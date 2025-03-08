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В Театре кукол Образцова поставили кукольную притчу для взрослых «Чайка по имени…»

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Новости театра >>
8 марта 2025
Театр кукол Образцова в камерном пространстве Арт-клуба 27 марта в 19:30 представит публике премьеру кукольной притчи для взрослых «Чайка по имени…», сообщает пресс-служба театра.

Режиссер спектакля Борис Константинов вступает в диалог с программным манифестом семидесятых годов и рассуждает о природе одиночества, стремлений и полетов. Потому что полет — то, что есть в каждом из нас. «Как провести реабилитацию души и тела? В чем движущая сила? Как взлететь? Что я могу, что мне позволено, а что нет? Отвечая на эти вопросы, я понял, что не надо останавливаться, надо мечтать, надо ставить себе невозможные задачи, и только тогда жизнь приобретает интерес. Надо дать человеку возможность быть тем, кем он хочет быть. Чтобы ему не мешали в этом, тогда он счастлив», – говорит постановщик.

В Театре кукол Образцова поставили кукольную притчу для взрослых «Чайка по имени…»
фото: пресс-служба Театра кукол Образцова

Зрителей ожидает спектакль-гротеск о Человеке, который воплотил мечту, казавшуюся всем чистым безумием. Бывший летчик-испытатель называет себя Чайкой. Для него полет и скорость стали смыслом жизни, а невозможность покорить новую высоту – причиной болезни, которая привела его в клинику «Дальние скалы», где последний день станет решающим для всех участников действия.

По словам художника Александры Громовой, «декорации рождались из идеи создать ощущение полноты картины, иллюзии присутствия. Свет — важное выразительное средство. Мне хотелось создать практически материализованный свет, рождающий чувство движения воздуха, плеска воды. Поэтому потолок, та часть, что над зрителем — это небо... Зритель может дотянуться до него рукой. Ведь история посвящается чайке, которая есть в каждом из нас».
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В Театре кукол Образцова поставили кукольную притчу для взрослых «Чайка по имени…» фотографии
В Театре кукол Образцова поставили кукольную притчу для взрослых «Чайка по имени…» фотографии
В Театре кукол Образцова поставили кукольную притчу для взрослых «Чайка по имени…» фотографии
В Театре кукол Образцова поставили кукольную притчу для взрослых «Чайка по имени…» фотографии
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