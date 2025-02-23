В РАМТе состоится премьера спектакля Дмитрия Крестьянкина «Бегущая строка» о мимолетности жизни

«Бегущая строка» — это спектакль о стремительности жизни в сегодняшнем потоке информации. Попытке успеть сказать, увидеть и почувствовать другого. Это поиск разных возможностей коммуникации человека с человеком.
«Этот спектакль мы сочинили с выпускниками молодежной школы "Инклюзион" и множеством независимых художников, артистов, перформеров, которые захотели присоединиться. "Бегущая строка" — это размышление о мимолётности жизни, о знаках, которые мы пытаемся прочитать, и о том, насколько мы вообще способны понять друг друга. Это спектакль-вопрос, спектакль-поиск, и мы приглашаем зрителей стать его частью. Попробуем успеть за уходящей "Бегущей строкой", прочитать, что она нам хочет сказать», — рассказывает режиссер спектакля Дмитрий Крестьянкин.
Спектакль поставлен Центром творческих проектов «Инклюзион» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Центр «Инклюзион» — некоммерческая организация, развивающая инклюзивное и социальное искусство в России. В репертуаре Центра и Инклюзион.Школ в разных городах более 30 спектаклей с участием актеров с особенностями здоровья. Центр является организатором Форум-фестиваля социального театра «Особый взгляд». Постановка стала финалом проекта «Поговорим?», стартовавшего в августе 2024 года. Основная идея этой работы — создать творческое инклюзивное пространство для разговора о том, какую роль играет язык в нашей жизни.
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