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В Малом театре состоится премьера балета об Анне Ахматовой и Анне Павловой

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Новости театра >>
21 февраля 2025
Московская премьера балета «Две Анны» состоится в столице 10 и 11 апреля на сцене Государственного академического Малого театра. Это история в танце о двух великих женщинах XX столетия: Анне Ахматовой и Анне Павловой, ставших символами Серебряного века, уточняет пресс-служба проекта.

В Малом театре состоится премьера балета об Анне Ахматовой и Анне Павловой
фото: пресс-служба проекта

Над подстановкой работала компания MuzArts. Спектакль состоит из двух частей, и у каждой свой хореограф. Над первой частью «Ахматова», в которой прозвучит музыка Сезара Франка, работал хореограф-неоклассик Юрий Посохов. Второй частью «Павлова» под музыку Ильи Демуцкого занимался Павел Глухов. Автором либретто и режиссером спектакля выступил Феликс Михайлов.

В основе драматургии балета Юрия Посохова – взаимодействие хореографического, музыкального и поэтического текстов и две Ахматовы. Прима Большого Элеонора Севенард проживает жизнь Ахматовой в танце, а слово Ахматовой звучит в исполнении актрисы БДТ Полины Маликовой. В центре сюжета любовный треугольник: Анна Ахматова, ее муж поэт Николай Гумилев и художник Амедео Модильяни.

Вторая часть «Павлова» демонстрирует взаимоотношения Анны Павловой с важными мужчинами в ее жизни — от учебы с Чекетти, оттачивающего классическую технику балерины, до венчания с Дандре и встреч с Вертинским и Чаплиным. Театр, цирк, варьете, кино, но в каждом жесте угадываются линии «Умирающего лебедя», ставшего визитной карточкой великой балерины.

В Малом театре состоится премьера балета об Анне Ахматовой и Анне Павловой
фото: пресс-служба проекта

«Мы долго вынашивали идею нового проекта с режиссером Феликсом Михайловым, потом подключился Посохов, Глухов и другие создатели проекта. Мне очень давно хотелось создать балет, в котором бы присутствовали и дополняли друг друга поэзия, музыка и конечно танец. Конечно я очень доволен, что нам удалось собрать такую талантливую звездную команду. Я благодарен Большому театру и лично Валерию Гергиеву и Махару Вазиеву за возможность воплотить данный проект в жизнь. Мировая премьера спектакля состоялась в Санкт-Петербурге при поддержке международного фестиваля "Дягилев P.S.", билеты на оба показа были раскуплены буквально в первые две недели. Надеюсь, что в Москве нас тоже ждут аншлаги. Мы специально выбрали сцену Малого театра, это один из старейших и красивейших театров России, на его сцене в XIX и XX веках довольно часто проходили выступления балетных танцовщиков Большого театра, и как нам кажется, наш проект идеально подходит для этого камерного пространства», — говорит генеральный продюсер компании MuzArts Юрий Баранов.

Одной из изюминок проекта стали костюмы российского дизайнера Светланы Тегин. Вдохновляясь эпохой Серебряного века, Светлана создала образы, подчеркивающие характеры героинь и эффектно вплетающиеся в общую эстетику спектакля. Особый акцент сделан на свадебном платье Анны Павловой, которое стало визуальной основой афиши балета.

В постановке участвуют звезды балета Большого театра Анастасия Сташкевич, Елизавета Кокорева, Вячеслав Лопатин, Алексей Путинцев, Даниил Потапцев, Макар Михалкин, Марк Орлов и другие, а также звезда современного танца Ильдар Гайнутдинов. Спектакль идет в сопровождении камерного оркестра OpensoundOrchestra.
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обсуждение >>
№ 4
Ангелина_Сокол   22.02.2025 - 21:05
На балете точно не уснёшь, как многие привыкли путать его с оперой или концертами классической музыки. читать далее>>
№ 3
Тульский парень   22.02.2025 - 16:58
... Один раз был в живую, очень много смотрел по культуре и не только. Сходите не пожалеете. Да еще на такую яркую премьеру. читать далее>>
№ 2
Sveta_21Ermolova   21.02.2025 - 20:27
Светлана Тегин заодно прорекламирует свои работы, думаю со сцены театра они будут смотреться намного ярче, чем с подиума. Свадебное платье Павловой подтверждаю, выглядит безупречно и уникально. читать далее>>
№ 1
ЛинаМисс   21.02.2025 - 12:47
Никогда не была на балете, возможно это знак, что пора сходить. Очень интересно все описали, заинтриговали прям. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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персоны
Махар ВазиевИльдар ГайнутдиновВалерий ГергиевИлья ДемуцкийВячеслав Лопатин (II)Полина МаликоваФеликс МихайловМакар МихалкинАнна ПавловаЮрий ПосоховАлексей ПутинцевЭлеонора СевенардАнастасия Сташкевич
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фотографии >>
В Малом театре состоится премьера балета об Анне Ахматовой и Анне Павловой фотографии
В Малом театре состоится премьера балета об Анне Ахматовой и Анне Павловой фотографии
В Малом театре состоится премьера балета об Анне Ахматовой и Анне Павловой фотографии
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