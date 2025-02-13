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У театра «Шалом» открылась новая сцена на Новослободской

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Новости театра >>
13 февраля 2025
Департамент культуры Москвы открыл новую сцену Московского еврейского театра «Шалом» на Новослободской, 23. Решение о передаче бывшего театрального Центра имени Мейерхольда еврейскому театру было принято в июне 2024 года. Открытие сцены проходило в день рождения Всеволода Мейерхольда.

У театра «Шалом» открылась новая сцена на Новослободской
фото: Ксения Шабунина

Помещение на Варшавском шоссе тоже сохранится за театром. Освоить новое здание, по всем показателям превышающую прежнее помещение вдвое, – амбициозная задача для руководства «Шалома». За четыре месяца театральное пространство на Новослободской было отремонтировано: переоборудованы Большой и Малый залы, вместимостью суммарно на 400 зрителей, установлено новое звуковое и световое оборудование. В здании на Новослободской на двух сценах будет работать три зрительских буфета, в том числе расширенное арт-кафе с возможностью проведения дополнительных мероприятий.

«В помещении на Новослободской мы обновили все зрительские зоны. Сделан косметический ремонт и концептуальная связка с нашим пространством на Варшавке с его строгостью и минимализмом. Размещена подробная навигация для комфортной ориентации зрителей. В ходе ремонта мы обновили все технические, инженерные, пожарные коммуникации», — рассказал директор «Шалома» Андрей Соколов.

У театра «Шалом» открылась новая сцена на Новослободской
фото: Константин Дем / Большой зал новой сцены на Новослободской

Пространство стало по-настоящему театральным не только в зрительных залах. На всех пролетах лестницы, ведущей на верхний этаж к сцене Большого зала, а также в фойе Малого зала и других этажах здания открылась насыщенная выставка, посвященная истории еврейского театра в России. Выставка подготовлена в сотрудничестве с Театральным музеем им. А.А.Бахрушина. Над концепцией выставки работали главный куратор Еврейского музея Мария Гадас и художник, дизайнер и создатель фирменного стиля театра Наталья Шендрик.

Выставка рассказывает об истоках еврейского театра с эпохи Средневековья до наших дней; экспозиция наполнена историческими сведениями о появлении ГОСЕТа и далее Московского еврейского драматического ансамбля, а после — самого «Шалома»; и представляет развитие театра красочными инсталляциями по мотивам работ великих художников авангарда от Марка Шагала до Натана Альтмана, которые творчески определяли ГОСЕТ в годы его становления после революции в России. Также здесь можно увидеть макеты к знаменитым постановкам, архивные фотографии и эскизы костюмов, созданные сто лет назад для еврейского театра, который основал Алексей Грановский, побывать в гримерке Соломона Михоэлса благодаря видеоинсталляции и узнать, как был связан ГОСЕТ и Чарли Чаплин.

У театра «Шалом» открылась новая сцена на Новослободской
фото: Тупталов Сергей / Экспонаты выставки на новой сцене театра "Шалом"

Определенно, «Шалом» — самый быстро развивающийся театр столицы. За последние три года после перезапуска, ему удалось полностью обновить репертуар и поставить 22 премьеры, каждая из которых стала событием в театральном сообществе. Количество зрителей за эти годы увеличилось, несмотря на то, что театр находился далеко от центра. Теперь, решив проблему и репетиционных площадей, и удовлетворения зрительского спроса, театр сможет увеличить труппу, которая в настоящее время насчитывает 32 человека, и значительно расширить репертуар. «Новая сцена в центре Москвы сделает "Шалом" еще доступнее для его постоянных и новых поклонников, а зал сможет вмещать втрое больше зрителей», — отметил на открытии руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

Театр планирует расширять репертуар за счет собственных постановок, а также в коллаборации с другими театрами Москвы. Также помещения позволяют проводить здесь творческие лаборатории и большие мероприятия. Первым событием станет празднование еврейского праздника Пурим 13 марта. А первой премьерой — «Лисистрата». Над постановкой по мотивам пьесы Аристофана о женском бунте во время Пелопоннесской войны работает художественный руководитель «Шалома» Олег Липовецкий. Также в планах на сезон новая работа Петра Шерешевского «Натан мудрый» и «Король Лир» Яны Туминой — знаковая вещь для еврейского театра. На открытии новой сцены обратили внимание еще на символическую дату — 90 лет премьере «Короля Лира» с Соломоном Михоэлсом в главной роли.

