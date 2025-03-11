Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Даша Верещагина, Кирилл Дышловой и Олег Савостюк претендуют на «Премию Художественного театра»

11 марта
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
11 марта 2025
МХТ имени А.П. Чехова объявил шорт-лист третьей «Премии Художественного театра». Церемония награждения лауреатов состоится 28 марта на основной сцене МХТ. Премия направлена на поддержку молодых деятелей искусств до 35 лет включительно, ярко заявивших о себе в минувшем году.

Даша Верещагина, Кирилл Дышловой и Олег Савостюк претендуют на «Премию Художественного театра»
фото: соцсети премии

В номинации «Кино» на премию претендуют актриса Даша Верещагина, исполнившая роль Алисы Селезневой в фильме «Сто лет тому вперед», сценарист Кирилл ДышловойОна такая классная») и Олег Савостюк, сыгравший Павла Гончарова в сериале «Дайте шоу». В театральной категории представлены актриса Екатерина Воронина («Как Фауст ослеп», «Сатирикон»), режиссер Андрей Маник («Три сестры», Театральное объединение «Озеро») и актер Семен Шестаков («Вишневый сад», Учебный театр Высшей школы сценических искусств).

В номинации «Опера» на награду претендуют дирижер Филипп Селиванов («Черевички», «Геликон-опера»), сопрано Елизавета Кулагина («Черевички», «Геликон-опера») и дирижер Иван Никифорчин («Снегурочка», Большой театр). В балетной категории заявлены солистка балета Мария Кошкарева («Коппелия», Большой театр), ведущий солист балета Герман Борсай («Лебединое озеро», МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко) и ведущая солистка балета Елена Соломянко («Лебединое озеро», МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко).

В номинацию «Литература» попали писательница Мария Лебедева («Там темно»), писатель и драматург Иван Бевз («Чем мы занимались, пока вы учили нас жить») и писатель Рома Декабрев («Под синим солнцем»). В спецноминацию «Зачет» вошли студенты Ян Сибряев, Мария Могучая и Агафья Бит-Гармус.



В категории «Классическая музыка» оказались Мария Лундина (концерт №1 для скрипки с оркестром, Оренбургская областная филармония), Анастасия Малых ( орган, Трио-соната №5 до мажор, Нижегородская государственная академическая филармония имени М.Л. Ростроповича) и дирижер Артемий Великий («Язык музыки. Голос», Концертный зал имени С.В. Рахманинова). В номинации «Современная академическая музыка» представлены композитор Лидия-Мария Кошевая («Песни цветов», триптих для голоса и ансамбля), композитор Анна Орлова (BARZAZ, концерт современной органной музыки «Вращение сфер II») и композитор Константин Борисов (концерт для трубы с оркестром).
версия для печати

обсуждение >>
№ 6
Yanina Sokolova   13.03.2025 - 21:04
Я считаю, что Кирилл Дышловой вполне достоин награды в номинации "Кино". Смотрела фильм "Она такая классная", к которому он написал сценарий - просто нет слов. читать далее>>
№ 5
Angelika77   13.03.2025 - 14:14
Не думала, что Олег Савостюк "ярко заявил о себе" в сериале "дайте шоу". То что он буквально только засветился на экранах - это да, но не так ярко, как другие главные герои. читать далее>>
№ 4
Igor D.88   12.03.2025 - 11:48
... сейчас время, когда с удовольствием трогают, что не стоило бы. по всему миру тенденция. давайте не придумаем новое, а переснимем старое. читать далее>>
№ 3
ДаринаКароль   12.03.2025 - 10:33
... Тут вы правы, оригинал можно пересматривать не один раз и каждый раз будет интересен. Сейчас же посмотрела "Сто лет..." и мне кажется, что больше смотреть его не захочу даже спустя пару... читать далее>>
№ 2
Ксюша Микс   11.03.2025 - 16:55
У каждого поколения должна быть своя Алиса Селезнева. И эта с отсылками к Марвел, «Гарри Поттеру» и «Властелину колец» надеюсь сподвигнет современное поколение детей ознакомиться с первоисточником и предыдущими... читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Ксения Трейстер и Рузиль Минекаев стали лауреатами «Премии Художественного театра»
Федор Бондарчук, Дарья Мороз и Константин Хабенский вошли в состав жюри «Премии Художественного театра»
персоны
Даша ВерещагинаЕкатерина Воронина (II)Кирилл ДышловойОлег Савостюк (II)
фильмы
Дайте шоуОна такая класснаяСто лет тому вперёд
театры
"Геликон-Опера""Сатирикон"Большой театрМузыкальный театр Станиславского и Немировича-ДанченкоМХТ им. А.Чехова

анонс

Скорбим

София Губайдулина
13 марта ушла из жизни композитор София Губайдулина.
Людмила Даньшина
10 марта ушла из жизни актриса Людмила Даньшина.
Татьяна Говорова
9 марта ушла из жизни актриса Татьяна Говорова.

День рождения >>

Ирина Алфёрова
Константин Воробьёв
Вадим Демчог
Татьяна Космачёва
Дмитрий Матвеев
Андрей Межулис
Игорь Пушкарёв
Софья Торосян
Нодар Шашик-оглы
Стив Бачич
Дана Дилейни
Эмиль Каревич
Эмори Коэн
Уильям Эйч Мэйси
Гленн Хедли
Эмиль Хирш
все родившиеся 13 марта >>

Афиша кино >>

Суспирия
фильм ужасов
Италия, 1977
Мужчина и женщина
мелодрама
Россия, 2024
Особо опасный пассажир
триллер
США, 2025
Киллер в отставке
боевик, комедия
Великобритания, США, 2024
Зверопоиск
комедия, приключения
Великобритания, Канада, США, 2024
Мелочи жизни
драма, экранизация
Ирландия, Бельгия, США, 2024
Ужасающие
мистика, фильм ужасов
Италия, 2023
Крушение мира
триллер, фильм-катастрофа
Испания, США, Чили, 2024
Опус
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Семь вуалей
драма, музыкальный фильм
Канада, 2023
Последний день рождения
драма, триллер
Россия, 2024
Создай девушку
драма, мелодрама, научная фантастика
Япония, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram