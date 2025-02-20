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Спектакль «Жил. Был. Дом.» Константина Хабенского и Александра Цыпкина покажут в кино до театральной премьеры

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Новости театра >>
20 февраля 2025
Спектакль Константина Хабенского и Александра Цыпкина «Жил. Был. Дом.» покажут на больших экранах раньше театральной премьеры, чего ранее не случалось, сообщает пресс-служба проекта.

Киноверсию спектакля «Жил. Был. Дом.» представят 14 мая в ста городах России в рамках проекта «Театр в кино», а уже на следующий день, 15 и 16 мая, зрители увидят премьеру спектакля «Жил. Был. Дом.» на основной сцене МХТ имени А.П. Чехова. Главной площадкой кинопремьеры станет столичный киноцентр «Октябрь». Съемку киноверсии осуществляет телеканал «Россия-Культура». Дистрибутором выступает кинопрокатная компания Кино.Арт.Про.

Спектакль «Жил. Был. Дом.» Константина Хабенского и Александра Цыпкина покажут в кино до театральной премьеры
фото: пресс-служба проекта

«Жил. Был. Дом.» — это одиннадцать историй, объединенных общим финалом. Финалом, меняющим абсолютно все. Финалом, известным с первых минут. Смешные и грустные, захватывающие и до боли понятные и близкие любому человеку. Потому что они про каждого из нас, каждого, кто в этой жизни стоял перед выбором: верить или не верить в любовь, в дружбу, в судьбу, в счастье, в Бога.

«Жанр спектакля – "народная сказка для взрослых", ведь в сказке о многих вещах можно говорить открыто, не стесняясь. В проекте "Жил. Был. Дом." мы пытаемся объединить взрослых людей, заставить их на секундочку остановиться, прислушаться к себе, прислушаться к близким, найти правильные слова для близких и выразить те чувства, которые к ним испытываешь, не откладывая на завтра. Репетиции идут довольно весело, быстро. Я вижу, как склеивается именно трагикомедия, а это – всегда очень выигрышно, неожиданно и непредсказуемо для зрителей», — отмечает Константин Хабенский.

В спектакле «Жил. Был. Дом.», помимо Константина Хабенского, задействованы Игорь Верник, Ирина Пегова, Артем Быстров, Павел Чинарев, Кристина Бабушкина, Павел Ворожцов, Мария Фомина, Александра Ребенок, Игорь Хрипунов, Виктор Хориняк и другие.

«Мы никогда не знаем, что будет завтра, некоторые решения нужно принимать именно сегодня. В такой ситуации оказываются герои пьесы "Жил. Был. Дом.". Она состоит из 11 законченных историй, в каждой у героев есть необходимость сделать выбор: поверить ли в любовь, дружбу, в счастье, в судьбу. Все сюжеты объединяет определенный финал. Причем зрители с самого начала будут знать этот финал, а герои – нет. После премьеры начнётся голосование. Наши зрители смогут определить, к какому из одиннадцати сюжетов мы создадим продолжение», — добавляет Александр Цыпкин.
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обсуждение >>
№ 7
Мария_2191   24.02.2025 - 12:35
... Тогда вам проще сходить в камеди-клуб или что-то подобное, вот там вообще нет никакого смысла и сложного сюжета. читать далее>>
№ 6
Ангелина_Сокол   22.02.2025 - 21:06
Посмотрела б только на Верника и Бабушкину, остальные представленные актёры не интересны (особенно Пегова). читать далее>>
№ 5
Sveta_21Ermolova   21.02.2025 - 20:30
Даже если бы жила в столице, не пошла бы на премьеру. Не впечатлил ни актёрский состав, ни сюжет. Да и жанр - трагикомедия, как-то не очень люблю. читать далее>>
№ 4
Nika.nikitina   21.02.2025 - 14:06
Да, актерский состав слабоват, но для трагикомедии пойдет. Глуповатые, смешные, все как надо. читать далее>>
№ 3
ЛинаМисс   21.02.2025 - 12:36
Как по мне хороший, легкий спектакль. Посмеяться, отвлечься от бытовых дел можно. Почему бы и нет, не обязательно все спектакли должны быть с большим смыслом и сложным сюжетом. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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