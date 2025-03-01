Алексей Шевченков и Нелли Уварова поделятся тяжелыми воспоминаниями в спектакле «Нас ждут…»

Это история двух одиноких сердец: 82-летнего мужчины и 57-летней женщины, чьи жизни однажды пересеклись в одном доме. Он давно потерял свою семью, а она — мужа, с утратой которого так и не смогла справиться. Их первое знакомство — это не романтическая встреча, а столкновение двух характеров, двух судеб, двух миров. Но общие воспоминания и страх одиночества делают их беседы все глубже, искреннее и теплее. Они — беженцы из Польши, евреи, пережившие войну и потерявшие многое. Теперь они делятся воспоминаниями, спорят, подкалывают друг друга, учатся жить заново. Кульминацией их истории становится обед, накрытый для двоих. Казалось бы, впереди — свет, понимание и безусловное счастье. Но жизнь, как всегда, вносит свои коррективы.
По словам художественного руководителя La'Театра Вадима Дубровицкого, произведения Зингера «не раз ставились не только в России, но и во всем мире. Все, что связано с его драматургией, всегда абсолютно и невероятно смешно, но и всегда от части трагично. Сюжет очень тонко прошит отношениями, человеческими отношениями. Это любовь, это одиночество, это одиночество в любви. Люди одиноки по определению. Все боятся любить, не всегда умеют любить, но любовь настигает нас там, где совсем этого не ждешь».
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