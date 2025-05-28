В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац поставили спектакль по «Истории слоненка Бабара» Франсиса Пуленка

На Малой сцене Детского музыкального театра имени Наталии Сац 31 мая и 1 июня в 12.00 и 15.00 состоится премьера музыкального спектакля по сказке Жана де Брюноффа «История Бабара, маленького слоненка». Об этом сообщает пресс-служба театра.
фото: пресс-служба Детского музыкального театра имени Наталии Сац
В 1940 году Франсис Пуленк сочинил для своих племянников «Историю слоненка Бабара». Сказка Жана де Брюноффа, изданная с его собственными иллюстрациями, была тогда одной из самых популярных и любимых детских книжек во Франции, поэтому племянники и попросили композитора сочинить ее музыкальную версию. И тогда Пуленк написал маленькую музыкальную сказку для фортепиано и рассказчика, поведавшего юным зрителям историю обаятельного и очень вежливого слоненка Бабара и его жизни сначала в джунглях с мамой, а потом в городе – с людьми.
В Театре Сац сочинение Пуленка дополнили его вокальными произведениями и превратили в камерный спектакль, который для детей старше шести лет создали музыкальный руководитель Сергей Михеев, режиссер Сергей Михайлов, художник-постановщик Екатерина Агений, художник по свету Юлия Айнетдинова и артисты театра. Для Михайлова, работавшего ранее в «Урал Опере Балете», постановка станет дебютом в Москве.
фото: пресс-служба Детского музыкального театра имени Наталии Сац
По словам режиссера Сергея Михайлова, «действие спектакля разворачивается на вилле Жана де Брюноффа, где сказку разыгрывают друг для друга его кузены и кузины, чтобы на время убежать от жестокого мира вокруг. Эта история – не просто сказка о приключениях, а рассказ о взрослении, ответственности и важности семьи. Спектакль наполнен яркими образами, добрым юмором и глубоким смыслом, понятным и детям, и взрослым».
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