Валентин Кузнецов поставил моноспектакль по первым главам «Евгения Онегина»

На Малой сцене Санкт-Петербургской «Мастерской
» 19 и 20 марта в 19.30 состоится премьера моноспектакля Валентина Кузнецова
«Евгений Онегин. Начало
». Постановка основана на первых трех главах «Евгения Онегина» и письмах Александра Сергеевича Пушкина, которые он писал в то же время, что и роман. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Роман рождался в ссылке – за едкие эпиграммы на императора и высших сановников Пушкин был сослан сначала в Кишинев и Одессу, а затем в Михайловское, свое родовое имение. И именно там, вне родного дома, вдали от блеска столичной жизни, лишенный друзей и свободы перемещения, поэт пишет свой «не роман, а роман в стихах — дьявольская разница»
.
Героями спектакля выпускника курса Григория Козлова
2005 года становятся не только Онегин, Ленский, Ольга, Татьяна и их няня, но и сам Александр Сергеевич. Кузнецов ловит поэта в тяжелый момент. Выкинутый из жизни, Пушкин мучается чувством одиночества и покинутости. Но это чувство в свою очередь рождает в нем размышления о предназначении и выборе. О природе любви, свободе и, наоборот, зависимости. Именно эти размышления становятся основным содержанием постановки Валентина Кузнецова. Сосредоточив свое внимание на первых трех главах, написанных в ссылке, и перемешав их с документальными свидетельствами того времени (письмами), актер через слово и тело передает мучительное состояние поэта, состояние тупика и кризиса, которое одновременно становится для него своеобразным очищением и началом чего-то совершенно нового.
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