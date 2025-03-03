Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

ЦДР покажет спектакль-притчу Кирилла Пирогова по мотивам бунинских рассказов

3 марта
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
3 марта 2025
На сцене Центра драматургии и режиссуры 9 марта состоится премьера спектакля «И.А. Бунин. В Москве», поставленного Кириллом Пироговым по мотивам рассказов «Ида», «В одной знакомой улице» и «Чистый понедельник», сообщает пресс-служба ЦДР.

ЦДР покажет спектакль-притчу Кирилла Пирогова по мотивам бунинских рассказов
фото: ЦДР

Воздушное, кружевное, почти невесомое повествование о несказанном и невысказанном, о незамеченном, надуманном и домысленном, о любви единственной и все меняющей, в которую, как в водоворот, вихрем влетает все, что ей сопутствует: запах любимых волос, движения, взгляды, книги, комнаты, болтовня городских галок, купола соборов, подъезды, мокрый от снега мех воротника, Прощеное воскресенье, восторженные глаза, табачный дым ресторанов, сказания, церковные песнопения, муфты, лунная метель, шум вокзалов, чудеснейший в мире женский голос, Художественный театр, вся Москва и выбор, который однажды делает человек.

В постановке задействованы выпускники Театрального института имени Бориса Щукина: Александра Вечтомова, София Лукиных, Сергей Васильев, Илья Павлов, Андрей Попов, Виктор Трайбер. Спектакль участвует в проекте «ЦДР. Старт». Несколько лет назад площадка на Беговой стала новым местом для эксперимента и профессионального становления выпускников театральных вузов. Театр открывает возможность молодому поколению играть спектакли, созданные в стенах институтов, и оттачивать свое мастерство.
версия для печати

обсуждение >>
№ 8
Sveta_21Ermolova   8.03.2025 - 20:18
Главное, чтобы самой "притчи" было не много, чтобы зритель не уснул на спектакле)) читать далее>>
№ 7
Yanina Sokolova   8.03.2025 - 17:43
Все так восхваляют Кирилла Альфредовича, одна я походу не в теме..В театре за всю жизнь была всего раз, а и тот в школе. Может стоит пересмотреть свои предпочтения. читать далее>>
№ 6
Юля Наумова   5.03.2025 - 17:16
Можно только сожалеть, что такой замечательный, талантливый актёр редко балует зрителей кино. К сожалению, попасть в столичный театр сложно. Уверена, спектакли с его участием бесподобны. читать далее>>
№ 5
alexkotov   5.03.2025 - 17:14
Отличный актёр ! Не знаю конечно как он играет в театре, но судя по фильмам, думаю отлично справляется. Молодца ! читать далее>>
№ 4
Евгения Вячеславовна Н. (Старый Оскол)   5.03.2025 - 12:35
Кирилл Альфредович и Бунин... Как же я этим грезила, ещё со времён «Дневника убийцы»... Психофизика актёра в гармонии с материалом - мне так казалось... Рада, что это театральный эксперимент. Оно всегда... читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Дон Жуан» наведается в ЦДР
Новым худруком «Ленкома» стал Владимир Панков
«Курьер» Карена Шахназарова получит новое прочтение
В ЦДР адаптировали для сцены рассказ Патрика Зюскинда «Голубка»
персоны
Илья ПавловКирилл ПироговАндрей Попов (VI)
театры
Учебный театр Театрального ин-та им.Б.ЩукинаЦДР

анонс

Скорбим

Наталия Потапова
7 июня ушла из жизни актриса Наталия Потапова.

День рождения >>

Антон Батырев
Павел Вишняков
Валерий Зубарев
Ксения Зуева
Анна Казючиц
Анастасия Касилова
Арина Постникова
Валентин Смирнитский
Евгений Стычкин
Джина Гершон
Роберт Каммингс
Венсан Перес
Шейн Уэст
Вероника Феррес
Элизабет Хёрли
Коста Цонев
все родившиеся 10 июня >>

Афиша кино >>

Ровесник
мокьюментари, драма
Россия, 2024
Творение богов 2: Битва с демоническим войском
боевик, фэнтези, экранизация
Китай, 2025
Как стать миллионером
триллер
Канада, Колумбия, США, Чили, 2024
Память сердец
драма, мелодрама
Испания, 2025
Торнадо
боевик, драма, исторический фильм, триллер
Великобритания, 2025
Артек. Сквозь столетия
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Астрал. Остров проклятых
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Больше чем футбол
драма, комедия, спортивный фильм
Россия, 2025
На деревню дедушке
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Притворись моим мужем
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Синистер: Из тьмы
детектив, триллер, фильм ужасов
Швеция, 2024
Три богатыря. Ни дня без подвига-2
комедия, приключения, сказка
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram