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В РАМТе состоится премьера спектакля Дмитрия Крестьянкина «Бегущая строка» о мимолетности жизни

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Новости театра >>
23 февраля 2025
В Российском академическом молодежном театре 11 марта состоится премьера спектакля «Бегущая строка». Режиссером нового проекта Центра «Инклюзион» выступил Дмитрий Крестьянкин, а участниками стали выпускники московской Инклюзион.Школы, актеры РАМТа и творческие люди из московских театральных проектов, сообщают в пресс-службе Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».

В РАМТе состоится премьера спектакля Дмитрия Крестьянкина «Бегущая строка» о мимолетности жизни
фото: РАМТ

«Бегущая строка» — это спектакль о стремительности жизни в сегодняшнем потоке информации. Попытке успеть сказать, увидеть и почувствовать другого. Это поиск разных возможностей коммуникации человека с человеком.

«Этот спектакль мы сочинили с выпускниками молодежной школы "Инклюзион" и множеством независимых художников, артистов, перформеров, которые захотели присоединиться. "Бегущая строка" — это размышление о мимолётности жизни, о знаках, которые мы пытаемся прочитать, и о том, насколько мы вообще способны понять друг друга. Это спектакль-вопрос, спектакль-поиск, и мы приглашаем зрителей стать его частью. Попробуем успеть за уходящей "Бегущей строкой", прочитать, что она нам хочет сказать», — рассказывает режиссер спектакля Дмитрий Крестьянкин.

Спектакль поставлен Центром творческих проектов «Инклюзион» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Центр «Инклюзион» — некоммерческая организация, развивающая инклюзивное и социальное искусство в России. В репертуаре Центра и Инклюзион.Школ в разных городах более 30 спектаклей с участием актеров с особенностями здоровья. Центр является организатором Форум-фестиваля социального театра «Особый взгляд». Постановка стала финалом проекта «Поговорим?», стартовавшего в августе 2024 года. Основная идея этой работы — создать творческое инклюзивное пространство для разговора о том, какую роль играет язык в нашей жизни.
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обсуждение >>
№ 5
Igor D.88   26.02.2025 - 12:01
Бегущая строка пролетает так же мгновенно, как современная жизнь. Море информации делают её бессмысленней, незаметной и короткой. читать далее>>
№ 4
Nika.nikitina   25.02.2025 - 15:47
Когда проект идёт совместно с молодыми выпускниками , это всегда что то новое и оригинальное. Будущее за молодым поколением. читать далее>>
№ 3
Angelika77   24.02.2025 - 22:01
Ну вот что Крестьянкин хорошо играет на сцене театра, это я знаю. А то, что актёр подался в режиссуру - для меня приятная новость. Посмотрим что из этого выйдет) читать далее>>
№ 2
Мария_2191   24.02.2025 - 12:32
Я б на такие спектакли людям с ограниченными возможностями билеты раздавала бы бесплатно, чтоб они могли спокойно "прийти" на выступление и посмотреть, что к примеру коляска - это не приговор. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   23.02.2025 - 19:06
Так если я правильно понимаю, то в спектакле будут играть малоизвестные актёры с "особенностями"? Такая поддержка от Президентского Фонда и прочих организаций. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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