В Москве стартует фестиваль «Театральный бульвар»

В Москве 1 июня открывается фестиваль «Театральный бульвар», который продлится 92 дня — до 31 августа. Все лето на 14 площадках будут выступать театры и цирки со всей России и из-за рубежа. Одним из его ярких событий станет специальная программа для самых юных зрителей к Международному дню защиты детей, сообщает пресс-служба мероприятия.
фото: пресс-служба смотра
«Первый день фестиваля будет посвящен юным зрителям — в Международный день защиты детей участники "Театрального бульвара" представят специальную программу. Она начнется одновременно на основных площадках — на Чистопрудном, Покровском, Цветном бульварах и в музейном парке "Политех". Маленьких гостей и их родителей ждут мультиформатные театральные мастерские, иммерсивные постановки и музыкальные спектакли до позднего вечера», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.
Чистопрудный бульвар станет площадкой экспериментов — здесь откроются мультиформатные театральные мастерские. В «Эфросе» со спектаклем-акцией из цикла «Прожито» выступит «Квартеатр». Новые сказки с использованием нейросетей будут создавать в мастерской Федора Левина. В «Мейерхольде» заработает лаборатория телесных образов Софьи Гуржиевой, а в «Таирове» оживут удивительные куклы театра «Каникулы».
фото: пресс-служба смотра
В полдень начнут работать мастерские «Картонии», в них москвичи отправятся в путешествие по истории театра и создадут единый проект вместе с художниками, музыкантами и артистами уличных коллективов, который затем представят у памятника Александру Грибоедову. Под барабанные ритмы они откроют масштабный фестиваль на бульварах города. В амфитеатре музейного парка «Политех» в 16:30 уличные театры проведут интерактивную детскую программу. Вслед за ними актриса Дарья Мороз в сопровождении оркестра Московской городской детской музыкальной школы имени Дунаевского исполнит сказку «Алиса в Зазеркалье».
Программа на Цветном бульваре продлится до позднего вечера. Там выступят артисты «Антикварного цирка», театра «Сосферас», театральной компании «Маскарад». Кроме того, актер и поэт Антон Шагин прочитает стихи из своего сборника для детей «Небыляндия», а актриса Алиса Гребенщикова расскажет сказки на всякий случай.
Вечер в амфитеатре на Покровском бульваре украсит музыкальный спектакль «Алиса в Стране чудес». Фантастическую сказку Льюиса Кэрролла расскажет актриса театра и кино Кристина Бабушкина в сопровождении симфонического оркестра Union детской школы искусств № 11. Там же можно будет увидеть трогательные одноактные спектакли «Теремок» и «Кошкин дом».
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