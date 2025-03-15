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Алексей Учитель возглавил жюри Фестиваля студенческих спектаклей «Первый план»

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Новости театра >>
15 марта 2025
Режиссер Алексей Учитель стал председателем жюри Фестиваля студенческих спектаклей «Первый план». Согласно пресс-службе холдинга «МТС Медиа», смотр пройдет с 17 по 21 марта в Московском драматическом театре имени Н.В. Гоголя и станет стартовой площадкой для молодых талантов в сфере исполнительского искусства: актеров, режиссеров, продюсеров и сценографов.

Алексей Учитель возглавил жюри Фестиваля студенческих спектаклей «Первый план»
фото: пресс-служба холдинга «МТС Медиа»

«Рад возглавить жюри фестиваля "Первый план". Это событие собирает яркие спектакли молодых талантов и создает неповторимую атмосферу для обмена идеями и творческого общения. Поддержка юных дарований – это не просто наша обязанность, но и вклад в будущее искусства. Кто знает, возможно, именно здесь зажжется будущая большая звезда. Для меня фестиваль – это место, где начинающие могут получить ценный опыт, а мастера — найти вдохновение. Уверен, что талант, энергия и креативность участников порадуют не только зрителей, но и профессионалов театральной индустрии», – отметил Алексей Учитель.

В жюри также вошли креативный директор онлайн-кинотеатра KION Илья Бурец, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Ольга Галактионова, режиссеры Клим Козинский и Светлана Проскурина, генеральный директор студии KIONFILM Максим Филатов, актрисы Юлия Хлынина и Анна Чиповская, журналист, сооснователь телеграм-канала «Антиглянец» Татьяна Столяр и генеральный продюсер МТС Live Янина Татарицкая.

«Ужасы в цветочном магазине»
фото: пресс-служба холдинга «МТС Медиа»

Победители фестиваля смогут претендовать на финансовую поддержку в размере до 150 тысяч рублей. Жюри отберет победителей в четырех актерских номинациях: лучшая женская роль, лучшая мужская роль, вспомогательная мужская роль, вспомогательная женская роль. Эти лауреаты получат возможность бесплатного сопровождения от лучших агентов в течение года при поддержке партнера фестиваля — Гильдии актерских агентов. Еще две номинации посвящены будущим театральным художникам из школы-студии МХАТ, РГИСИ и ГИТИСа, чьи работы будут представлены на выставке в Театре имени Гоголя на протяжении всего фестиваля. Среди экспонатов выставки – эскизы декораций и театральных костюмов, демонстрирующие разнообразие стилей и творческие идеи студентов. Из их числа будут выбраны лучший художник-сценограф и художник по костюмам. Лучшего продюсера выберут по итогам питчинга в ходе деловой программы, где начинающие театральные продюсеры будут соревноваться в решении творческого задания. Наконец, жюри определит гран-при фестиваля.

В конкурсе примут участие такие спектакли, как мюзикл «Ужасы в цветочном магазине» по рассказу Герберта Уэллса «Цветение необыкновенной орхидеи», «Трактирщица» по комедии Карло Гольдони, трагикомедийная саундрама «Чехов. Рассказы», трагикомедия «Наполовину оконченная сказка» и чеховская «Чайка». Частью театрального смотра станет творческое партнерство с Московской Школой фотографии и мультимедиа им. А. Родченко. Жизнь и события фестиваля будут осмыслены и запечатлены в фотографии. Студенты и выпускники Школы в рамках воркшопов с преподавателями создадут документальные и концептуальные проекты, посвященные участникам фестиваля, событиям на сцене и в закулисье. По словам генерального директора холдинга «МТС Медиа» Софьи Митрофановой, «фестиваль "Первый план" в первую очередь направлен на поддержку талантов, делающих свои первые шаги в области кино и театрального искусства. При этом ценно, что он станет не только пространством для нетворкинга, обмена опытом и получения обратной связи от профессионалов, но и возможностью финансово поддержать самых одаренных старшекурсников театральных вузов».

«Трактирщица»
фото: пресс-служба холдинга «МТС Медиа»

«Первый план» пройдет в партнерстве с ведущими театральными вузами: ГИТИС, Школой-студией МХАТ, Театральным институтом им. Щукина, Высшим театральным училищем им. Щепкина и петербургским РГИСИ. Учредителем смотра выступает холдинг «МТС Медиа», организатором – МТС Live. Зрителей ждут лучшие студенческие спектакли, а для начинающих артистов подготовлена обширная программа из практических занятий, лекций и дискуссий с участием продюсеров, кастинг-директоров и других экспертов индустрии.
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№ 9
Никита Е. Никитин   22.03.2025 - 15:40
Вовсе нет ... читать далее>>
№ 8
Никита Е. Никитин   22.03.2025 - 15:39
Очередную невесту себе подбирать будет? читать далее>>
№ 7
Angelika77   18.03.2025 - 22:03
... Только если "заслуженные" реально получили звание заслуженно, вот в чём вопрос. читать далее>>
№ 6
ДаринаКароль   17.03.2025 - 23:00
Начинающим артистам сейчас открыты все дороги. Такие фестивали устраивают, и не один на год, всё для юных дарований. Раньше было сложнее пробиться в искусство, чем сейчас. читать далее>>
№ 5
Киноман1985   17.03.2025 - 20:34
Учитель в жюри - хороший знак! Кого еще, если не заслуженных мастеров дела. читать далее>>
Всего сообщений: 9
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персоны
Илья БурецОльга ГалактионоваКлим КозинскийСофья МитрофановаСветлана ПроскуринаЯнина ТатарицкаяАлексей УчительМаксим ФилатовЮлия ХлынинаАнна Чиповская
театры
Театр им. Н.В.Гоголя

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«Чехов. Рассказы»
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