У театра «Шалом» открылась новая сцена на Новослободской
фото: Сергей Тупталов / Пресс-конференция Андрея Соколова и Олега Липовецкого

«Мы продолжаем традиции еврейского театра, широко открываем двери перед любыми текстами, направлениями современного театрального искусства, которые соответствуют миссии театра «Шалом» — профилактике и борьбе с насилием, фашизмом и ксенофобией. Мы благодарны Департаменту культуры Москвы, который понял необходимость расширения театра, предоставил нам эту сцену и возможность перейти в это помещение», — подчеркнул Олег Липовецкий.

Официальным открытием Московского еврейского театра «Шалом» на Новослободской стал торжественный вечер для друзей и партнеров театра 9 февраля. Это событие стало значимым для театрального сообщества Москвы и объединило известных артистов и режиссеров, а также культурных и общественных деятелей. В вечере приняли участие театр «Сатирикон» и Константин Райкин, театр «У Никитских ворот» и Марк Розовский, театр «Практика» и Марина Брусникина, Театр Эстрады и Геннадий Хазанов, Театр имени Моссовета и Евгений Марчелли, РАМТ и Алексей Бородин, Театр имени Пушкина и Евгений Писарев, Театр Наций и Евгений Миронов, «Театральный проект 27» из Санкт-Петербурга. Также «Шалом» подзравили квартет «Заячий стон», музыкальная группа братьев Алексея и Саши Золотовицких Fire Granny и музыкант, выпускник Школы-студии МХАТ Андрей Котик. Также на сцене с музыкальными номерами выступили и артисты театра «Шалом».

У театра «Шалом» открылась новая сцена на Новослободской
фото: Ксения Шабунина / Поздравление Геннадия Хазанова

Поздравить труппу театра с новосельем пришли специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, экс-директор Большого театра Владимир Урин, директор Театра имени Евг.Вахтангова Кирилл Крок, директор ГМИИ им. Пушкина Ольга Галактионова, директор РАМТа Софья Апфельбаум, режиссеры Мурат Абулкатинов, Галина Зальцман и Петр Шерешевский, актеры Иван Орлов, Мария Смольникова, Александра Урсуляк, Нелли Уварова и другие известные театральные деятели.

В этот вечер были вручены благодарственные письма партнерам и спонсорам театра — Департаменту культуры города Москвы, Президенту Федерации еврейских общин России, раввину Александру Бороде, Роману Абрамовичу, Михаилу Лиснянскому, основателям фонда «Эволюция» Наталье Давыдовой и Ивану Стрешинскому, Михаилу Куснировичу и компании Bosco di Ciliegi.

У театра «Шалом» открылась новая сцена на Новослободской
фото: Вадим Шульц / Александра Урсуляк исполняет частушки о еврейском театре

Александр Борода в своем приветствии напомнил, что «открытие новой сцены театра "Шалом" показывает высокий уровень межнациональных отношений в стране». «Это событие подтверждает, что запрос на "театр для всех национальностей", как "Шалом" себя и позиционирует, существует и со стороны зрителей, и со стороны общественности, и со стороны государственной власти, которая предоставила новую площадку, поддержала ремонт и техническое переоснащение. Сегодня люди хотят исследовать другие культуры, проживать совместный эмоциональный опыт, искать точки соприкосновения вопреки внешним отличиям», — подытожил раввин.

Театр «Шалом» называет себя еврейским театром для всех национальностей и строит новую художественную политику. Новый репертуар театра формируется не по формальному признаку принадлежности к еврейству, а по сути и духу. «Шалом» говорит о толерантности, соседстве, близости и антифашизме. О том, как оставаться собой даже в самые трудные времена. Спектакли театра были отмечены «Московской Арт Премией», премией журнала Сноб «Сделано в России», премией «Золотая Маска» и многими другими.

У театра «Шалом» открылась новая сцена на Новослободской
фото: Вадим Шульц
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У театра «Шалом» открылась новая сцена на Новослободской фотографии
У театра «Шалом» открылась новая сцена на Новослободской фотографии
У театра «Шалом» открылась новая сцена на Новослободской фотографии
У театра «Шалом» открылась новая сцена на Новослободской фотографии
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