы покорили мир, сделав ее настоящим бестселлером музыкального театра.

«Опера — это искусство, посвященное любви. Но любовь бывает разная. В операх Верди — одна, у Гуно — это совершенно особое состояние. "Ромео и Джульетта" — спектакль, который, во-первых, я считаю, очень важен для молодежи. Это история о двух юных существах, которые пожертвовали собой, чтобы обрести вечное счастье на небе. Я надеюсь, что пары, которые придут, задумаются о ценности и величии того счастья, которое дает настоящая любовь», — отметил режиссер постановки, художественный руководитель и основатель «Санктъ-Петербургъ Опера», народный артист России Юрий Александров.

История этой оперы на российской сцене насчитывает более века. Впервые петербургская публика познакомилась с творением Гуно в 1872 году. Знаковым событием стала премьера на главной музыкальной сцене империи — в Мариинском театре 11 января 1891 года, а 19 января 1893 года опера впервые прозвучала на русском языке.

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» расскажет вечную историю любви
фото: пресс-служба театра

Новая постановка в театре «Санктъ-Петербургъ Опера» — это диалог с современным молодым зрителем на языке непреходящих ценностей. Режиссер Юрий Александров делает акцент на вечных темах: верности, всепоглощающей страсти и безграничной силе человеческого сердца, способного творить чудеса и преодолевать любые преграды. Художником-постановщиком выступает народный художник России Вячеслав Окунев. Дирижер-постановщик — Максим Вальков.

«Эта опера непростая, и, хотя я часто обращаюсь к теме любви, здесь есть вещи, с которыми сталкиваешься редко. Например, любовь с первого взгляда. Как сыграть это состояние, когда один взгляд — и ты уже охвачен всепоглощающим чувством? Мне было важно, чтобы мы все ощутили, как любовь вспыхивает, подобно зарнице. Музыка Гуно — удивительная и очень тонкая. Она призывает опереться на те глубокие чувства, которые мы обычно прячем от внешнего мира. Да, история трагична — конечно, всем нам хотелось бы счастливого конца. Но мы уходим от буквального изображения физической смерти. Для нас финал — это памятник вечной любви. Герои остаются вместе, умирая стоя в объятиях друг друга. И поэтому я считаю этот финал по-настоящему гуманистическим и светлым», — добавляет режиссер.
