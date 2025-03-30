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Анна Арефьева сыграет вместе с мамой Аленой Ложкиной в одном спектакле

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Новости театра >>
30 марта 2025
На Малой сцене Санкт-Петербургской «Мастерской» 4 и 5 апреля в 19.30 состоится премьера постановки Анны Арефьевой «Две дамочки в сторону Севера». Художником-постановщиком спектакля выступает Татьяна Артамонова, уточняет пресс-служба театра.

Анна Арефьева сыграет вместе с мамой Аленой Ложкиной в одном спектакле
фото: пресс-служба театра «Мастерская»

Постановка родилась из желания актрис Алены Ложкиной и Анны Арефьевой, мамы и дочки, сыграть вместе на одной сцене. Играючи, они касаются таких глубоких тем, о которых не принято говорить вслух. Близость, смерть, страх потери, пределы человеческой жизни и то, что находится за ее пределами.

Пьеса французского драматурга Пьера Нотта «Две дамочки в сторону Севера» становится лишь поводом для этого разговора. Сюжет ее перекликается с сюжетом постановки: сестры Анетта и Бернадетта, потеряв маму, неожиданно осознают, что самого главного за свою жизнь так и не сказали, не сделали. Угнав автобус, героини везут урну с прахом матери на кладбище, где захоронен отец, чтобы соединить родителей.

Анна Арефьева сыграет вместе с мамой Аленой Ложкиной в одном спектакле
фото: пресс-служба театра «Мастерская»

Исповедальный спектакль стал режиссерским дебютом для актрисы «Мастерской» Анны Арефьевой. Ее мама Алена Ложкина служит в Театре на Литейном — недавно отмечалось 40-летие ее творческой деятельности.

В спектакле Анна с Аленой одновременно играют персонажей и самих себя. В этом своеобразном роуд-муви зрители путешествуют не по внешнему, а по внутреннему миру героинь. Между строк пьесы Нотта вдруг всплывают очень личные воспоминания и откровения, об отце, о детстве, о совместных обедах. Перед зрителем разверется история актерской династии. Алексей Арефьев — голос и лицо Ленинградского ТЮЗа, идеал, кумир, герой своего времени. Бабушка и дедушка Анны — тоже актеры. Тетя — легендарная актриса Ирина Соколова. Анна с мамой выходят на сцену, чтобы прожить то, что им не довелось испытать в жизни. Говоря друг с другом через текст пьесы, одновременно они беседуют и со зрителем. О самом сокровенном и о самом страшном, возможно. Дорога к цели сама становится целью. На этом пути дамочки меняются, преодолевают страх и переживают минуты настоящей близости.
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обсуждение >>
№ 8
Анастасия Ал. Благинина   2.04.2025 - 19:13
А мне нравится Анна Арефьева. Талантливая актриса, и вроде бы пока в совсем уж отстойных сериальчиках не замечена. читать далее>>
№ 7
Ангелина_Сокол   2.04.2025 - 19:10
Получилась такая себе семейная постановка) даже если что-то пойдет не так, то думаю маме и дочке легко будет подкорректировать это в режиме "онлайн". читать далее>>
№ 6
Макс Милиан   2.04.2025 - 18:35
... Ну да, если учитывать, что спектакль поставила дочка) читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   2.04.2025 - 18:21
Мама с дочкой , лучше не придумать. Идеальное взаимопонимание. Думаю работать постановщику с ними было легко и приятно. читать далее>>
№ 4
Sveta_21Ermolova   1.04.2025 - 14:36
... А мне вот больше нравится её мама, точнее как она играет на сцене. Была не раз на её спектаклях, удивительно и запоминающе, особенно в "Трёх сёстрах" Чехова. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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театры
"Мастерская"Санкт-Петербургский ТЮЗТеатр на Литейном

фотографии >>
Анна Арефьева сыграет вместе с мамой Аленой Ложкиной в одном спектакле фотографии
Анна Арефьева сыграет вместе с мамой Аленой Ложкиной в одном спектакле фотографии
Анна Арефьева сыграет вместе с мамой Аленой Ложкиной в одном спектакле фотографии
Анна Арефьева сыграет вместе с мамой Аленой Ложкиной в одном спектакле фотографии
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