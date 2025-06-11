Москвичи увидят кукольную оперу в постановке «иранского Резо Габриадзе»

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Александр Яцко сыграет главную роль в мюзикле по песням Розенбаума

8 июня

Том Фелтон предстанет в образе Драко Малфоя на Бродвее

Актер вернется к прославившей его роли в спектакле «Гарри Поттер и проклятое дитя»