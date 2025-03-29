Даша Верещагина получила «Премию МХТ» за роль Алисы Селезневой в фильме «Сто лет тому вперед»

На Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова в третий раз прошла церемония вручения «Премии Художественного театра», сообщает пресс-служба театра.
фото: пресс-служба МХТ имени Чехова
Торжественный вечер начался с видеообращения министра культуры России Ольги Любимовой: «Дорогие друзья, уважаемые номинанты, приветствую вас на торжественной церемонии вручения "Премии Художественного театра"! Она была учреждена в 2023 году, в рамках празднования 125-летия Московского Художественного театра. Уже третий год на исторической сцене МХТ имени Чехова мы чествуем талант и мастерство нашей творческой молодежи. Награда вручается в семи основных номинациях – "Балет", "Опера", "Классическая музыка", "Литература", "Кино", "Театр", "Современная академическая музыка", а также в двух специальных – "Без комментариев" и "Зачет". Поздравляю номинантов, желаю вдохновения, новых достижений и воплощения всего задуманного».
Поскольку награждение победителей состоялось 28 марта – в день столетия со дня рождения Иннокентия Смоктуновского, то лейтмотивом вечера стали высказывания великого актера. Фрагменты интервью Смоктуновского из документального фильма «Воспоминания в саду» продолжили традицию с напутствиями мэтров, заложенную первыми двумя церемониями. По словам художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского, «ученые, когда открывают новые звезды, сначала фиксируют энергию звезды, а уже потом до них доходит ее свет. Примерно так же работает и наша премия: сначала мы при помощи наших экспертов и жюри выхватываем те таланты, которые пока еще не замечены, а дальше их свет доходит до массового зрителя. Мы бы хотели, чтобы наша поддержка, наше внимание придали и номинантам, и лауреатам премии больше сил, уверенности в том, что они идут правильной дорогой. Не простой, но правильной и своей».
фото: пресс-служба МХТ имени Чехова
Первым объявили имя победителя в спецноминации «Зачет». Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий вручил награду студентке четвертого курса факультета сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ Агафье Бит-Гармус. В секции «Опера» лауреатом стал Иван Никифорчин, дирижер-постановщик оперы «Снегурочка», идущей на Новой сцене Большого театра. Приз вручила Альбина Шагимуратова. Премьер Большого театра Денис Родькин наградил победительницу в номинации «Балет». Ею стала ведущая солистка балета МАМТ Станиславского и Немировича-ДанченкоЕлена Соломянко за партию Одетты-Одиллии в балете «Лебединое озеро». Искусствовед Софья Багдасарова вручила приз в номинации «Литература» автору романа «Там темно» Марии Лебедевой. Лауреата в номинации «Классическая музыка» объявил худрук Государственного академического камерного оркестра Филипп Чижевский. Им стал дирижер Артемий Великий с программой «Язык музыки. Голос» для Московской государственной академической филармонии. Владимир Раннев поздравил Лидию-Марию Кошевую, победившую в номинации «Современная академическая музыка», – композитора триптиха для голоса и ансамбля «Песни цветов».
У «Премии Художественного театра» есть особая номинация «Без комментариев». Во время первой церемонии в ней чествовали Станислава Любшина. Лауреатом второй премии стал Роман Костомаров. В третий год вручения премии список пополнился новым лауреатом: награду из рук Хабенского получил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Статуэтку в категории «Кино» вручила Анна Михалкова. Лауреатом стала Даша Верещагина за роль Алисы Селезневой в фильме «Сто лет тому вперед». В секции «Театр» приз режиссеру Андрею Манику за спектакль «Три сестры» вручила Александра Урсуляк.
фото: пресс-служба МХТ имени Чехова
Лауреатов премии награждают дипломами и статуэтками – уменьшенными копиями горельефа «Пловец» работы знаменитого скульптора Серебряного века А.С. Голубкиной. Специальный приз от МХТ каждому лауреату – уникальная возможность один раз в течение года использовать Новую сцену театра для своих творческих проектов. Ювелирная компания Mercury традиционно подготовила для победителей памятные значки в форме символа театра – чайки. Значки выполнены из золота, глаз птицы инкрустирован бриллиантом. Генеральный спонсор премии Банк ВТБ поддержал лауреатов и подарил им премиальное обслуживание.
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