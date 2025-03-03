ЦДР покажет спектакль-притчу Кирилла Пирогова по мотивам бунинских рассказов

Воздушное, кружевное, почти невесомое повествование о несказанном и невысказанном, о незамеченном, надуманном и домысленном, о любви единственной и все меняющей, в которую, как в водоворот, вихрем влетает все, что ей сопутствует: запах любимых волос, движения, взгляды, книги, комнаты, болтовня городских галок, купола соборов, подъезды, мокрый от снега мех воротника, Прощеное воскресенье, восторженные глаза, табачный дым ресторанов, сказания, церковные песнопения, муфты, лунная метель, шум вокзалов, чудеснейший в мире женский голос, Художественный театр, вся Москва и выбор, который однажды делает человек.
В постановке задействованы выпускники Театрального института имени Бориса Щукина: Александра Вечтомова, София Лукиных, Сергей Васильев, Илья Павлов, Андрей Попов, Виктор Трайбер. Спектакль участвует в проекте «ЦДР. Старт». Несколько лет назад площадка на Беговой стала новым местом для эксперимента и профессионального становления выпускников театральных вузов. Театр открывает возможность молодому поколению играть спектакли, созданные в стенах институтов, и оттачивать свое мастерство.
обсуждение >>