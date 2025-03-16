В Театре на Садовой покажут новую версию «Елки у Ивановых»

Одну из самых смешных и жутких пьес начала XX века зрители увидели в 1990-м на сцене «Приюта комедианта» в постановке его основателя Юрия Томошевского. Это были первые опыты обращения к странному и до сих пор полностью не разгаданному тексту. Автор пьесы является одним из самых известных участников литературного объединения ОБЭРИУ наряду с Даниилом Хармсом. По словам режиссера Романа Муромцева, «будет что-то вроде "истерической трагикомедии". Иногда смешно, иногда несмешно, а потом опять смешно или несмешно. А еще будет громко и крикливо, а иногда тихо и шепотливо. Пьеса "Елка у Ивановых" грандиозно написана и выдержана временем. Она не звучит как драматургический текст, созданный в 1938 году, но звенит и дышит, как будто ее сочинили в 2007-м, а то и в 2027-м. Да и, собственно, этой пьесе все равно на актуальность, востребованность и современность. Она — пьеса — это все презирает. Введенский — большущий поэт и просто очаровательный человек. Егор Летов называл его своим любимым поэтом — доверимся Егору в этом вопросе. Он знал толк в соединении слов между собой и не разбрасывался».
«Пространство спектакля выглядит обманчиво. Ванны нет, часов нет, топора нет. Ëлки нет и подавно. Лишь намёки и смутные очертания. Никакого мрака и хтони. Яркие кубики, нежный занавес. Так что должно быть сразу понятно: это неспроста. На этом визуальном восторге вся "милота" и заканчивается. Задача художника была не спорить с абсурдистским текстом Александра Введенского, а скорее максимально усилить и подчеркнуть его. Обвести контуры жирным чëрным маркером: обозначить злые жестокие взрослые игры, врывающиеся в игры детские», — говорит художник спектакля Екатерина Гофман.
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