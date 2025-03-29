Даша Верещагина получила «Премию МХТ» за роль Алисы Селезневой в фильме «Сто лет тому вперед»

что почитать?

«Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым, Дмитрием Чеботаревым и Милой Ершовой выйдет 17 апреля

«Западня» с Биллом Скарсгардом и Энтони Хопкинсом, «Кракен» с Александром Петровым и еще 12 фильмов апреля

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«От меня идёт тяжёлая энергия»: Мила Ершова о трудностях быть неудобной

Актриса не знает, что с этим делать