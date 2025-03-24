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Гран-при фестиваля «Первый план» получил спектакль «Чехов. Рассказы» от старшекурсников ГИТИСа

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Новости театра >>
24 марта 2025
Жюри театрального фестиваля «Первый план» во главе с Алексеем Учителем подвело итоги смотра. Гран-при получил спектакль «Чехов. Рассказы» от старшекурсников ГИТИСа. Режиссером постановки выступила Екатерина Петрова-Вербич.

Гран-при фестиваля «Первый план» получил спектакль «Чехов. Рассказы» от старшекурсников ГИТИСа
фото: пресс-служба смотра

Как сообщает пресс-служба смотра, фестиваль студенческих спектаклей «Первый план» проходил с 17 по 21 марта и объединил самые яркие постановки старших курсов ведущих театральных вузов России. Первое масштабное событие на стыке театра и кино стало стартовой площадкой для молодых талантов в сфере исполнительского искусства: актеров, режиссеров, продюсеров и сценографов.

При за главную мужскую роль достался Глебу Вишневскому, сыгравшему Сеймура в мистическом мюзикле «Ужасы в цветочном магазине» (РГИСИ). В аналогичной женской номинации победила Софья Тарасова, исполнившая Веру в «Чехов. Рассказы» (ГИТИС). Постановку ГИТИСа также отметили за вспомогательную мужскую роль Сергея Маркеева. За вспомогательную женскую роль наградили Екатерину Кнапнугель за роль Нины Заречной в «Чайке» (училище им. Щепкина).

Лучшим художником-сценографом стала студентка РГИСИ Анастасия Васильева, создавшая эскиз декораций к спектаклю «Три сестры». Лучшим художником по костюмам назвали Марию Привезенцеву из школы-студии МХАТ за эскизы костюмов к опере «Золотой петушок». Специального приза удостоился спектакль «Ужасы в цветочном магазине» (РГИСИ). А в продюсерской номинации победила команда «Арт-терапия» школы-студии МХАТ.Также четыре артиста удостоены специальных призов в размере 100 тысяч: Максим Богатырев (школа-студия МХАТ), Артем Иванников (ГИТИС), Анна Савченко (РГИСИ) и Мария Гусихина (ГИТИС).

«Первый план» прошел в партнерстве с ведущими театральными вузами: ГИТИС, Школой-студией МХАТ, Театральным институтом им. Щукина, Высшим театральным училищем им. Щепкина и петербургским РГИСИ. Учредителем фестиваля является холдинг «МТС Медиа», организатором – МТС Live.
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Гран-при фестиваля «Первый план» получил спектакль «Чехов. Рассказы» от старшекурсников ГИТИСа фотографии
Гран-при фестиваля «Первый план» получил спектакль «Чехов. Рассказы» от старшекурсников ГИТИСа фотографии
Гран-при фестиваля «Первый план» получил спектакль «Чехов. Рассказы» от старшекурсников ГИТИСа фотографии
Гран-при фестиваля «Первый план» получил спектакль «Чехов. Рассказы» от старшекурсников ГИТИСа фотографии
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