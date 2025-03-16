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Валентин Кузнецов поставил моноспектакль по первым главам «Евгения Онегина»

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Новости театра >>
16 марта 2025
На Малой сцене Санкт-Петербургской «Мастерской» 19 и 20 марта в 19.30 состоится премьера моноспектакля Валентина Кузнецова «Евгений Онегин. Начало». Постановка основана на первых трех главах «Евгения Онегина» и письмах Александра Сергеевича Пушкина, которые он писал в то же время, что и роман. Об этом сообщает пресс-служба театра.


Роман рождался в ссылке – за едкие эпиграммы на императора и высших сановников Пушкин был сослан сначала в Кишинев и Одессу, а затем в Михайловское, свое родовое имение. И именно там, вне родного дома, вдали от блеска столичной жизни, лишенный друзей и свободы перемещения, поэт пишет свой «не роман, а роман в стихах — дьявольская разница».

Героями спектакля выпускника курса Григория Козлова 2005 года становятся не только Онегин, Ленский, Ольга, Татьяна и их няня, но и сам Александр Сергеевич. Кузнецов ловит поэта в тяжелый момент. Выкинутый из жизни, Пушкин мучается чувством одиночества и покинутости. Но это чувство в свою очередь рождает в нем размышления о предназначении и выборе. О природе любви, свободе и, наоборот, зависимости. Именно эти размышления становятся основным содержанием постановки Валентина Кузнецова. Сосредоточив свое внимание на первых трех главах, написанных в ссылке, и перемешав их с документальными свидетельствами того времени (письмами), актер через слово и тело передает мучительное состояние поэта, состояние тупика и кризиса, которое одновременно становится для него своеобразным очищением и началом чего-то совершенно нового.
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№ 9
Матвей Брикун   20.03.2025 - 19:22
Классный персонаж. Жалею, что не получится увидеть моноспектакль. В таком исполнении не довелось видеть, не только Онегина. читать далее>>
№ 8
Sveta_21Ermolova   20.03.2025 - 18:45
... НЕ видела Кузнецова ещё на сцене, так что это будет мой дебют. читать далее>>
№ 7
Макс Милиан   19.03.2025 - 21:42
... Валентин Кузнецов - он и режисер, и актер. читать далее>>
№ 6
Yanina Sokolova   19.03.2025 - 20:38
... Дак это всем понятно, только вот кто этот самый "Пушкин"? читать далее>>
№ 5
Андрей (Омск)   19.03.2025 - 17:03
Онегин бедный ворочается где-то) Не дают ему покоя десятки лет. читать далее>>
Всего сообщений: 9
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Валентин Кузнецов поставил моноспектакль по первым главам «Евгения Онегина» фотографии
Валентин Кузнецов поставил моноспектакль по первым главам «Евгения Онегина» фотографии
Валентин Кузнецов поставил моноспектакль по первым главам «Евгения Онегина» фотографии
Валентин Кузнецов поставил моноспектакль по первым главам «Евгения Онегина» фотографии
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