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Стартовал прием заявок на третий Конкурс короткометражного кино Художественного театра

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Новости театра >>
12 февраля 2025
Стартовал прием заявок на третий Конкурс короткометражного кино Художественного театра, который МХТ имени А. П. Чехова проводит совместно с онлайн-кинотеатром Wink.ru. Согласно пресс-службе театра, в этом году темой конкурса станет «Че о че» – Чехов о человеке. В год 165-летия Антона Павловича Чехова, чье имя неразрывно связано с МХТ, молодые авторы смогут вновь поразмышлять о его творчестве и произведениях, которые остаются актуальными и по сей день.


«Чехов – это символ глубоких размышлений о человеке, его жизни и внутреннем мире. Как врач и писатель он детально знал психологию личности и многогранность человеческих эмоций. Его произведения и сегодня, в год его 165-летия, остаются актуальными и вдохновляющими, вызывают восхищение, по ним ставят спектакли, снимают фильмы, которые находят живой отклик, рождают дискуссии», — говорит художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский.

Конкурс организован специально для студентов и недавних выпускников московских и петербургских киношкол и творческих ВУЗов, которые пока не имеют в своей фильмографии полнометражные фильмы и сериалы. В этом году к участию приглашаются также студенты и выпускники режиссерских факультетов театральных вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Ограничений по возрасту нет.

Стартовал прием заявок на третий Конкурс короткометражного кино Художественного театра
фото: пресс-служба МХТ им. А. П. Чехова

Участникам необходимо снять игровой фильм хронометражем не более 165 секунд. Прием заявок продлится до 21 февраля на сайте МХТ. После прохождения отбора у конкурсантов будет шесть недель на съемки своих работ. По результатам оценки профессионального жюри от театра и экспертного совета, состоящего из авторитетных представителей киноиндустрии, в шорт-лист попадут 10 работ, которые в дальнейшем будут показаны в онлайн-кинотеатре Wink.ru, а их авторы будут удостоены наград в нескольких номинациях. Победитель номинации «Лучший фильм» получит уникальную возможность снять короткометражный художественный фильм с участием артистов театра при поддержке Wink.ru по сценарию известного сценариста. Церемония награждения пройдет на Малой сцене МХТ имени А. П. Чехова в июне текущего года.

Конкурс короткометражного кино был учрежден МХТ имени А. П. Чехова в 2023-м в рамках празднования 125-летия театра. Победителем первого конкурса, темой которого был «Прилет Чайки», стала Ирина Прохорова (Школа кино и телевидения «Индустрия»). Она сняла короткометражный фильм по мотивам неизданного киносценария Владимира Немировича-Данченко «Зверек» с артистами МХТ. Премьера прошла на фестивале «Каро.Арт» в киноцентре «Октябрь». В 2024-м конкурс был посвящен 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, а условием стало создание работы хронометражем 225 секунд. Лауреат Константин Денискин (Школа кино и телевидения «Индустрия») снял короткометражку «Спасибо. Хорошего вечера!» при поддержке Wink.ru по сценарию Паулины Андреевой. Премьера картины запланирована на лето 2025-го. С работами победителей прошлых лет можно ознакомиться [url=https://wink.ru/series/prilet-chayki-year-2023 и https://wink.ru/series/pushkin-225-year-2024]здесь[/url].
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обсуждение >>
№ 1
alexkotov   12.02.2025 - 15:38
Почему только Москва и Санкт-Петербург участвую в конкурсе, в других городах больше киношкол и творческих вузов нет? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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