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Федор Бондарчук, Дарья Мороз и Константин Хабенский вошли в состав жюри «Премии Художественного театра»

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Новости театра >>
7 марта 2025
На Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова 28 марта в третий раз состоится церемония награждения лауреатов «Премии Художественного театра», которая направлена на поддержку молодых деятелей искусств до 35 лет включительно, ярко заявивших о себе в минувшем году.

Федор Бондарчук, Дарья Мороз и Константин Хабенский вошли в состав жюри «Премии Художественного театра»
фото: пресс-служба премии

В состав жюри номинации «Балет» вошли прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, хореограф Ирина Кашуба и хореограф, артист балета Максим Севагин. В категории «Опера» победителей выберут оперный певец Ильдар Абдразаков, заслуженная артистка России и педагог по вокалу Наталья Трихлеб и музыковед Ярослав Тимофеев. В литературной секции лауреатов определят писатель Евгений Водолазкин, драматург Юлия Поспелова и литературный критик Валерия Пустовая.

В номинации «Кино» лучших выберут Федор Бондарчук, Дарья Мороз и Андрей Золотарев. В театральной категории в состав жюри вошли Константин Хабенский, театровед Павел Руднев и режиссер Евгений Писарев. В секции «Классическая музыка» победителей определят виолончелист Борис Андрианов, композиторы Кузьма Бодров и Алексей Сюмак. В номинации «Современная классическая музыка» лучших выберут дирижер Федор Леднев, Кузьма Бодров и Алексей Сюмак.

Шорт-лист в основных номинациях формируется экспертным советом, куда входят: балетный критик Лейла Гучмазова, музыкальные критики Марина Гайкович и Илья Овчинников, профессор Московской консерватории Евгения Кривицкая, литературовед Дмитрий Бак, кинокритик Егор Москвитин, театральный критик Глеб Ситковский. Победителей в основных номинациях премии выберет жюри. Номинантов и призеров в специальной категории «Зачет» определит ректорат Школы-студии МХАТ: приз будет вручен студенту Школы-студии, наиболее ярко проявившему себя в 2024 году. Призера в номинации «Без комментариев» выберет оргкомитет премии.
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№ 8
Лариса Непомилуева (Иркутск)   1.05.2025 - 14:29
Поэтому премию Верещагиной дали))теперь все понятно читать далее>>
№ 7
Nika.nikitina   10.03.2025 - 22:59
... Премий и номинаций конечно много, но номинантов в тысячу раз больше. Сейчас трудно выбиться в топ. Все по своему хороши, нужно постараться чтобы победить в какой либо номинации. читать далее>>
№ 6
Мария_2191   10.03.2025 - 22:10
Пусть проводят свои фестивали, конкурсы, смотры - как-то не особо слежу за этим. Больше хочется, чтобы не забывали за хорошие фильмы, а то в последнее время как-то не очень в этом плане. читать далее>>
№ 5
Ангелина_Сокол   10.03.2025 - 10:03
... Вы думаете даже те молодые дарования, которые еле нашкребают деньги на съёмку короткометражки дают взятки? Сомневаюсь. читать далее>>
№ 4
Тульский парень   9.03.2025 - 17:55
... Насчет справедливости есть сомнения. Давно не верю, что вручают награды по заслугам, везде деньги, коррупция и т.д. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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