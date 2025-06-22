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В Большом театре состоится мировая премьера балета «Дягилев»

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Новости театра >>
22 июня 2025
На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня состоится мировая премьера балета «Дягилев». Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства.

В Большом театре состоится мировая премьера балета «Дягилев»
фото: пресс-служба Большого театра

Хореограф-постановщик Алессандро Каггеджи и режиссер Сергей Глазков создали рассказ об уникальной эпохе в начале XX века, когда прогресс мчался, обгоняя время, а творчество неумолимо отвоевывало новые территории в галереях, театрах и просто на улице. Основной темой балета стала судьба импресарио Сергея Дягилева (Денис Родькин), его прирожденный творческий талант, а также история создания балета «Дафнис и Хлоя», чей незатейливый сюжет о непорочной и чистой любви покорил французскую публику. По словам худрука постановки Дениса Родькина, «Дягилев не относится ни к положительным, ни к отрицательным героям, он – и то, и другое, он заряжен разносторонней энергией и воплощать его на балетной сцене очень интересно. Каждый день, когда я что-то новое о нем узнаю – он меня удивляет. Каким он был жестким, как взаимодействовал с людьми и с собой. Сыграть все его стороны характера посредством балетной пластики – очень сложная задача. У человека есть один двигатель, и двигатель этот – успех».

Сам балет «Дафнис и Хлоя» лишь лейтмотив спектакля, скорее повод вывести на сцену истинных героев этой драмы. Именно Герои, ведь Дягилеву удалось собрать целую плеяду непохожих и противоречивых титанов искусства. Морис Равель (Вячеслав Лопатин), Лев Бакст (Денис Савин), Михаил Фокин (Семен Чудин), Вацлав Нижинский (Дмитрий Смилевски) и Тамара Карсавина (Элеонора Севенард) — вот те пять элементов, в руках которых родилась ярчайшая жемчужина-балет. Каждый из них оставил неизгладимый след в истории искусства. Дягилев — ось сюжета, источник, центральное звено алхимического процесса, имя которому – репетиция. Дягилев подобно демиургу создает свои миры.

В Большом театре состоится мировая премьера балета «Дягилев»
фото: пресс-служба Большого театра

Спектакль поставлен в стиле современного балета, переплетенного с традициями неоклассицизма. В музыкальной основе лежит оригинальная музыка французского композитора Мориса Равеля в исполнении живого оркестра. Мотивы художника Льва Бакста вдохновляли художника-постановщика Игоря Чапурина в решениях сценического пространства и костюмов. Сам спектакль задумывался создателями по принципу «балет в балете», где репетиционный процесс и постановка «Дафнис и Хлоя» перекликаются с основной сюжетной линией героев. Постановка создана при участии и поддержке руководителя проекта «Нам нужен Дягилев» Сергея Шитькова продюсерским центром «БеллАрт Продакшен». Арт-директором выступает Валентина Михалевская.

Премьера двухактного балета «Дягилев» пройдет в рамках фестиваля культурного поиска «Нам нужен Дягилев», организатором которого является Фонд поддержки культурных инициатив «БрукоФестивальФонд». «Мы очень рассчитываем, что спектакль будет иметь продолжение не только в нашей стране, но и за рубежом. У нас большие планы на его гастрольную жизнь», — поделился Сергей Шитьков.
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№ 2
Angelika77   23.06.2025 - 20:23
Ещё даже не было премьеры, а они уже рассчитывают на "гастрольную жизнь". читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   22.06.2025 - 21:01
О Дягилеве только слышала, видеть его на сцене не приходилось. В "новом видении" может и получится оценить талант импресарио, только сыграет его Родькин. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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В Большом театре состоится мировая премьера балета «Дягилев» фотографии
В Большом театре состоится мировая премьера балета «Дягилев» фотографии
В Большом театре состоится мировая премьера балета «Дягилев» фотографии
В Большом театре состоится мировая премьера балета «Дягилев» фотографии
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