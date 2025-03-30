Анна Арефьева сыграет вместе с мамой Аленой Ложкиной в одном спектакле

Постановка родилась из желания актрис Алены Ложкиной и Анны Арефьевой, мамы и дочки, сыграть вместе на одной сцене. Играючи, они касаются таких глубоких тем, о которых не принято говорить вслух. Близость, смерть, страх потери, пределы человеческой жизни и то, что находится за ее пределами.
Пьеса французского драматурга Пьера Нотта «Две дамочки в сторону Севера» становится лишь поводом для этого разговора. Сюжет ее перекликается с сюжетом постановки: сестры Анетта и Бернадетта, потеряв маму, неожиданно осознают, что самого главного за свою жизнь так и не сказали, не сделали. Угнав автобус, героини везут урну с прахом матери на кладбище, где захоронен отец, чтобы соединить родителей.
фото: пресс-служба театра «Мастерская»
Исповедальный спектакль стал режиссерским дебютом для актрисы «Мастерской» Анны Арефьевой. Ее мама Алена Ложкина служит в Театре на Литейном — недавно отмечалось 40-летие ее творческой деятельности.
В спектакле Анна с Аленой одновременно играют персонажей и самих себя. В этом своеобразном роуд-муви зрители путешествуют не по внешнему, а по внутреннему миру героинь. Между строк пьесы Нотта вдруг всплывают очень личные воспоминания и откровения, об отце, о детстве, о совместных обедах. Перед зрителем разверется история актерской династии. Алексей Арефьев — голос и лицо Ленинградского ТЮЗа, идеал, кумир, герой своего времени. Бабушка и дедушка Анны — тоже актеры. Тетя — легендарная актриса Ирина Соколова. Анна с мамой выходят на сцену, чтобы прожить то, что им не довелось испытать в жизни. Говоря друг с другом через текст пьесы, одновременно они беседуют и со зрителем. О самом сокровенном и о самом страшном, возможно. Дорога к цели сама становится целью. На этом пути дамочки меняются, преодолевают страх и переживают минуты настоящей близости.
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