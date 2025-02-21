В Малом театре состоится премьера балета об Анне Ахматовой и Анне Павловой

Над подстановкой работала компания MuzArts. Спектакль состоит из двух частей, и у каждой свой хореограф. Над первой частью «Ахматова», в которой прозвучит музыка Сезара Франка, работал хореограф-неоклассик Юрий Посохов. Второй частью «Павлова» под музыку Ильи Демуцкого занимался Павел Глухов. Автором либретто и режиссером спектакля выступил Феликс Михайлов.
В основе драматургии балета Юрия Посохова – взаимодействие хореографического, музыкального и поэтического текстов и две Ахматовы. Прима БольшогоЭлеонора Севенард проживает жизнь Ахматовой в танце, а слово Ахматовой звучит в исполнении актрисы БДТПолины Маликовой. В центре сюжета любовный треугольник: Анна Ахматова, ее муж поэт Николай Гумилев и художник Амедео Модильяни.
Вторая часть «Павлова» демонстрирует взаимоотношения Анны Павловой с важными мужчинами в ее жизни — от учебы с Чекетти, оттачивающего классическую технику балерины, до венчания с Дандре и встреч с Вертинским и Чаплиным. Театр, цирк, варьете, кино, но в каждом жесте угадываются линии «Умирающего лебедя», ставшего визитной карточкой великой балерины.
фото: пресс-служба проекта
«Мы долго вынашивали идею нового проекта с режиссером Феликсом Михайловым, потом подключился Посохов, Глухов и другие создатели проекта. Мне очень давно хотелось создать балет, в котором бы присутствовали и дополняли друг друга поэзия, музыка и конечно танец. Конечно я очень доволен, что нам удалось собрать такую талантливую звездную команду. Я благодарен Большому театру и лично Валерию Гергиеву и Махару Вазиеву за возможность воплотить данный проект в жизнь. Мировая премьера спектакля состоялась в Санкт-Петербурге при поддержке международного фестиваля "Дягилев P.S.", билеты на оба показа были раскуплены буквально в первые две недели. Надеюсь, что в Москве нас тоже ждут аншлаги. Мы специально выбрали сцену Малого театра, это один из старейших и красивейших театров России, на его сцене в XIX и XX веках довольно часто проходили выступления балетных танцовщиков Большого театра, и как нам кажется, наш проект идеально подходит для этого камерного пространства», — говорит генеральный продюсер компании MuzArts Юрий Баранов.
Одной из изюминок проекта стали костюмы российского дизайнера Светланы Тегин. Вдохновляясь эпохой Серебряного века, Светлана создала образы, подчеркивающие характеры героинь и эффектно вплетающиеся в общую эстетику спектакля. Особый акцент сделан на свадебном платье Анны Павловой, которое стало визуальной основой афиши балета.
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