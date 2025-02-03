Сергей Епишев сыграл в спектакле «Дети солнца» на сцене «Мельников»

Режиссер Лиза Дороничева окончила курс Андрея Могучего по специальности режиссер драматического театра в Театральной академии Санкт-Петербурга. Ранее работала над постановками «Лицом к стене» по пьесе британского драматурга Мартина Кримпа, спектаке с незрячими артистами «Не зря. Прикосновение» и «Чарли». «Здесь, в Москве, я впервые выпускаю спектакль на большой сцене. Эта постановка о том, что такое искренне увидеть человека рядом с собой и по-человечески к нему относиться. В сравнении с текстом Горького, очень многое в нашем спектакле поменялось местами и лишилось архаичных примет времени. Но он ищет ответ на тот же самый вопрос, волнующий наших предков, — кто же они, современные "дети солнца", которые спасут всех остальных», — говорит постановщица.
Спектакль создан в рамках режиссерской Лаборатории «История страны – история людей: поиск Героя» – совместного проекта Фонда поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса и Сцены «Мельников». Участие в лаборатории приняли режиссеры и художники до 35 лет. Итогом работы станут четыре полноценных спектакля режиссеров-победителей, которые пополнят репертуар площадки Сцена «Мельников». «Дети Солнца» стали первой из четырех работ финалистов лаборатории. Готовятся к выпуску постановки Александра Крымова «Капитанская дочка», «Снегурочка» Андрея Черепанова и «Голубая рапсодия» Александра Пронькина.
фото: пресс-служба театра
«Сцена "Мельников" отдана молодым режиссерам. Это режиссеры и дебютирующие, и недавно дебютировавшие. У них есть свобода выбора материала и возможность привлечения актеров обеих трупп, включая коллектив Театра на Малой Бронной. Для молодых творческих команд Сцена станет местом наработки профессиональных "мускул" и проведения экспериментов. А главное — местом начала большого пути и серьезной заявки себя», — уверен художественный руководитель Сцены «Мельников» Константин Богомолов.
Проект реализуется при поддержке Департамента Культуры города Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.
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