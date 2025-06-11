Александр Яцко сыграет главную роль в мюзикле по песням Розенбаума

Шестого сентября в Московском театре эстрады состоится премьера мюзикла-откровения «Вальс-бостон», созданного при участии Александра Розенбаума. Это совместный проект медиагруппы «Красный квадрат» и Яндекс Афиши, рассказывающий историю о вечных ценностях, новых началах, случайных встречах и силе любви. Главную роль исполнит Александр Яцко, сообщает пресс-служба проекта.
фото: пресс-служба проекта
«Это очень амбициозный и глубокий проект, в нем есть настоящая драматургия, внутренняя правда, тема, которая задевает. Команда создает не "просто мюзикл по песням", а целую вселенную, в которой можно думать, чувствовать, рисковать. Актеру нужен текст, который будет работать не только на сцене, но и внутри него самого, все это есть в сценарии», — заявил Александр Яцко.
Александр Розенбаум лично участвовал в выборе артиста на ведущую роль основного актерского состава мюзикла. «Эта постановка - настоящее откровение, ее сценарий выстроен таким образом, чтобы зритель проживал историю как часть своей жизни. Команда мюзикла тонко чувствует внутренний мир моего творчества и мастерски перекладывает его на сцену. Мои песни сотканы в единую историю, и если бы они были книгой, то наш мюзикл мог бы стать ей», — рассказал Розенбаум.
Постановка перенесет зрителей в Ростов-на-Дону 1920-х годов. Под аккомпанемент знакомых хитов раскроется история о настоящей любви, проходящей испытания временем, крепкой мужской дружбе, преемственности поколений и о том, что каждый из нас достоин второго шанса.
«Нашей сверхзадачей при создании пьесы было хоть сколько-нибудь приблизиться к тем невероятным мирам, которые Александр Яковлевич создает своей поэзией и музыкой. К "Планете Розенбаума", если можно так выразиться. Бесконечная глубина, ум, любовь, ирония – все это нам необходимо было найти в артистах, которые будут воплощать героев этого мира. Когда наш спектакль и Александр Яцко нашли друг друга, я был абсолютно счастлив, потому что именно такие большие артисты должны рассказывать такую большую историю», – отметил автор сценария и режиссер мюзикла «Вальс-бостон» Михаил Миронов.
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