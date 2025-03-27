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Не стало звезды РАМТа и телеведущего Алексея Веселкина

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Новости театра >>
27 марта 2025
На 64-м году жизни не стало заслуженного артиста России, популярного актера театра и кино, телеведущего и театрального режиссера Алексея Веселкина. Об этом сообщается на сайте Российского академического Молодежного театра.

Не стало звезды РАМТа и телеведущего Алексея Веселкина
фото: hibiny.ru

«Ведущий актер нашей труппы, артист удивительной творческой энергии и работоспособности, колоритный, темпераментный, человек с искрометным чувством юмора и магнетическим взглядом - таким он останется в нашей памяти и в наших сердцах... Алексея Алексеевича отличало не только яркое природное дарование, но и исключительная работоспособность, истинно творческий подход к каждой роли, предельно ответственное отношение к своему делу и к родному театру. Его искрометный юмор в сочетании с безграничной фантазией и мастерством импровизации были незаменимы на театральных вечерах и капустниках, а удивительные человеческие качества являлись и всегда будут примером для молодого поколения артистов РАМТа. Это огромная, невосполнимая утрата для РАМТа. Алексей Алексеевич, дорогой, нам всем будет вас не хватать… Глубочайшие наши соболезнования родным и близким. Держитесь! Мы с вами. Скорбим...», — говорится в сообщении пресс-службы театра.

По словам сына актера Алексея Веселкина-младшего, отец ушел из жизни после продолжительной болезни, уточняет ТАСС.

Не стало звезды РАМТа и телеведущего Алексея Веселкина
фото: aif.ru

Алексей Алексеевич родился 21 ноября 1961-го. Учился в знаменитой московской школе № 232 с театральным уклоном, где ведут занятия педагоги театральных училищ. Был принят в труппу Центрального Детского театра в 1983-м сразу после окончания Театрального училища имени Щукина, где учился на курсе Юрия Катина-Ярцева. За 42 года в театре им было сыграно порядка 60 ролей. Еще будучи студентом Щукинского училища работал на телевидении — вел детские передачи «Будильник», «Детский час» и «До 16 и старше», затем — музыкальную программу «50х50» и экстремальную игру «Царь горы». Один из первых ведущих программы «Магазин на диване».

В кино дебютировал в 1976-м, сыграв в детском фильме «Поле перейти». На счету актера около 30 ролей. Среди заметных картин и сериалов с его участием — «Два гусара», «Егорка», «Нужные люди», «Артистка из Грибова», «Армавир», «Женщина для всех», «Не родись красивой», «Саквояж со светлым будущим» и «Проект "Анна Николаевна"-2».
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№ 12
Nikotero   29.03.2025 - 12:19
Прикольный был мужик. Смотрел все передачи, где он был ведущий до 2000 года. читать далее>>
№ 11
Мария_2191   28.03.2025 - 22:07
не стало "звезды" - это прям в точку сказано. Спорить не буду, очень жаль, что уходят такие таланты... читать далее>>
№ 10
EnnYa (Санкт-Петербург)   28.03.2025 - 19:15
А в выходные на радиостанции "Маяк" в программе "Хочу все знать" Алексей Веселкин и Денис Николаев классно общались с детьми (программа - лауреат премии "Радиомания-2024"),... читать далее>>
№ 9
маринович   28.03.2025 - 14:44
Шок....просто шок.....моя юность... Светлая память..... Навсегда в моём сердце..... читать далее>>
№ 8
nord   28.03.2025 - 10:55
Жаль... Помню по 90-м. читать далее>>
Всего сообщений: 12
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персоны
Алексей ВесёлкинАлексей Весёлкин (младший)Юрий Катин-Ярцев
фильмы
АрмавирАртистка из ГрибоваДва гусараЕгоркаЖенщина для всехНе родись красивойНужные людиПоле перейтиПроект «Анна Николаевна»-2Саквояж со светлым будущим
театры
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