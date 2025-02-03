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Сергей Епишев сыграл в спектакле «Дети солнца» на сцене «Мельников»

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Новости театра >>
3 февраля 2025
На Сцене «Мельников» – первая премьера 2025 года, спектакль режиссера Лизы Дороничевой «Дети солнца». Действие пьесы Максима Горького больше не имеет конкретной временной привязки. Это уже не начало 20 века, но и не день сегодняшний день. В доме Протасовых, по форме напоминающем палубу, главенствует Павел - ученый, зараженный идеей об открытии сути жизни. Увлеченный наукой, он максимально оторван и от самой жизни, и от остальных обитателей дома. Все здесь мечтают спастись, истязаемые вопросом о том, кого же сегодня Спаситель избрал бы для Ковчега. В спектакле заняты Сергей Епишев, Анастасия Тереля, Катерина Васильева, Павел Новиков, Владимир Яворский, Анастасия Морозюк, Александра Виноградова, Владимир Белостоцкий и другие.

Сергей Епишев сыграл в спектакле «Дети солнца» на сцене «Мельников»

Режиссер Лиза Дороничева окончила курс Андрея Могучего по специальности режиссер драматического театра в Театральной академии Санкт-Петербурга. Ранее работала над постановками «Лицом к стене» по пьесе британского драматурга Мартина Кримпа, спектаке с незрячими артистами «Не зря. Прикосновение» и «Чарли». «Здесь, в Москве, я впервые выпускаю спектакль на большой сцене. Эта постановка о том, что такое искренне увидеть человека рядом с собой и по-человечески к нему относиться. В сравнении с текстом Горького, очень многое в нашем спектакле поменялось местами и лишилось архаичных примет времени. Но он ищет ответ на тот же самый вопрос, волнующий наших предков, — кто же они, современные "дети солнца", которые спасут всех остальных», — говорит постановщица.

Спектакль создан в рамках режиссерской Лаборатории «История страны – история людей: поиск Героя» – совместного проекта Фонда поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса и Сцены «Мельников». Участие в лаборатории приняли режиссеры и художники до 35 лет. Итогом работы станут четыре полноценных спектакля режиссеров-победителей, которые пополнят репертуар площадки Сцена «Мельников». «Дети Солнца» стали первой из четырех работ финалистов лаборатории. Готовятся к выпуску постановки Александра Крымова «Капитанская дочка», «Снегурочка» Андрея Черепанова и «Голубая рапсодия» Александра Пронькина.

Сергей Епишев сыграл в спектакле «Дети солнца» на сцене «Мельников»
фото: пресс-служба театра


«Сцена "Мельников" отдана молодым режиссерам. Это режиссеры и дебютирующие, и недавно дебютировавшие. У них есть свобода выбора материала и возможность привлечения актеров обеих трупп, включая коллектив Театра на Малой Бронной. Для молодых творческих команд Сцена станет местом наработки профессиональных "мускул" и проведения экспериментов. А главное — местом начала большого пути и серьезной заявки себя», — уверен художественный руководитель Сцены «Мельников» Константин Богомолов.

Проект реализуется при поддержке Департамента Культуры города Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Ксюша Микс   3.02.2025 - 20:28
Сто лет не была в театре, решила посмотреть цену на данный спектакль. Я удивлена, это конкретно этот спектакль такой дешевый, или это стандартная цена? Я думала сейчас цены от 1к за билет. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Сцена "Мельников"

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Сергей Епишев сыграл в спектакле «Дети солнца» на сцене «Мельников» фотографии
Сергей Епишев сыграл в спектакле «Дети солнца» на сцене «Мельников» фотографии
Сергей Епишев сыграл в спектакле «Дети солнца» на сцене «Мельников» фотографии
Сергей Епишев сыграл в спектакле «Дети солнца» на сцене «Мельников» фотографии
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