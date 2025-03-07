Федор Бондарчук, Дарья Мороз и Константин Хабенский вошли в состав жюри «Премии Художественного театра»

На Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова 28 марта в третий раз состоится церемония награждения лауреатов «Премии Художественного театра», которая направлена на поддержку молодых деятелей искусств до 35 лет включительно, ярко заявивших о себе в минувшем году.
фото: пресс-служба премии
В состав жюри номинации «Балет» вошли прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, хореограф Ирина Кашуба и хореограф, артист балета Максим Севагин. В категории «Опера» победителей выберут оперный певец Ильдар Абдразаков, заслуженная артистка России и педагог по вокалу Наталья Трихлеб и музыковед Ярослав Тимофеев. В литературной секции лауреатов определят писатель Евгений Водолазкин, драматург Юлия Поспелова и литературный критик Валерия Пустовая.
Шорт-лист в основных номинациях формируется экспертным советом, куда входят: балетный критик Лейла Гучмазова, музыкальные критики Марина Гайкович и Илья Овчинников, профессор Московской консерватории Евгения Кривицкая, литературовед Дмитрий Бак, кинокритик Егор Москвитин, театральный критик Глеб Ситковский. Победителей в основных номинациях премии выберет жюри. Номинантов и призеров в специальной категории «Зачет» определит ректорат Школы-студии МХАТ: приз будет вручен студенту Школы-студии, наиболее ярко проявившему себя в 2024 году. Призера в номинации «Без комментариев» выберет оргкомитет премии.
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