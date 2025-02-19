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В Москве показали «Паралимпийца» Романа Габриа

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Новости театра >>
19 февраля 2025
В открытом театральном пространстве Арт Платформа — Новый Манеж состоялась премьера экспериментального моноспектакля «Паралимпиец» — первой постановки театра «пара». Спектакль создан по оригинальному тексту главного режиссера петербургского театра «Мастерская» Романа Габриа. Создатели постановки и ООО «КИНО КУЛЬТ» в лице генерального продюсера Тамары Богдановой также анонсировали съемки фильма в 2026 году на его основе.

В Москве показали «Паралимпийца» Романа Габриа

Спектакль представляет собой историю спортсмена-паралимпийца, рассказанную от первого лица, с элементами перформативного взаимодействия со зрителями. Монолог человека, проплывающего персональную дистанцию со всеми ее препятствиями и юмором. Герой моноспектакля Паша Кондратьев — вымышленный персонаж, на создание которого Романа Габриа вдохновили судьбы реальных людей. Главную и единственную роль в спектакле исполнил Виталий Ярош, ранее игравший Алексея Вронского в спектакле Романа Габриа «Каренин А.» в Тюменском Большом драматическом театре. По словам актера, работа над образом требовала особой пластической подготовки и глубокого погружения в психологию героя.

Одной из ключевых особенностей постановки стало уникальное сценографическое решение: зрители находились вокруг сцены, имитирующей дорожку спортивного бассейна. В этом пространстве главный герой проводит многие часы, преодолевая свои ограничения и вновь учась владеть собственным телом. Зрителям не только наблюдали за происходящим, но и помогали актеру справиться с трудностями.

В Москве показали «Паралимпийца» Романа Габриа
фото: Роман Габриа

«Паралимпиец» — это не просто спектакль, а исповедь, монолог человека на грани возможного. Это история мужества и преодоления, схватки человека с судьбой, в которой каждая новая победа неокончательна — это лишь один из множества шагов на долгом и трудном пути под названием жизнь. «"Паралимпиец" — это не просто история борьбы, но и размышление о феномене фантомных ощущений, который расширяется до метафорического уровня. Фантомные отношения, фантомное счастье, фантомное горе — в нашей жизни их очень много. В итоге получилась такая постановка», — рассказал режиссер и автор спектакля Роман Габриа.

Идейный вдохновитель, продюсер театра «пара» Александра Тарабыкина и кинопродюсер Тамара Богданова также рассказали, что по спектаклю в 2026 году будет снят одноименный игровой фильм, проект на стадии подготовки для подачи в Министерство Культуры РФ в этом году, предположительно, съемки планируются в Москве и Ханта-Мансийске. «Это будет экспериментальное кино в жанре магического реализма, позволяющее заглянуть в сознание Паши Кондратьева — в те миры, которые он исследовал на пути к примирению с самим собой», — добавил Роман Габриа, который выступит режиссером фильма.

«Паралимпиец». Тизер №2
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обсуждение >>
№ 4
Yanina Sokolova   20.02.2025 - 22:15
Фильм думаю будет намного интересней, пусть даже и документальный, чем спектакль. Пусть Роман Габриа простит меня, но я б не выдержала и половины "игры". читать далее>>
№ 3
Igor D.88   20.02.2025 - 12:21
... извините, но это немножечко смешно)) 60 минут судорожных дерганий на полу. после пары показов можно себя по-настоящему почувствовать инвалидом. читать далее>>
№ 2
Angelika77   19.02.2025 - 21:51
... Трудно будет не зрителю смотреть, а Виталий Ярошу "плыть" и вести почти 1,5-часовой монолог со сцены. читать далее>>
№ 1
ЛинаМисс   19.02.2025 - 20:45
Мне кажется это очень тяжелый спектакль, морально трудно будет смотреть. Я всегда все пропускаю через себя, хотела бы сходить, но боюсь расплакаться.. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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В Москве показали «Паралимпийца» Романа Габриа фотографии
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