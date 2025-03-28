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Александр Горчилин, Петр Скворцов и Анастасия Красовская сыграют в видео-арт балете «Сказки сна»

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Новости театра >>
28 марта 2025
В начале апреля — 4, 5 и 6-го числа — в «Электротеатре Станиславский» пройдет премьера видео-арт балета «Сказки сна», спектакля-головоломки по мотивам сказок и средневековой мифологии. Участие в постановке примут Александр Горчилин, Петр Скворцов, Анастасия Красовская и Александра Ревенко, сообщает пресс-служба проекта.

Александр Горчилин, Петр Скворцов и Анастасия Красовская сыграют в видео-арт балете «Сказки сна»
фото: пресс-служба проекта

Режиссером и видеохудожником выступает Илья Старилов, который одним из первых принес видео-арт в российский театр, хореографом стал двукратный лауреат «Золотой маски» Владимир Варнава, а драматургом значится Валерий Печейкин.

Действие спектакля начинается на свадебном пиру в Замке Снов, где всем зрителям полагаются угощения. Неожиданно герои засыпают и оказываются во сне, чтобы вместе с гостями отправиться в путешествие по лабиринтам подсознания. Главным героям постановки, Деве и Рыцарю, предстоит пройти через магические испытания темных сил, пытаясь найти и спасти друг друга в потустороннем мире. Каждый поворот здесь может быть как спасением, так и новой ловушкой – не окажется ли любовь героев очередной иллюзией? Найти ключ к своим снам зрителям помогут видео-арт, который появится на 30-метровых LED-экранах, хореография в исполнении танцовщиков ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга, поэзия и живая музыка от флейтиста, барабанщика и диджея.

Продюсером и креативным директором проекта выступает Елена Новикова, продюсер первого в России иммерсивного шоу «Черный русский».
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Владимир ВарнаваАлександр ГорчилинАнастасия КрасовскаяВалерий ПечейкинАлександра РевенкоПётр Скворцов
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Электротеатр "Станиславский"

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