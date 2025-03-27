Не стало звезды РАМТа и телеведущего Алексея Веселкина

На 64-м году жизни не стало заслуженного артиста России, популярного актера театра и кино, телеведущего и театрального режиссера Алексея Веселкина
. Об этом сообщается на сайте Российского академического Молодежного театра
.
«Ведущий актер нашей труппы, артист удивительной творческой энергии и работоспособности, колоритный, темпераментный, человек с искрометным чувством юмора и магнетическим взглядом - таким он останется в нашей памяти и в наших сердцах... Алексея Алексеевича отличало не только яркое природное дарование, но и исключительная работоспособность, истинно творческий подход к каждой роли, предельно ответственное отношение к своему делу и к родному театру. Его искрометный юмор в сочетании с безграничной фантазией и мастерством импровизации были незаменимы на театральных вечерах и капустниках, а удивительные человеческие качества являлись и всегда будут примером для молодого поколения артистов РАМТа. Это огромная, невосполнимая утрата для РАМТа. Алексей Алексеевич, дорогой, нам всем будет вас не хватать… Глубочайшие наши соболезнования родным и близким. Держитесь! Мы с вами. Скорбим...», —
говорится в сообщении пресс-службы театра.
По словам сына актера Алексея Веселкина-младшего
, отец ушел из жизни после продолжительной болезни, уточняет ТАСС
.
Алексей Алексеевич
родился 21 ноября 1961-го. Учился в знаменитой московской школе № 232 с театральным уклоном, где ведут занятия педагоги театральных училищ. Был принят в труппу Центрального Детского театра
в 1983-м сразу после окончания Театрального училища имени Щукина, где учился на курсе Юрия Катина-Ярцева
. За 42 года в театре им было сыграно порядка 60 ролей. Еще будучи студентом Щукинского училища работал на телевидении — вел детские передачи «Будильник», «Детский час» и «До 16 и старше», затем — музыкальную программу «50х50» и экстремальную игру «Царь горы». Один из первых ведущих программы «Магазин на диване».
В кино дебютировал в 1976-м, сыграв в детском фильме «Поле перейти
». На счету актера около 30 ролей. Среди заметных картин и сериалов с его участием — «Два гусара
», «Егорка
», «Нужные люди
», «Артистка из Грибова
», «Армавир
», «Женщина для всех
», «Не родись красивой
», «Саквояж со светлым будущим
» и «Проект "Анна Николаевна"-2
».
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