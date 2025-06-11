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Москвичи увидят кукольную оперу в постановке «иранского Резо Габриадзе»

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Новости театра >>
11 июня 2025
В Москву привезли спектакль редчайшего жанра – кукольная опера. «Руми» композитора Бехзада Абди на либретто режиссера кукольного театра Бехруза Гарибпура будет показан в рамках XVII Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова 13, 14 и 15 июня на сцене театра «Et Cetera». Фестиваль проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и Департамента культуры города Москвы.

Москвичи увидят кукольную оперу в постановке «иранского Резо Габриадзе»
фото: сайт фестиваля им. Чехова

«Руми» — известная опера на персидском языке, сочетающая в себе традиционную систему дастгах и танец сама с западной музыкой. Либретто основано на истории Джалаладдина Руми – почитаемого суфийского мудреца и поэта-мистика XIII века. Сюжетная линия рассказывает о становлении поэта и его важных встречах со старцем Аттаром и главным человеком в жизни Руми — его учителем и вечным источником вдохновения, поэтом-мистиком Шамсом Табризи. Руми впоследствии подписывал все свои стихи именем Шамса, потому что верил, что они — одна душа. Любопытно, что в театре Гарибпуга постановка решена с помощью огромных марионеток, каждой из которых виртуозно управляют несколько человек.

Бехруз Гарибпур – иранский Резо Габриадзе, театральный режиссер, считающийся пионером персидского кукольного театра. Он изучал театр в Тегеранском университете и Академии драматических искусств в Риме, основал два кукольных театра в Иране, превратил в популярный, модный культурный центр Тегерана бывшую скотобойню. Также Гарипбур известен своими теоретическими исследовательскими работами и одно время возглавлял Международную ассоциацию кукольного театра. В рамках Чеховского фестиваля у зрителей будет возможность пообщаться с ним и актерами спектакля «Руми» в один из дней показа – 14 июля в 20:00.

Москвичи увидят кукольную оперу в постановке «иранского Резо Габриадзе»
фото: SNN

XVII Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова продлится до 25 июля на разных площадках города – театре Ермоловой, театра им. Пушкина, ШДИ и многих других. В афише международной программы 13 спектаклей из 12 стран. У россиян впервые есть возможность познакомиться со сценическим творчеством таких экзотических стран как, например, Бахрейн и Колумбия. Два спектакля привезут из Бразилии. Также в рамках фестиваля представлены Московская и Образовательная программы. Региональная программа пройдет в Воронеже, Казани и Екатеринбурге.
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обсуждение >>
№ 4
Yanina Sokolova   12.06.2025 - 22:38
А мне может кто-то объяснить, что такое "сочетание системы дастгаха и танца"? С чем его смотрят и так сказать едят? читать далее>>
№ 3
Киноман1985   12.06.2025 - 20:22
Когда мусульманского в стране не хватает. Посмотрите еще на культуру. читать далее>>
№ 2
Angelika77   11.06.2025 - 22:00
Кукольный театр больше для детей, да, а здесь стихи, скукота в общем. даже взрослые не факт что оценят, я точно идти не буду. читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   11.06.2025 - 19:16
Взросляку не понравится, думаю детям так же. Извините, но куклы это искусство прошлых веков, тогда хотя бы шутники острили делаю куклами местную власть . читать далее>>
Всего сообщений: 4
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персоны
Реваз Габриадзе
театры
«Et cetera»

фотографии >>
Москвичи увидят кукольную оперу в постановке «иранского Резо Габриадзе» фотографии
Москвичи увидят кукольную оперу в постановке «иранского Резо Габриадзе» фотографии
Москвичи увидят кукольную оперу в постановке «иранского Резо Габриадзе» фотографии
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