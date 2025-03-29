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Даша Верещагина получила «Премию МХТ» за роль Алисы Селезневой в фильме «Сто лет тому вперед»

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Новости театра >>
29 марта 2025
На Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова в третий раз прошла церемония вручения «Премии Художественного театра», сообщает пресс-служба театра.

Даша Верещагина получила «Премию МХТ» за роль Алисы Селезневой в фильме «Сто лет тому вперед»
фото: пресс-служба МХТ имени Чехова

Торжественный вечер начался с видеообращения министра культуры России Ольги Любимовой: «Дорогие друзья, уважаемые номинанты, приветствую вас на торжественной церемонии вручения "Премии Художественного театра"! Она была учреждена в 2023 году, в рамках празднования 125-летия Московского Художественного театра. Уже третий год на исторической сцене МХТ имени Чехова мы чествуем талант и мастерство нашей творческой молодежи. Награда вручается в семи основных номинациях – "Балет", "Опера", "Классическая музыка", "Литература", "Кино", "Театр", "Современная академическая музыка", а также в двух специальных – "Без комментариев" и "Зачет". Поздравляю номинантов, желаю вдохновения, новых достижений и воплощения всего задуманного».

Поскольку награждение победителей состоялось 28 марта – в день столетия со дня рождения Иннокентия Смоктуновского, то лейтмотивом вечера стали высказывания великого актера. Фрагменты интервью Смоктуновского из документального фильма «Воспоминания в саду» продолжили традицию с напутствиями мэтров, заложенную первыми двумя церемониями. По словам художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского, «ученые, когда открывают новые звезды, сначала фиксируют энергию звезды, а уже потом до них доходит ее свет. Примерно так же работает и наша премия: сначала мы при помощи наших экспертов и жюри выхватываем те таланты, которые пока еще не замечены, а дальше их свет доходит до массового зрителя. Мы бы хотели, чтобы наша поддержка, наше внимание придали и номинантам, и лауреатам премии больше сил, уверенности в том, что они идут правильной дорогой. Не простой, но правильной и своей».

Даша Верещагина получила «Премию МХТ» за роль Алисы Селезневой в фильме «Сто лет тому вперед»
фото: пресс-служба МХТ имени Чехова

Первым объявили имя победителя в спецноминации «Зачет». Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий вручил награду студентке четвертого курса факультета сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ Агафье Бит-Гармус. В секции «Опера» лауреатом стал Иван Никифорчин, дирижер-постановщик оперы «Снегурочка», идущей на Новой сцене Большого театра. Приз вручила Альбина Шагимуратова. Премьер Большого театра Денис Родькин наградил победительницу в номинации «Балет». Ею стала ведущая солистка балета МАМТ Станиславского и Немировича-Данченко Елена Соломянко за партию Одетты-Одиллии в балете «Лебединое озеро». Искусствовед Софья Багдасарова вручила приз в номинации «Литература» автору романа «Там темно» Марии Лебедевой. Лауреата в номинации «Классическая музыка» объявил худрук Государственного академического камерного оркестра Филипп Чижевский. Им стал дирижер Артемий Великий с программой «Язык музыки. Голос» для Московской государственной академической филармонии. Владимир Раннев поздравил Лидию-Марию Кошевую, победившую в номинации «Современная академическая музыка», – композитора триптиха для голоса и ансамбля «Песни цветов».

У «Премии Художественного театра» есть особая номинация «Без комментариев». Во время первой церемонии в ней чествовали Станислава Любшина. Лауреатом второй премии стал Роман Костомаров. В третий год вручения премии список пополнился новым лауреатом: награду из рук Хабенского получил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Статуэтку в категории «Кино» вручила Анна Михалкова. Лауреатом стала Даша Верещагина за роль Алисы Селезневой в фильме «Сто лет тому вперед». В секции «Театр» приз режиссеру Андрею Манику за спектакль «Три сестры» вручила Александра Урсуляк.

Даша Верещагина
фото: пресс-служба МХТ имени Чехова

Лауреатов премии награждают дипломами и статуэтками – уменьшенными копиями горельефа «Пловец» работы знаменитого скульптора Серебряного века А.С. Голубкиной. Специальный приз от МХТ каждому лауреату – уникальная возможность один раз в течение года использовать Новую сцену театра для своих творческих проектов. Ювелирная компания Mercury традиционно подготовила для победителей памятные значки в форме символа театра – чайки. Значки выполнены из золота, глаз птицы инкрустирован бриллиантом. Генеральный спонсор премии Банк ВТБ поддержал лауреатов и подарил им премиальное обслуживание.

Режиссером церемонии вручения выступил Андрей Вальдберг, а продюсером премии является Полина Зуева. Гостями вечера стали Евгений Писарев, Владимир Хотиненко, Марина Брусникина, Алла Сигалова, Оксана Домнина, Агриппина Стеклова, Рузиль Минекаев, Лев Зулькарнаев, Евгений Сангаджиев, Ксения Андрианова, Андрей Мерзликин, Андрей Золотарев, Алена Званцова, Юрий Быков, Сергей Мокрицкий, Клим Козинский, Ольга Сутулова, Анна Чиповская, Софья Лебедева, Мария Андреева, Кристина Бабушкина, Елена Морозова, Сергей Епишев, Денис Суханов, Ксения Теплова, Кузьма Сапрыкин, Владимир Канухин, Роман Евдокимов, Григорий Калинин, Евгения Громова и многие другие.
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№ 8
Sveta_21Ermolova   1.04.2025 - 14:37
... ну не такое это уж прям и событие, чтобы бросать свои "мега важные" дела. читать далее>>
№ 7
Yanina Sokolova   31.03.2025 - 12:56
Я считаю что Верещагина вполне заслуженно получила свою награду и диплом. Может многие не поймут меня, но мне понравилась она в фильме. читать далее>>
№ 6
Егорша   30.03.2025 - 21:52
... Проблема лишь в том,что имя у героини -- Алиса Селезнёва. И то, что она -- самая обычная, рядовая, школьница, пусть и из будущего, знают "не только лишь все" (я тут, даже, образ Наташи Гусевой... читать далее>>
№ 5
Angelika77   30.03.2025 - 20:33
... Так Дарина Кароль и написала, что "новый формат", это же касается и самой героини, и сюжета. Понятное дело, что ничего общего с Селезнёвой нет. читать далее>>
№ 4
GaryVan (Санкт-Петербург)   30.03.2025 - 13:03
Вот, дожили... Деревянных актрисулек за картонные роли награждают. При чём за роли, которых быть не должно! Алисе сколько лет по сюжету? А эта дылда выглядит как шлюхинг-лолита путешествующая вво времени! Этой... читать далее>>
Всего сообщений: 8
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Даша Верещагина получила «Премию МХТ» за роль Алисы Селезневой в фильме «Сто лет тому вперед» фотографии
Даша Верещагина получила «Премию МХТ» за роль Алисы Селезневой в фильме «Сто лет тому вперед» фотографии
Даша Верещагина получила «Премию МХТ» за роль Алисы Селезневой в фильме «Сто лет тому вперед» фотографии
Даша Верещагина получила «Премию МХТ» за роль Алисы Селезневой в фильме «Сто лет тому вперед» фотографии
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