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Не стало актрисы Натальи Теняковой

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Новости театра >>
18 июня 2025
Не стало актрисы театра, кино, озвучивания и дубляжа, народной артистки России Натальи Теняковой. Об этом сообщили в МХТ имени Чехова. Вдове Сергея Юрского было 80 лет.

«Потеря фундаментальная, подкашивающая. Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой – природным явлением (научить играть, "как Тенякова", и даже описать ее обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всем. Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир», — говорится в сообщении театра.

Не стало актрисы Натальи Теняковой
фото: МХТ имени Чехова

Наталья Тенякова родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде. В 1965 году она окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино и поступила актрисой в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола, где дебютировала в роли Полли в «Трехгрошовой опере» Брехта. Почти сразу же ее актерская карьера пошла вверх, и в послужном списке Натальи Теняковой замелькали награды и премии, полученные на различных конкурсах и смотрах театральной молодежи.

В 1967 году ее пригласили в Большой драматический театр имени Горького. Там она сыграла Аглаю в товстоноговском спектакле «Идиот» с Иннокентием Смоктуновским в главной роли. С 1979 года выходила на сцену Московского академического театра имени Моссовета, с 1989 года — МХТ имени Чехова.

Среди наиболее известных киноработ: баба Шура в комедии «Любовь и голуби» и Евдокия Стольникова в детективном телесериале «Следствие ведут знатоки». В 2019 году актриса появилась в драме Андрея Смирнова «Француз». В общей сложности Наталья Тенякова снялась в более чем десяти кинокартинах и сериалах, не считая телеспектаклей.
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№ 2
Шабунька   18.06.2025 - 13:48
Прощай Баба Шура! Теперь встретитесь со своим Митюнюшкой! Светлая память! читать далее>>
№ 1
lurana   18.06.2025 - 12:40
Вечная память... С детства помню "Старшую сестру", "Любовь и голуби"... Про актеров такого масштаба говорят -глыба. Старая советская школа, товстоноговская актриса, таких не заменишь... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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персоны
Андрей СмирновИннокентий СмоктуновскийНаталья ТеняковаСергей Юрский
фильмы
Любовь и голубиСледствие ведут ЗнатокиФранцуз
театры
БДТМХТ им. А.ЧеховаТеатр им. Моссовета

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