Театр Наций впервые покажет постановку южноафриканского режиссера

«Жюли» закроет сезон Театра Наций 2024-2025, темой которого было исследование трансформации героев классической литературы в сегодняшнем кризисном времени. В центре внимания Нобо оказалась героиня конца XIX века — фрекен Жюли, в ночь на Ивана Купалу спровоцировавшая сложную моральную дилемму для себя и своих слуг. Режиссер ставит перед собой задачу ответить на вопросы, что в этой героине осталось неизменным, а что требует переосмысления, учитывая «новую этику», и какие ее черты выходят на первый план. «Для меня эта пьеса особенно интересна тем, что она затрагивает важную тему отношений между представителями разных социальных слоев. В ней отражается ситуация, когда одни люди воспринимают свою счастливую судьбу как обыденность, а другие, возможно менее счастливые по праву рождения, становятся мечтателями, полными амбиций и стремлений. Этот феномен — вневременной и универсальный, он наблюдается по всему миру и отражает важную сторону человеческой природы. И, конечно, в этой пьесе есть все, с чем борется современное общество — харрасмент, абьюз, буллинг… А вот есть ли любовь — это каждый зритель должен решить для себя после спектакля», — говорит Джеймс Нобо.
В классической интерпретации пьеса Стриндберга рассчитана на троих актеров, но Нобо вводит в спектакль шестерых танцовщиков, которые олицетворяют общество и его отношение к поступкам главных героев. Режиссер подчеркивает, что для него важно присутствие такого коллективного персонажа, «ведь кем бы ты ни был в этой жизни, за тобой со стороны всегда наблюдает как минимум пара глаз». По мнению режиссера, современному зрителю, живущему в век социальных сетей, должно быть особенно знакомо это ощущение социального вуайеризма.
фото: пресс-служба Театра Наций
Художник-постановщик Анастасия Юдина придумала для спектакля декорацию кухни графского дома. На стенах — старые гобелены и распятие, призванное подчеркнуть, что Жан и Кристина в отличие от Жюли чувствуют связь с богом, а на потолке — провалившиеся балки, символизирующие, что роскошный аристократический мир разрушается под давлением новых времен.
Режиссерский стиль Джеймса Нобо включает элементы африканского сторителлинга, хореографию и музыку. Он дебютировал как режиссер в 2005 году с постановкой «Чемодан» (Театральный центр Бакстер, Кейптаун) по одноименному роману Эския Мфалеле. Спектакль номинирован на театральную премию Fleur du Cap Розали ван дер Гухт в категории «Новый режиссер». Нобо еще дважды обращался к постановке ««Чемодана». В 2012-м его вторая редакция была представлена на открытии театра Совето (Йоханнесбург), а третья редакция вышла в 2017-м в театре «Маркет» (Ньютаун, Йоханнесбур) в рамках программы стратегических гастролей Совета по делам искусств Англии и была с успехом показана в Великобритании. Среди других заметных работ — «Песни миграции» с участием южноафриканского трубача, флюгельгорниста, корнетиста, певца и композитора, «отца южноафриканского джаза» Хью Масекелы, получившая две награды Fleur Du Cap Awards «Боэсман и Лена» и мюзикл «Кетекан». В 2013-м Джеймс становится первым темнокожим художественным руководителем театра «Маркет». В 2019-м присуждена премия Standard Bank Joy of Jazz Awards за значительную роль в повышении уровня джаза в ЮАР. В 2022-м возглавил Объединенные театры Йоханнесбурга, где помимо постановки спектаклей разрабатывает и реализует художественное видение на десяти сценических пространствах, принадлежащих театру. В том же году был удостоен почетной награды Федерацией культурной индустрии Южной Африки за вклад в театральное искусство.
