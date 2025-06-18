Не стало актрисы Натальи Теняковой

«Потеря фундаментальная, подкашивающая. Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой – природным явлением (научить играть, "как Тенякова", и даже описать ее обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всем. Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир», — говорится в сообщении театра.
фото: МХТ имени Чехова
Наталья Тенякова родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде. В 1965 году она окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино и поступила актрисой в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола, где дебютировала в роли Полли в «Трехгрошовой опере» Брехта. Почти сразу же ее актерская карьера пошла вверх, и в послужном списке Натальи Теняковой замелькали награды и премии, полученные на различных конкурсах и смотрах театральной молодежи.
Среди наиболее известных киноработ: баба Шура в комедии «Любовь и голуби» и Евдокия Стольникова в детективном телесериале «Следствие ведут знатоки». В 2019 году актриса появилась в драме Андрея Смирнова «Француз». В общей сложности Наталья Тенякова снялась в более чем десяти кинокартинах и сериалах, не считая телеспектаклей.
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