Спектакль «Жил. Был. Дом.» Константина Хабенского и Александра Цыпкина покажут в кино до театральной премьеры

Киноверсию спектакля «Жил. Был. Дом.» представят 14 мая в ста городах России в рамках проекта «Театр в кино», а уже на следующий день, 15 и 16 мая, зрители увидят премьеру спектакля «Жил. Был. Дом.» на основной сцене МХТ имени А.П. Чехова. Главной площадкой кинопремьеры станет столичный киноцентр «Октябрь». Съемку киноверсии осуществляет телеканал «Россия-Культура». Дистрибутором выступает кинопрокатная компания Кино.Арт.Про.
фото: пресс-служба проекта
«Жил. Был. Дом.» — это одиннадцать историй, объединенных общим финалом. Финалом, меняющим абсолютно все. Финалом, известным с первых минут. Смешные и грустные, захватывающие и до боли понятные и близкие любому человеку. Потому что они про каждого из нас, каждого, кто в этой жизни стоял перед выбором: верить или не верить в любовь, в дружбу, в судьбу, в счастье, в Бога.
«Жанр спектакля – "народная сказка для взрослых", ведь в сказке о многих вещах можно говорить открыто, не стесняясь. В проекте "Жил. Был. Дом." мы пытаемся объединить взрослых людей, заставить их на секундочку остановиться, прислушаться к себе, прислушаться к близким, найти правильные слова для близких и выразить те чувства, которые к ним испытываешь, не откладывая на завтра. Репетиции идут довольно весело, быстро. Я вижу, как склеивается именно трагикомедия, а это – всегда очень выигрышно, неожиданно и непредсказуемо для зрителей», — отмечает Константин Хабенский.
«Мы никогда не знаем, что будет завтра, некоторые решения нужно принимать именно сегодня. В такой ситуации оказываются герои пьесы "Жил. Был. Дом.". Она состоит из 11 законченных историй, в каждой у героев есть необходимость сделать выбор: поверить ли в любовь, дружбу, в счастье, в судьбу. Все сюжеты объединяет определенный финал. Причем зрители с самого начала будут знать этот финал, а герои – нет. После премьеры начнётся голосование. Наши зрители смогут определить, к какому из одиннадцати сюжетов мы создадим продолжение», — добавляет Александр Цыпкин.
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