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Юлия Пересильд выйдет на сцену Театра Наций в спектакле «Васса»

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Новости театра >>
2 июня 2025
На основной сцене Театра Наций 9 и 10 июня состоится премьера спектакля «Васса». Руководителем постановки и исполнительницей главной роли выступила Юлия Пересильд. В спектакле также заняты Юлия Хлынина, Алексей Вертков, Виталий Кищенко, Александр Девятьяров, Инна Сухорецкая и другие, сообщает пресс-служба театра.

Юлия Пересильд выйдет на сцену Театра Наций в спектакле «Васса»
фото: Пресс-служба Театра Наций/Иван Пономаренко

Новая постановка переосмысливает драматический конфликт знаменитой пьесы Максима Горького «Васса Железнова», продолжающей популярную в русской классической литературе тему трагического распада семьи. В центре истории — всё та же волевая русская женщина, купчиха, владелица судоходной компании. Но сегодня создатели спектакля ставят перед собой задачу разглядеть в Вассе «человеческую женщину», женщину-жену, женщину-мать, старающуюся спасти свою разваливающуюся мечту о целостном доме, в котором все будут трудиться, где праздники и горести будут разделены на всех поровну, где агрессивному внешнему миру будут противопоставлены умение трудиться и жить по совести, не забывая, что «жизнь-то — не мать родная, а строгая хозяйка».

Действие спектакля разворачивается во время семейного праздника, когда сквозь рождественскую суету, искусственную веселость, саркастический юмор прорывается отчаянная боль и щемящее одиночество разобщенной семьи. Васса Железнова в исполнении Юлии Пересильд — прежде всего трагическая героиня, бросившая вызов судьбе, пытающаяся победить предлагаемые обстоятельства жизни и совершить невозможное — склеить разламывающийся, распадающийся, жестокий к своим героям мир.

«Мне жалко эту женщину. Жалко от того, что она возомнила себя богом, который может вершить судьбы людей. Жалко, что Васса запуталась в этой жизни, пытаясь сохранить дом, семью, бизнес, которые она тащила на своих плечах. Волевая, мощная по своей природе, Васса была уверена, что ей удастся выйти победительницей из любой ситуации, но обстоятельства оказались сильнее. Сердце ее не выдержало ни этой ноши, ни взятого на душу греха», — говорит Юлия Пересильд.

Юлия Пересильд выйдет на сцену Театра Наций в спектакле «Васса»
фото: Пресс-служба Театра Наций/Иван Пономаренко

Литературную основу для постановки подготовил драматург Константин Стешик. В ней использованы обе редакции «Вассы Железновой» (1910 и 1935 годов) и фрагменты других произведений Максима Горького, в том числе романа «Жизнь Клима Самгина». Такой подход, по мнению создателей спектакля, диктует сам автор, основательно переписавший свою пьесу спустя четверть века с поправкой на революционные изменения. Помимо драматургической составляющей в спектакле «Васса» важную роль играет музыкальный ряд, раскрывающий характеры персонажей. В нем использованы произведения разных эпох и жанров, среди которых народная песня «Ай повяжу я белый платок», советские хиты «Пароход» и «Течет река Волга», «Школа жизни» рок-группы «Ноль». Лейтмотив постановки — романс «Если можешь, прости».

Костюмы для спектакля создала Надежда Васильева, дважды лауреат кинопремии «Ника». По задумке Васильевой все герои спектакля одеты в карнавальные костюмы, напоминающие старые елочные игрушки из ваты, обсыпанные биты стеклом.
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обсуждение >>
№ 5
ДаринаКароль   3.06.2025 - 22:06
... Видок у неё конечно славный, может пусть не снимает парик с торчащими в разные стороны короткими волосами - может и жених новый быстрей найдётся. читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 20:54
Интригующий спектакль) читать далее>>
№ 3
Светлана Петровна (Тюмень)   3.06.2025 - 11:57
Нравится актриса Пересильд, но для великой роли Вассы Железновой не дозрела! Рада буду,если режиссерский и актерский дебют в этой роли Юлии удастся. читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   2.06.2025 - 21:14
Тематическую постановку с новогодними костюмами могли показать в декабре. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   2.06.2025 - 20:15
Было бы просто странным, если бы Пересильд поставила спектакль и не сыграла бы в нём главную роль. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Юлия Пересильд выйдет на сцену Театра Наций в спектакле «Васса» фотографии
Юлия Пересильд выйдет на сцену Театра Наций в спектакле «Васса» фотографии
Юлия Пересильд выйдет на сцену Театра Наций в спектакле «Васса» фотографии
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