Тимофей Трибунцев станет «Дон Кихотом»

Как сообщает пресс-служба театра, режиссер Антон Федоров взял за основу спектакля роман испанского писателя Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», написанный в начале XVII века, и сочинил собственную пьесу. Если у Сервантеса Дон Кихот — эксцентричный престарелый дворянин, начитавшийся книг и возомнивший себя благородным рыцарем, то у Федорова главный герой — не только отчаянный романтик, но еще и тиран. Он стремится попасть в выверенную реальность дешевого рыцарского романа, туда, где все ладно склеено, все понятно: победа заслужена, а проигрыш признан, туда, где есть настоящая любовь, и честная борьба. Дон Кихот Федорова старается вписать в эти рамки не только собственную жизнь, но и всю окружающую его реальность, а реальность, в свою очередь, оказывает жесткое сопротивление. Дон Кихот глубоко верит в свою правоту и ради благой цели готов переносить любые беды и муки, а также готов приносить страдания окружающим его людям.
«Роман "Дон Кихот" прочно ассоциируется с безрассудным движением к добру, которое каждый раз жестко наказывается существующей суровой реальностью. Одно выходит за рамки нормы, другое, как кажется, удерживается в них. Насколько такая конструкция жизнеспособна сейчас? Что есть норма? Так ли безобидно это движение к добру и так ли сурова и страшна эта "объективная" реальность? В какой точке все сходится? Где мы отбрасываем все выдуманные конструкты и начинаем просто сочувствовать и любить? Эти и другие вопросы не оригинальны, но снова и снова звучат и снова задевают нас», — говорит Антон Федоров.
Как и для многих своих спектаклей, в случае «Дон Кихота» Антон Федоров сам придумал сценографию и костюмы. Все действие он перенес в заброшенную прачечную. Сочинить оригинальный мир Дон Кихота Федорову помогали его частые соавторы — художник-мультипликатор Надя Гольдман, художник по свету Игорь Фомин и композитор Григорий Калинин, а также видеохудожник Алан Мандельштам.
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