Даша Верещагина, Кирилл Дышловой и Олег Савостюк претендуют на «Премию Художественного театра»

МХТ имени А.П. Чехова объявил шорт-лист третьей «Премии Художественного театра». Церемония награждения лауреатов состоится 28 марта на основной сцене МХТ. Премия направлена на поддержку молодых деятелей искусств до 35 лет включительно, ярко заявивших о себе в минувшем году.
В номинации «Опера» на награду претендуют дирижер Филипп Селиванов («Черевички», «Геликон-опера»), сопрано Елизавета Кулагина («Черевички», «Геликон-опера») и дирижер Иван Никифорчин («Снегурочка», Большой театр). В балетной категории заявлены солистка балета Мария Кошкарева («Коппелия», Большой театр), ведущий солист балета Герман Борсай («Лебединое озеро», МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко) и ведущая солистка балета Елена Соломянко («Лебединое озеро», МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко).
В номинацию «Литература» попали писательница Мария Лебедева («Там темно»), писатель и драматург Иван Бевз («Чем мы занимались, пока вы учили нас жить») и писатель Рома Декабрев («Под синим солнцем»). В спецноминацию «Зачет» вошли студенты Ян Сибряев, Мария Могучая и Агафья Бит-Гармус.
В категории «Классическая музыка» оказались Мария Лундина (концерт №1 для скрипки с оркестром, Оренбургская областная филармония), Анастасия Малых ( орган, Трио-соната №5 до мажор, Нижегородская государственная академическая филармония имени М.Л. Ростроповича) и дирижер Артемий Великий («Язык музыки. Голос», Концертный зал имени С.В. Рахманинова). В номинации «Современная академическая музыка» представлены композитор Лидия-Мария Кошевая («Песни цветов», триптих для голоса и ансамбля), композитор Анна Орлова (BARZAZ, концерт современной органной музыки «Вращение сфер II») и композитор Константин Борисов (концерт для трубы с оркестром).
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