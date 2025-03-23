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Читки-перформансы, квизы, интерактивные шоу: 27 марта в Москве пройдет «Ночь театров»

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Новости театра >>
23 марта 2025
С вечера 27 марта до утра 28 марта в Москве в 13-й раз пройдет акция «Ночь театров». Для зрителей в этот день состоятся творческие мастер-классы, концерты, спектакли, лекции, открытые репетиции, читки-перформансы, квизы, интерактивные шоу, экскурсии в закулисье, встречи с любимыми артистами, общение в формате public talk и показы премьер. Тема акции в этом году — юбилеи. Подробная информация и расписание событий доступны на сайте мероприятия.

Читки-перформансы, квизы, интерактивные шоу: 27 марта в Москве пройдет «Ночь театров»
фото: пресс-служба акции

Торжественное открытие акции «Ночь театров» состоится 27 марта в 21:00 на площадке Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя, которому в апреле 2025 года исполнится 100 лет. Здесь состоится театрализованный концерт, в программе которого прозвучат стихотворения, песни, музыкальные и танцевальные номера русских авторов и композиторов, чьи юбилеи отмечаются в 2025 году. Отдельный блок будет посвящен 80-летию Великой Победы.

Театр Российской Армии пригласит на экскурсию, где появится редкая возможность узнать историю создания памятника архитектуры. Зрители увидят фрески акустического потолка, которые расписывал Лев Бруни; живописные панно и люстру, занесенную в «Книгу рекордов Гиннесса», и самую большую драматическую сцену в Европе. Тематическая экскурсия состоится и в «Ленкоме Марка Захарова», посвященная выдающемуся режиссеру Анатолию Эфросу. Театрализованную иммерсивную экскурсию с «призраком оперы» устроит Московский театр оперетты. Также состоится экскурсия по новому пространству Мастерской «12» Никиты Михалкова на Поварской улице. Театр Олега Табакова проведет променад «Театральный квартал» по Чистопрудному бульвару.

Музыкальные театры в этом году посвятят акцию 185-летию со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Гостям акции в «Геликон-опере» будет представлен театрализованный гала-концерт «Неизвестный Чайковский» при участии звездных солистов оперного театра и оркестра.

Читки-перформансы, квизы, интерактивные шоу: 27 марта в Москве пройдет «Ночь театров»
фото: пресс-служба акции

В «Новую оперу» зовут первых зрителей на мировую премьеру театра «Кармен в моей голове». В РАМТе состоится Театральный квиз с увлекательными заданиями и загадками, которые позволят участникам погрузиться в атмосферу творчества и узнать новое о мире театра. Артисты Театра имени Моссовета вспомнят народного артиста РСФСР Сергея Юрского, который 40 лет жизни посвятил театру, и прочитают отрывки из его стихов, рассказов, повестей, очерков. На сцене театра «Шалом» на Варшавке пройдет читка пьесы Марта Кивастика «Создатель». И, наконец, театр «Современник» приглашает на открытую репетицию спектакля по мотивам пьесы «Дневник Анны Франк». Зрители увидят процесс разбора актерской и режиссерской задач. В репетиции спектакля «Ковчег» примет участие художественный руководитель театра Владимир Машков.

Все мероприятия проходят бесплатно по предварительной регистрации. В этом году будет доступно по всему городу более 14 тысяч мест для регистрации зрителей.
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персоны
Март КивастикВладимир МашковАнатолий ЭфросСергей Юрский
театры
"Геликон-Опера""Современник"ЛенкомМастерская «12» Никиты МихалковаМосковский театр опереттыРАМТТеатр "Шалом"Театр АрмииТеатр им. МоссоветаТеатр им. Н.В.ГоголяТеатр Новая ОпераТеатр Олега Табакова

фотографии >>
Читки-перформансы, квизы, интерактивные шоу: 27 марта в Москве пройдет «Ночь театров» фотографии
Читки-перформансы, квизы, интерактивные шоу: 27 марта в Москве пройдет «Ночь театров» фотографии
Читки-перформансы, квизы, интерактивные шоу: 27 марта в Москве пройдет «Ночь театров» фотографии
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