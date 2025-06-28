Арина Лыкова адаптировала для театральной сцены роман Константина Вагинова «Козлиная песнь»

На Малой сцене Санкт-Петербургской «Мастерской» 29 июня в 19-30 состоится премьера моноспектакля Арины Лыковой «Высокая башня» по роману Константина Вагинова «Козлиная песнь». Постановка завершит 15-й сезон, уточняет пресс-служба театра.
фото: пресс-служба театра «Мастерская»
Спектакль представляет собой авторский взгляд Лыковой на роман. Актриса выступила автором идеи, режиссером и исполнительницей.
«Мы с семьей живем в центре Петербурга. И каждый раз, как мы переезжаем, я изучаю историю соседних домов и улиц – это уже стало привычкой. После очередного переезда по соседству оказалась бывшая гимназия Гуревича, и среди фамилий ее знаменитых выпускников я обнаружила писателя Вагинова. Меня привлекла его биография и то, как отзывались о нем современники: очень эрудированный, очень при этом добрый, оригинальный, ни на кого не похожий – и литература его ни на кого не похожа. Когда я стала читать прозу Вагинова, она показалась мне очень понятной и узнаваемой. Я люблю литературу с отсылками, которая разматывается, как клубок. Откуда взялся тот или иной образ, что он означает, чем навеян – это невероятно интересно изучать. "Козлиная песнь", помимо несомненных художественных достоинств – важный исторический документ. Практически у всех персонажей есть прототипы, современники автора. Кроме того, очень подробно описан быт ленинградской интеллигенции 1920-х годов, это относительно малоизученный период. То, как проводят время герои, очень похоже и на нашу жизнь: мы бродим по городу, обсуждаем друзей и спорим о книгах. И все мы – поэты 1920-х, герои Вагинова, наши современники – все мы части одного бесконечного повествования. Все едино в этом мире, несмотря на время и пространство», — говорит Арина Лыкова.
фото: пресс-служба театра «Мастерская»
Константин Вагинов – не самый известный писатель. Его заглавный роман «Козлиная песнь» многими исследователями считается незаслуженно забытым шедевром ленинградской прозы 1920-х годов. Сюжет строится вокруг двух героев-антиподов, философа Тептелкина и Неизвестного поэта, которые живут в Ленинграде 1920-х и вращаются среди советской интеллигенции того времени. На различии их судеб автор показывает два пути развития культуры.
«Козлиная песнь» с ее пародийностью, остранением и многосюжетностью – это интертекст: произведение насыщено всевозможными отсылками к общемировым культурным феноменам. В центре внимания автора – культура как таковая и ее носители; обломки Серебряного века, грезящие античностью и ренессансом, тонущие в водовороте советской действительности и не замечающие ее из своей «высокой башни». Арина Лыкова насыщает спектакль культурными сюжетами следующего столетия: Курехин, Пригов, Балабанов продолжают линию, идущую от Вагинова и авангардистов. «Высокая башня» – очень личное лирическое высказывание, наполненное любованием культурой, сочувствием к героям и трепетом перед ходом истории. Отправной точкой для спектакля стал образ Петербурга, ключевой и для автора романа.
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