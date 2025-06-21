Театр.doc и «Такие дела» проведут благотворительный вечер «Без мамы ля минор»

На площадке «DOC на Лесной» 28 июня в 20.00 в рамках совместного проекта медиа «Такие дела» и Театра.doc состоится благотворительный вечер «Без мамы ля минор». Об этом сообщает пресс-служба театра.
фото: пресс-служба Театра.doc
Летом пройдут четыре подобных вечера. Док вчитается в тексты «Таких дел», чтобы найти в них материал для документального театра и неочевидных сценических решений. Серию встреч откроет прочтение текста главного редактора «Таких дел» Евгении Волунковой «Без мамы ля минор, или История одной дружбы в московском подъезде».
«Я переехала в Москву в феврале 2018 года. В который раз новый город, новый дом, вокруг — незнакомые люди. Нужно было разбирать вещи, а я лежала на полу и смотрела в потолок. Вдруг раздался стук в дверь. "Кто там?" — тревожно спросила я дверь. "Меня зовут Дима, я ваш сосед! Я пришел сообщить важные новости"», — таково начало рассказа о мужчине с ментальной инвалидностью. Он живет с пожилой мамой и другом — куклой Петей. Дружба с Димой и его мамой принесет в жизнь Евгении и радость, и тревогу за будущее Димы – его ждет ПНИ в случае смерти мамы.
фото: пресс-служба Театра.doc
Режиссером выступит Дмитрий Волкострелов. Текст исполнит Алена Бондарчук, много лет работающая с постановщиком в «театр post» и в его автономных спектаклях. Роль Дмитрия исполнит журналист, медиаменеджер, общественный деятель Юрий Сапрыкин. В 2018-м, когда ушли из жизни Елена Гремина и Михаил Угаров, Сапрыкин поддержал Театр.doc и принял участие в спектакле «Будущее.doc». А еще он играл прошлым летом у Волкострелова в «Закате».
Половину сбора от продажи билетов будут переданы «Таким делам», которым в этом году исполнилось десять лет. «Мы в "Таких делах" не просто пишем тексты — мы делаем видимыми проблемы, с которыми может столкнуться каждый, и даем нашим читателям возможность участвовать в их решении. Мы собираем деньги на работу благотворительных фондов по всей стране», — говорится в обращении организаторов акции.
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