В Москве показали «Паралимпийца» Романа Габриа

В открытом театральном пространстве Арт Платформа — Новый Манеж состоялась премьера экспериментального моноспектакля «Паралимпиец» — первой постановки театра «пара». Спектакль создан по оригинальному тексту главного режиссера петербургского театра «Мастерская» Романа Габриа. Создатели постановки и ООО «КИНО КУЛЬТ» в лице генерального продюсера Тамары Богдановой также анонсировали съемки фильма в 2026 году на его основе.
Спектакль представляет собой историю спортсмена-паралимпийца, рассказанную от первого лица, с элементами перформативного взаимодействия со зрителями. Монолог человека, проплывающего персональную дистанцию со всеми ее препятствиями и юмором. Герой моноспектакля Паша Кондратьев — вымышленный персонаж, на создание которого Романа Габриа вдохновили судьбы реальных людей. Главную и единственную роль в спектакле исполнил Виталий Ярош, ранее игравший Алексея Вронского в спектакле Романа Габриа «Каренин А.» в Тюменском Большом драматическом театре. По словам актера, работа над образом требовала особой пластической подготовки и глубокого погружения в психологию героя.
Одной из ключевых особенностей постановки стало уникальное сценографическое решение: зрители находились вокруг сцены, имитирующей дорожку спортивного бассейна. В этом пространстве главный герой проводит многие часы, преодолевая свои ограничения и вновь учась владеть собственным телом. Зрителям не только наблюдали за происходящим, но и помогали актеру справиться с трудностями.
фото: Роман Габриа
«Паралимпиец» — это не просто спектакль, а исповедь, монолог человека на грани возможного. Это история мужества и преодоления, схватки человека с судьбой, в которой каждая новая победа неокончательна — это лишь один из множества шагов на долгом и трудном пути под названием жизнь. «"Паралимпиец" — это не просто история борьбы, но и размышление о феномене фантомных ощущений, который расширяется до метафорического уровня. Фантомные отношения, фантомное счастье, фантомное горе — в нашей жизни их очень много. В итоге получилась такая постановка», — рассказал режиссер и автор спектакля Роман Габриа.
Идейный вдохновитель, продюсер театра «пара» Александра Тарабыкина и кинопродюсер Тамара Богданова также рассказали, что по спектаклю в 2026 году будет снят одноименный игровой фильм, проект на стадии подготовки для подачи в Министерство Культуры РФ в этом году, предположительно, съемки планируются в Москве и Ханта-Мансийске. «Это будет экспериментальное кино в жанре магического реализма, позволяющее заглянуть в сознание Паши Кондратьева — в те миры, которые он исследовал на пути к примирению с самим собой», — добавил Роман Габриа, который выступит режиссером фильма.
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