Анна Арефьева сыграет вместе с мамой Аленой Ложкиной в одном спектакле

что почитать?

Масштабная историческая драма, посвященная памяти всех погибших за родную землю

«Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым, Дмитрием Чеботаревым и Милой Ершовой выйдет 17 апреля

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«От меня идёт тяжёлая энергия»: Мила Ершова о трудностях быть неудобной

Актриса не знает, что с этим делать