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Алексей Шевченков и Нелли Уварова поделятся тяжелыми воспоминаниями в спектакле «Нас ждут…»

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Новости театра >>
1 марта 2025
На сцене LA'Театра 9 марта состоится премьера спектакля Юрия Клепикова «Нас ждут…» с Алексеем Шевченковым, Нелли Уваровой, Александром Резалиным и Татьяной Мухиной. Основой для постановки послужила пьеса Валерия Мухарьямова «В тени виноградника», написанная по мотивам рассказа лауреата Нобелевской премии Исаака Зингера «Последняя любовь», уточняет пресс-служба театра.

Алексей Шевченков и Нелли Уварова поделятся тяжелыми воспоминаниями в спектакле «Нас ждут…»
фото: пресс-служба LA'Театра

Это история двух одиноких сердец: 82-летнего мужчины и 57-летней женщины, чьи жизни однажды пересеклись в одном доме. Он давно потерял свою семью, а она — мужа, с утратой которого так и не смогла справиться. Их первое знакомство — это не романтическая встреча, а столкновение двух характеров, двух судеб, двух миров. Но общие воспоминания и страх одиночества делают их беседы все глубже, искреннее и теплее. Они — беженцы из Польши, евреи, пережившие войну и потерявшие многое. Теперь они делятся воспоминаниями, спорят, подкалывают друг друга, учатся жить заново. Кульминацией их истории становится обед, накрытый для двоих. Казалось бы, впереди — свет, понимание и безусловное счастье. Но жизнь, как всегда, вносит свои коррективы.

По словам художественного руководителя La'Театра Вадима Дубровицкого, произведения Зингера «не раз ставились не только в России, но и во всем мире. Все, что связано с его драматургией, всегда абсолютно и невероятно смешно, но и всегда от части трагично. Сюжет очень тонко прошит отношениями, человеческими отношениями. Это любовь, это одиночество, это одиночество в любви. Люди одиноки по определению. Все боятся любить, не всегда умеют любить, но любовь настигает нас там, где совсем этого не ждешь».
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№ 5
Angelika77   4.03.2025 - 20:55
... Даже грим по ходу не пришлось накладывать, вот что значит полностью погрузился в работу. читать далее>>
№ 4
ДаринаКароль   3.03.2025 - 21:01
... Я тоже об этом. Или у актёра проблемы со здоровьем, либо генетика, тут уж ничего не поделаешь. читать далее>>
№ 3
Igor D.88   3.03.2025 - 13:19
50-ний Шевченко шикарно подошел на роль 82-него героя.)) Выглядит намного старше своих лет. читать далее>>
№ 2
Мария_2191   2.03.2025 - 21:00
Работы Зингера реально пользуются особой популярностью не только в нашей стране, но и по всему миру. Так что с радостью сходила бы на спектакль, давно не видела Уварову на сцене театра. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   1.03.2025 - 19:33
Так спектакль закончится обедом или каким-то продолжением, не поняла немного. Чтоб понять, надо смотреть. Шевченков и Уварова реально уже выглядят не молодыми, как раз на возраст своих героев. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Вадим ДубровицкийВалерий МухарьямовТатьяна Мухина (III)Александр РезалинНелли УвароваАлексей Шевченков
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фотографии >>
Алексей Шевченков и Нелли Уварова поделятся тяжелыми воспоминаниями в спектакле «Нас ждут…» фотографии
Алексей Шевченков и Нелли Уварова поделятся тяжелыми воспоминаниями в спектакле «Нас ждут…» фотографии
Алексей Шевченков и Нелли Уварова поделятся тяжелыми воспоминаниями в спектакле «Нас ждут…» фотографии
Алексей Шевченков и Нелли Уварова поделятся тяжелыми воспоминаниями в спектакле «Нас ждут…» фотографии
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