Александр Яцко сыграет главную роль в мюзикле по песням Розенбаума

анонс

Показы пройдут в рамках XVII Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова

8 июня

Том Фелтон предстанет в образе Драко Малфоя на Бродвее

Актер вернется к прославившей его роли в спектакле «Гарри Поттер и проклятое дитя»