Алексей Учитель возглавил жюри Фестиваля студенческих спектаклей «Первый план»

«Рад возглавить жюри фестиваля "Первый план". Это событие собирает яркие спектакли молодых талантов и создает неповторимую атмосферу для обмена идеями и творческого общения. Поддержка юных дарований – это не просто наша обязанность, но и вклад в будущее искусства. Кто знает, возможно, именно здесь зажжется будущая большая звезда. Для меня фестиваль – это место, где начинающие могут получить ценный опыт, а мастера — найти вдохновение. Уверен, что талант, энергия и креативность участников порадуют не только зрителей, но и профессионалов театральной индустрии», – отметил Алексей Учитель.
Победители фестиваля смогут претендовать на финансовую поддержку в размере до 150 тысяч рублей. Жюри отберет победителей в четырех актерских номинациях: лучшая женская роль, лучшая мужская роль, вспомогательная мужская роль, вспомогательная женская роль. Эти лауреаты получат возможность бесплатного сопровождения от лучших агентов в течение года при поддержке партнера фестиваля — Гильдии актерских агентов. Еще две номинации посвящены будущим театральным художникам из школы-студии МХАТ, РГИСИ и ГИТИСа, чьи работы будут представлены на выставке в Театре имени Гоголя на протяжении всего фестиваля. Среди экспонатов выставки – эскизы декораций и театральных костюмов, демонстрирующие разнообразие стилей и творческие идеи студентов. Из их числа будут выбраны лучший художник-сценограф и художник по костюмам. Лучшего продюсера выберут по итогам питчинга в ходе деловой программы, где начинающие театральные продюсеры будут соревноваться в решении творческого задания. Наконец, жюри определит гран-при фестиваля.
В конкурсе примут участие такие спектакли, как мюзикл «Ужасы в цветочном магазине» по рассказу Герберта Уэллса «Цветение необыкновенной орхидеи», «Трактирщица» по комедии Карло Гольдони, трагикомедийная саундрама «Чехов. Рассказы», трагикомедия «Наполовину оконченная сказка» и чеховская «Чайка». Частью театрального смотра станет творческое партнерство с Московской Школой фотографии и мультимедиа им. А. Родченко. Жизнь и события фестиваля будут осмыслены и запечатлены в фотографии. Студенты и выпускники Школы в рамках воркшопов с преподавателями создадут документальные и концептуальные проекты, посвященные участникам фестиваля, событиям на сцене и в закулисье. По словам генерального директора холдинга «МТС Медиа» Софьи Митрофановой, «фестиваль "Первый план" в первую очередь направлен на поддержку талантов, делающих свои первые шаги в области кино и театрального искусства. При этом ценно, что он станет не только пространством для нетворкинга, обмена опытом и получения обратной связи от профессионалов, но и возможностью финансово поддержать самых одаренных старшекурсников театральных вузов».
фото: пресс-служба холдинга «МТС Медиа»
«Первый план» пройдет в партнерстве с ведущими театральными вузами: ГИТИС, Школой-студией МХАТ, Театральным институтом им. Щукина, Высшим театральным училищем им. Щепкина и петербургским РГИСИ. Учредителем смотра выступает холдинг «МТС Медиа», организатором – МТС Live. Зрителей ждут лучшие студенческие спектакли, а для начинающих артистов подготовлена обширная программа из практических занятий, лекций и дискуссий с участием продюсеров, кастинг-директоров и других экспертов индустрии.
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